Risque d’AVC chez les adultes jeunes et d’âge moyen

Il avait commencé sa séquence de course en juin 2021 pour son anniversaire. Le plan était de voir s’il pouvait courir 1 mile, minimum, tous les jours pendant un mois. Le mois suivant, il a prolongé sa course individuelle et a ajouté la collecte de fonds à la mission, en faisant don de l’argent à différentes causes et groupes soutenant les sans-abri.

“Cela n’a cessé de croître chaque mois, une nouvelle mission, une nouvelle personne à qui je donnais de l’argent”, explique Writes. “J’ai couru dans 25 villes différentes et j’ai récolté plus de 7 000 $.”

Le mode de vie comme facteur de risque

“Bien que la race, le sexe et la prédisposition génétique contribuent à certains de ces cas [of ICH strokes]les facteurs de risque les plus courants sont le mode de vie », explique Chirag Gandhi, MD, directeur du Brain and Spine Institute du Westchester Medical Center à New York.

En ce qui concerne les AVC ischémiques et ICH, l’hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l’obésité et le manque d’activité physique augmentent votre risque, que vous soyez d’âge moyen ou plus âgé, dit-il. Votre risque est plus élevé si vous n’avez pas accès à de bons soins médicaux.

L’augmentation de l’hypertension ou de l’hypertension artérielle chez les jeunes adultes devrait être l’objectif principal, déclare John H. Hanna, MD, neurologue vasculaire et directeur médical du Comprehensive Stroke Center de l’Atlantic Health System au Overlook Medical Center à Summit, NJ.

Les données relient l’hypertension artérielle et l’incidence des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes, déclare Christina Johns, MD, médecin urgentiste pédiatrique et conseillère médicale principale chez PM Pediatric Care à Annapolis, MD. “Cela est exacerbé par l’obésité, une mauvaise alimentation et le tabagisme”, dit-elle. Bien que cela n’ait pas été définitivement prouvé, un mode de vie plus sédentaire, “en particulier avec l’augmentation du temps passé devant un écran pendant le travail à domicile/les mesures de maintien à domicile pendant la pandémie, peut contribuer à cette augmentation”, dit-elle.