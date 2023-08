Risque de crise A&E et ambulance alors que les grèves entravent la capacité du NHS à planifier l’hiver

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Le NHS risque une crise des A&E et des ambulances parce que les responsables de la santé sont trop occupés par les grèves pour se préparer à l’hiver, a-t-on averti aujourd’hui.

Saffron Cordery, directrice générale adjointe des fournisseurs du NHS, qui représente les fiducies de soins de santé, a prédit que le NHS ferait face à quelques mois «incroyablement difficiles» cet hiver alors qu’elle appelait à une résolution urgente de l’action revendicative.

Les services de première ligne devraient se préparer pour la saison hivernale traditionnellement difficile, a-t-elle déclaré, lorsque le temps froid entraîne une augmentation des cas de maladies comme la grippe et les vomissements.

Mais le NHS risque de très longues attentes dans les ambulances et les services A&E – « potentiellement » aussi mauvais que l’année dernière – à moins que les responsables de la santé n’aient la possibilité de se préparer, a-t-elle déclaré.

« Avec une main-d’œuvre très fatiguée, assaillie par les défis de l’action revendicative, je pense que ça va être incroyablement difficile cet hiver », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

«Parce que ce que les services de première ligne du NHS doivent faire en ce moment, c’est se préparer pour l’hiver. Ce qu’ils font à la place, c’est se préparer à des grèves.

Mme Cordery a déclaré que les cadres supérieurs des NHS Trusts sont obligés de passer « probablement au moins un tiers, sinon plus, du temps que les gens devraient consacrer à leur travail quotidien » à faire face aux grèves et à leurs conséquences, y compris l’annulation et la modification des opérations et examiner comment assurer la sécurité des patients.

« Le nouveau travail de jour, le nouveau ‘business as usual’, consiste à préparer les grèves et à gérer les grèves. Et puis balayer après les grèves », a-t-elle averti.

Interrogée sur les conséquences du fait que les fiducies n’ont pas la possibilité de se préparer pour l’hiver, elle a déclaré: « Les conséquences de cela sont que nous avons de très longs temps d’attente dans A&E et que nous avons de très mauvais temps de transfert entre les ambulances et les services A&E. »

Les jeunes médecins organisent un rassemblement devant Downing Street au début de leur dernière grève (PENNSYLVANIE)

Lorsqu’on lui a demandé si ceux-ci pouvaient être du genre de ceux que nous avons vus l’hiver dernier, elle a répondu: «Potentiellement. Nous n’avons pas le même ensemble de conditions en place, mais les résultats sont généralement les mêmes. Les pressions se manifestent de la même manière.

Au cours de trois mois catastrophiques l’hiver dernier, les problèmes du NHS ont fait la une des journaux aux côtés d’images de files d’ambulances bloquées pendant des heures devant les hôpitaux incapables de décharger les patients.

On estime que plus de 500 décès excédentaires par semaine sont liés à de longs délais d’attente en janvier, avec un nombre record de patients passant plus de 12 heures dans A&E, comme l’a révélé par L’indépendant.

On estime que près de 6 000 patients ont subi des dommages graves en décembre 2022, selon l’Association des chefs d’entreprise d’ambulance, car les ambulances sont restées bloquées pendant des heures devant les hôpitaux incapables de remettre les patients.

Les hauts responsables de la santé ont averti que les grèves de médecins en cours sur les salaires avaient coûté au NHS environ 1 milliard de livres sterling en rendez-vous manqués et en paiements de couverture.

Mme Cordery a appelé à ce que les grèves soient résolues « le plus tôt possible et idéalement avant l’hiver ».

Le NHS fait face à une nouvelle grève de deux jours de la part des médecins consultants le 24 août, deux semaines seulement après une grève de cinq jours chez les jeunes médecins, qui se termine demain matin.

Le Dr Vivek Trivedi, coprésident du comité des jeunes médecins de la British Medical Association (BMA), a déclaré que cela faisait maintenant trois mois que le gouvernement était disposé à parler aux jeunes médecins de leur salaire pour la dernière fois.

« Au lieu d’agir de manière responsable et de venir à la table, le gouvernement a perdu du temps en ne disant d’abord rien, puis en demandant au Premier ministre de déclarer la fin des pourparlers sans être d’abord entré dans la salle avec les médecins », a déclaré le dirigeant syndical BMA.

Il ajouta: « [Mr Sunak] puis ajoute l’insulte à l’injure en blâmant ces mêmes médecins pour l’augmentation des listes d’attente. Tôt ou tard, le gouvernement acceptera qu’il doit travailler avec les médecins plutôt que contre eux. Nous sommes ici pour parler quand ils le font.

Le mois dernier, le Dr Adrian Boyle, président du Royal College of Emergency Medicine, a déclaré L’indépendant que des milliers de patients supplémentaires pourraient mourir inutilement cet hiver en raison de l’échec des dirigeants du NHS à planifier adéquatement l’hiver.

Il a déclaré: «Notre expérience l’année dernière pendant l’hiver a été si difficile que nous sommes inquiets de ne pas avoir les mêmes problèmes.

«Nous restons préoccupés par le fait que le NHS n’est pas suffisamment préparé pour l’hiver à venir; il doit y avoir une augmentation du nombre de lits dotés en personnel et une réforme de la façon dont les hôpitaux aigus et les soins sociaux travaillent ensemble afin que les personnes qui ont terminé leurs soins médicaux puissent être libérées en toute sécurité.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Les patients subissent le poids de l’impact des grèves continues dans tout le NHS, et de nouvelles mesures de la part de la BMA entraîneront le report de plus de rendez-vous et de procédures ainsi qu’une planification vitale avant l’hiver. ”

Il a ajouté que les ministres travaillaient en étroite collaboration avec le NHS et les services sociaux pour se préparer à l’hiver prochain.