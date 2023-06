Risque de dépendance au cannabis plus élevé pour les jeunes hommes et les personnes anxieuses

Selon Statistique Canada, près de 5 % des consommateurs de cannabis risquent de développer une dépendance à la drogue, selon une enquête auprès des ménages.

Les données de l’Enquête annuelle sur la santé dans les collectivités canadiennes ont été recueillies auprès de plus de 101 000 répondants âgés de 15 ans et plus et ont montré que 4,7 % des personnes étaient à risque de dépendance au cannabis.

La conclusion est basée sur des sondages téléphoniques et en personne effectués en 2019 et 2020, mais StatCan affirme que la pandémie a réduit le taux de réponse de près de moitié en 2020, contre 54 % un an plus tôt.

Statistique Canada a découvert que plusieurs facteurs contribuaient au risque accru de dépendance d’un consommateur de cannabis, notamment être un homme âgé de 18 à 24 ans, célibataire ou jamais marié, avoir un trouble anxieux ou de l’humeur et appartenir à un ménage à faible revenu.

Les répondants à risque de dépendance étaient également susceptibles d’avoir commencé à consommer du cannabis à l’âge de 15 ans et d’en consommer au moins une fois par mois, bien qu’il ne puisse être acheté ou utilisé légalement par une personne de moins de 18 ans.

Selon Statistique Canada, une meilleure compréhension des personnes qui deviennent dépendantes du cannabis pourrait aider à l’élaboration de stratégies d’éducation, de prévention et de traitement plus efficaces.

cannabisSanté