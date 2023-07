Risque de cancer de l’estomac chez les Américains d’origine asiatique : questions et réponses d’experts

Voici ce que dit Haejin In, MD, MPH. Elle est oncologue chirurgicale au Rutgers Cancer Institute du New Jersey. Elle se spécialise dans les cancers gastro-intestinaux supérieurs, qui comprennent le cancer de l’estomac. Elle est également professeure agrégée de chirurgie à la Robert Wood Johnson Medical School.

Le cancer gastrique est très répandu dans les minorités. Les taux de mortalité par cancer gastrique chez les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques [are] double des Blancs aux États-Unis. C’est un cancer très peu étudié, en particulier chez les Asiatiques et les groupes minoritaires. Cette recherche doit vraiment être faite.

R : Les Coréens sont 13 fois à risque [compared to White Americans]. Les Vietnamiens sont à sept fois, et les Japonais et les Chinois sont à cinq fois le risque.

UN: Helicobacter pylori est une bactérie qui se développe dans l’estomac. Au début, cela ne pose pas de problèmes. Puis lentement au fil des ans, cela commence à causer des problèmes, principalement gastrite. Puis plus tard, il commence à vraiment éroder la muqueuse [the stomach’s lining]entraînant une gastrite atrophique [when your stomach lining has chronic inflammation and thinning] puis les changements qui deviennent par la suite un cancer gastrique.

À propos de l’interaction entre Helicobacter pylori et le régime alimentaire, des études ont montré qu’une combinaison de Helicobacter pylori et un régime riche en sel semble rendre le risque de cancer gastrique plus élevé que l’un ou l’autre seul.

Ce n’est pas tout [cases] se transformer en cancer gastrique. Nous savons que seul un très, très petit pourcentage de personnes infectées par Helicobacter pylori avoir le cancer. Maintenant, il y a aussi d’autres choses qui arrivent avec Helicobacter pylori. Les gens contractent un ulcère peptique, une gastrite – ce genre de choses arrive aussi.