Les progrès réalisés par la minorité ethnique sont menacés par de telles attaques, et maintenant par un possible retour des talibans au gouvernement. Pas plus tard qu’en 2018, des civils Hazara ont été tués et chassés de chez eux lors d’une offensive taliban à Hazarajat.

Ces dernières années, des centaines de personnes sont mortes dans des attaques contre des centres de tutorat, des mosquées, des hôpitaux, des sites de vote et même un club de lutte. Plus de 80 personnes ont péri dans un double attentat-suicide lors d’une manifestation Hazara à Kaboul en 2016. Au moins 31 personnes sont mortes dans un attentat-suicide dans une zone Hazara lors d’une célébration 2018 pour Nowruz, le Nouvel An persan. La plupart de ces attaques ont été revendiquées par des extrémistes musulmans sunnites de l’État islamique, qui considèrent les chiites comme des apostats et des hérétiques.

