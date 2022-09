Risque de démence lié aux cauchemars chez les adultes d’âge moyen

Les adultes d’âge moyen qui font des cauchemars fréquents peuvent avoir un risque accru de démence plus tard dans la vie, selon une nouvelle étude.

L’étude publiée mercredi dans la revue The Lancet suggère que les personnes diagnostiquées avec la démence dans les dernières années de leur vie présentent un déclin cognitif des années à l’avance avec des signes comme des rêves pénibles.

Des chercheurs de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni ont analysé les données de trois études de cohorte américaines distinctes qui ont suivi 605 hommes et femmes âgés de 35 à 64 ans et 2 600 adultes âgés de 79 ans et plus. Les données ont suivi tous les participants pendant une moyenne de neuf ans et tous étaient exempts de démence au début de l’étude.

Les participants ont été invités à remplir le questionnaire Pittsburgh Sleep Quality Index, qui évalue les habitudes de sommeil et la qualité du sommeil d’une personne. Le questionnaire couvre une variété de facteurs de sommeil, y compris la durée du sommeil, l’utilisation de somnifères, les dysfonctionnements diurnes et les troubles du sommeil.

À partir des données recueillies, les chercheurs ont découvert que les participants d’âge moyen qui faisaient des cauchemars chaque semaine étaient quatre fois plus susceptibles de connaître un déclin cognitif au cours de la prochaine décennie par rapport à ceux qui n’en faisaient pas. Parmi les personnes âgées de 79 ans et plus, les participants qui faisaient de mauvais rêves hebdomadaires étaient deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence.

“C’est important car il existe très peu d’indicateurs de risque de démence qui peuvent être identifiés dès l’âge mûr”, a déclaré le chercheur principal, le Dr Abidemi Otaiku, dans un communiqué de presse.

Selon la Société Alzheimer du Canada, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents chez les personnes atteintes de démence. Leurs problèmes de sommeil peuvent aller de l’insomnie, des siestes fréquentes tout au long de la journée, à dormir toute la journée et rester éveillé toute la nuit. Cela peut souvent conduire à un «coucher du soleil», c’est-à-dire lorsqu’une personne atteinte de démence éprouve une confusion ou une agressivité accrue en fin d’après-midi ou en début de soirée.

Les auteurs de l’étude émettent l’hypothèse que la relation entre les cauchemars et le déclin cognitif pourrait être liée à la neurodégénérescence. Ces dommages progressifs aux cellules nerveuses, plus précisément dans ce cas, attaquent la partie frontale droite du cerveau qui est censée supprimer les émotions négatives lors d’états conscients comme le rêve. Les chercheurs émettent cette hypothèse puisque la plupart des participants qui ont fait des cauchemars étaient plus susceptibles d’être plus déprimés ou anxieux.

Les chercheurs disent qu’ils visent à étudier plus avant d’autres facteurs de schémas de rêve qui peuvent être liés à la démence, y compris la fréquence des rêves ou la vivacité des rêves.

“Bien qu’il reste du travail à faire pour confirmer ces liens, nous pensons que les mauvais rêves pourraient être un moyen utile d’identifier les personnes à haut risque de développer une démence et de mettre en place des stratégies pour ralentir l’apparition de la maladie”, a déclaré Otaiku dans le communiqué de presse.