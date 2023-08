« Risky Business » fête ses 40 ans.

Le film de 1983 – avec « The Outsiders » qui est sorti la même année – a mis Tom Cruise sur la carte et a donné un tout nouveau sens au dicton « danse comme si personne ne regardait ». Le film tourne autour du personnage de Cruise, un lycéen, et de ses aventures pendant l’absence de ses parents.

En juin, Cruise a admis que le film était une « expérience formatrice » dans le façonnement de sa carrière d’acteur. Lorsqu’on lui a demandé s’il dansait en sous-vêtements comme Joel dans la scène emblématique, Cruise a répondu à Access Hollywood, « oui, je suis toujours … », avant de détailler le travail complexe dans les coulisses de la prise sans pantalon.

TOM CRUISE DANSE « TOUJOURS » EN SOUS-VÊTEMENTS COMME SON CARACTÈRE « RISKY BUSINESS »

Voici où se trouvent Cruise et les autres acteurs de « Risky Business ».

Tom Croisière

Après son succès en tant que l’un des principaux protagonistes de « The Outsiders », Tom Cruise a une fois de plus fait ses preuves en incarnant Joel Goodsen dans « Risky Business », qui est depuis devenu l’un de ses rôles les plus emblématiques. Depuis lors, il a été nominé pour quatre Oscars et sept Golden Globe Awards.

Il a ensuite joué dans « Top Gun », « Rain Man », « Born on the Fourth of July », « Interview with the Vampire », « Jerry Maguire », « Magnolia », « The Last Samurai » et « Tropic Thunder ». a commencé à jouer le rôle d’Ethan Hunt dans la franchise « Mission : Impossible » en 1996, jouant le personnage dans sept films. Il est ensuite revenu au personnage de Pete « Maverick » Mitchell dans la suite très attendue de « Top Gun », « Top Gun : Maverick « , en 2022.

TOM CRUISE EFFECTUE LA « CASCADE LA PLUS DANGEREUSE » QU’IL A JAMAIS TENTÉE DANS LE CLIP DES COULISSES DE « M: I 7 »

Cruise a été marié à Mimi Rogers de 1987 à 1990, après quoi il a été marié à Nicole Kidman de 1990 à 2001. Ensemble, ils ont adopté deux enfants, Isabella et Connor. Il a ensuite été marié à Katie Holmes de 2006 à 2012. Ils ont une fille nommée Suri.

Rébecca de Mornay

Rebecca de Mornay a interprété Lana, la call-girl qui séduit Joel, le personnage de Cruise, dans « Risky Business ».

Elle a ensuite joué dans « Testament », « The Slugger’s Wife », « The Hand That Rocks the Cradle », « Guilty As Sin », « The Three Musketeers », « Getting Out », « Music Within » et « Flipped ». jusqu’en 2019, de Mornay est apparue dans l’émission à succès Netflix « Jessica Jones. » Plus récemment, elle est apparue dans « She Ball », ainsi que dans des épisodes de « Lucifer ».

De Mornay a fini par sortir avec Cruise pendant deux ans après la fin de « Risky Business ». Elle a ensuite été mariée à Bruce Wagner de 1986 à 1990 et est sortie avec Patrick O’Neal de 1995 à 2002. Ils ont deux filles, Sophia et Veronica.

Bronson Pinchot

Le personnage de Barry dans « Risky Business » a été le premier rôle d’acteur de Bronson Pinchot et l’a mis sur la voie d’une longue et fructueuse carrière à Hollywood.

Il a ensuite joué dans « Beverly Hills Cop », « The Flamingo Kid », « Hot Resort » et « After Hours ». Il a joué dans « Perfect Strangers » à la télévision de 1986 à 1993. Il est également apparu dans « Beverly Hills Cop III », « 3rd Rock from the Sun », « The First Wives Club », « Step by Step » et « The Young and the Agité. »

De 2009 à 2014, Pinchot a enregistré plus de 100 livres audio, remportant le prix du narrateur de l’année d’Audible.com. Plus récemment, il est apparu dans « Ray Donovan », « A Million Little Things », « Chilling Adventures of Sabrina », « NCIS: Hawai’i » et « The Mysterious Benedict Society ».

Curtis Amstrong

Curtis Armstrong n’avait pas joué avant d’apparaître en tant que Miles Dalby dans « Risky Business ». Il a ensuite joué le rôle pour lequel il est le plus connu, Booger dans « Revenge of the Nerds », reprenant son rôle dans ses suites, « Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise », « Revenge of the Nerds III: The Next Generation » et « Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love ».

‘REVENGE OF THE NERDS’ STAR CURTIS ARMSTRONG SE SOUVIENT DE TRAVAILLER AVEC TOM CRUISE, BRUCE WILLIS

Ses autres projets incluent « National Lampoon’s Van Wilder », « Quigley », « Ed », « Johnny Bravo », « Ray », « Grey’s Anatomy », « Akeelah and the Bee » et « Southland Tales ». Il a également joué dans « The Emperor’s New School », « Wizards of Waverly Place », « iCarly » et « The Riches ». Il a exprimé un personnage dans « American Dad » de 2005 à 2023.

Armstrong a été marié à Cynthia Carle de 1980 à 1987. En 1994, il a épousé sa deuxième femme, Elaine Aronson, et ensemble ils ont une fille nommée Lily.

Joe Pantoliano

Bien que Joe Pantoliano soit apparu dans un certain nombre de projets avant 1983, c’est le rôle de Guido dans « Risky Business » qui a fait de lui un nom familier. Il a ensuite joué dans « The Goonies », « Running Scared », « Scenes from the Goldmine », « La Bamba » et « Empire of the Sun ».

Pantoliano a ensuite joué dans « Midnight Run », « The Last of the Finest », « The Fugitive », « Baby’s Day Out », « Bad Boys » et « The Matrix ». Il a ensuite joué dans « Memento » et « Daredevil ». De 2001 à 2004, Pantoliano a joué le rôle de Ralph Cifaretto dans « The Sopranos », un rôle qui lui a valu un Primetime Emmy Award.

Il a été marié à Morgan Kester de 1979 à 1985 et ensemble ont un fils nommé Marco. Il a ensuite épousé Nancy Sheppard en 1994, avec qui il a quatre enfants, Melody, Bobby, Isabella et Daniella. Pantoliano a également une fille Michelle Pantoliano, née en 1974.

Janet Carroll

Janet Carroll était principalement connue comme actrice de théâtre avant d’être choisie pour incarner la mère de Joel, Mme Goodsen, dans « Risky Business », le film pour lequel elle est surtout connue. Elle est ensuite apparue dans « The Golden Girls », « 21 Jump Street », « Murphy Brown », « Married… with Children », « Born to be Wild » et « College Debts ».

De 2004 à 2005, Carroll a créé le rôle de tante March dans « Little Women » à Broadway. Elle a ensuite joué dans la reprise de « Irene » et plus tard dans « Marcy in the Last Galaxy », « The Last StarFighter », « Unbeatable » et « Goodbye and Good Luck ». Elle est également apparue sur scène dans « Hello Dolly! », « West Side Story », « The Sound of Music », « Peter Pan » et « The Unsinkable Molly Brown ».

L’actrice a également sorti des albums solo, dont « I Can’t Give You Anything But Love », « I’ll Be Seeing You » et « Lady Be Good ». Carroll a un fils, George. Elle est décédée en mai 2012 à l’âge de 71 ans après une bataille contre le cancer du cerveau.

Nicolas Pryor

Nicholas Pryor était un acteur à succès avant d’obtenir le rôle du père de Joel, M. Goodsen, dans « Risky Business ». Après le film, il est apparu dans « The Falcon and the Snowman », « Hill Street Blues » et « St. Elsewhere ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a ensuite joué dans « Less Than Zero », « Noble House », « Moonlighting », « The Bronx Zoo », « The Chamber » et « Beverly Hills, 90210. » De 1997 à 2002, il a joué dans « Port Charles » et apparaissant plus tard dans « Hart of Dixie », « Nashville », « Halloween Kills » et « The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 ».

Pryor a épousé l’actrice Christine Belford en juillet 1993.

Richard Massur

Avant de jouer le rôle de Bill Rutherford dans « Risky Business », Richard Masur avait déjà agi pendant une décennie, ayant joué dans des films tels que « Heaven’s Gate » et « The Thing ». Il a ensuite joué dans « The Mean Season », « Head Office », « Permis de conduire », « Far From Home » et « Flashback ».

Tout au long des années 90, il est apparu dans « Blossom », « Murphy Brown », « Out of Sight, Out of Mind », « It » et « My Girl ». Masur a ensuite joué dans « Six Degrees of Separation », « My Girl 2 », « The Patriots », « Transparent », « Orange is the New Black », « Mr. Robot », « The Good Fight » et « Younger ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Masur a été marié à Fredda Weiss de 1976 à 2004. En 2004, il a épousé sa deuxième épouse, Eileen Henry.