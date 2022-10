Risque de décès par Covid presque nul pour les personnes qui sont boostées et traitées, selon le tsar de la Maison Blanche Covid

Les personnes qui restent à jour sur leurs vaccins et reçoivent des traitements lorsqu’elles ont des infections percées ne courent presque aucun risque de mourir de Covid-19, a déclaré mardi un haut responsable de la santé.

Le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que les États-Unis avaient fait des progrès majeurs dans la lutte contre Covid depuis les premiers jours de la pandémie, lorsque des milliers de personnes mouraient quotidiennement du virus.

“Si vous êtes à jour avec vos vaccins et si vous êtes traité si vous avez une infection percée, votre risque de mourir de Covid est désormais proche de zéro”, a déclaré Jha aux journalistes à la Maison Blanche.

Plus de 300 personnes meurent encore chaque jour de Covid en moyenne, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Jha a déclaré aux journalistes la semaine dernière que 70% des personnes qui meurent du virus ont 75 ans et plus et n’ont pas les derniers vaccins ou ne sont pas traitées au besoin. Il a déclaré que ce niveau de mortalité est inacceptable compte tenu de tous les outils dont les États-Unis disposent désormais pour gérer le virus.

Jha a encouragé les personnes qui présentent des symptômes de Covid à se faire tester afin qu’elles puissent être diagnostiquées et recevoir des traitements tels que la pilule antivirale Paxlovid en cas de besoin.

“Les traitements dont nous disposons aujourd’hui gratuitement empêchent les gens d’aller à l’hôpital, empêchent les gens d’aller aux soins intensifs, empêchent les pires résultats du tout”, a déclaré Jha.

Les personnes de plus de 50 ans et celles qui sont par ailleurs à risque élevé, telles que les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les conditions médicales graves, devraient être sérieusement envisagées pour des traitements, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont déployé de nouveaux rappels ciblant la sous-variante dominante omicron BA.5 en septembre. Bien qu’il n’y ait pas encore de données réelles sur leur efficacité, Jha a déclaré qu’ils devraient fournir un degré de protection beaucoup plus élevé sur la base de ce que les scientifiques savent sur le fonctionnement du système immunitaire humain.

Les responsables de la santé s’attendent à ce que les infections à Covid augmentent de novembre à janvier, comme chaque automne et chaque hiver depuis le début de la pandémie, a déclaré Jha. Mais il est difficile de prédire si les États-Unis seront confrontés à une autre poussée majeure de Covid car le virus continue d’évoluer, a-t-il ajouté.

“Nous ne sommes pas impuissants face à ces défis. Ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir aura un impact important sur le déroulement de l’hiver et ce qui se passera cet hiver dépend en grande partie de nous en tant que peuple américain”, a déclaré Jha mardi.

Il a appelé toutes les personnes âgées de 12 ans et plus à se faire vacciner contre le nouveau Covid d’ici Halloween afin qu’elles soient protégées à temps pour Thanksgiving lorsque la saison des fêtes bat son plein. Toutes les personnes éligibles devraient également sortir et se faire vacciner annuellement contre la grippe, car les responsables de la santé s’attendent à une saison grippale importante pour la première fois depuis le début de la pandémie, a-t-il déclaré.

Une mise en garde est que les personnes qui ont récemment attrapé Covid peuvent attendre trois mois pour obtenir leur rappel car l’infection renforce également votre immunité, a déclaré Jha.

“N’attendez pas – faites-vous vacciner contre la grippe et votre nouveau vaccin Covid aujourd’hui”, a déclaré Jha. “Si les Américains faisaient cela, nous pourrions sauver des centaines de vies chaque jour cet hiver.”