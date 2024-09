Rising de l’Utah sort de la victoire contre Baylor ; la blessure n’est pas jugée « grave »

Le quart-arrière de l’Utah, Cam Rising, a quitté le terrain à la fin du deuxième quart-temps lors de la victoire 23-12 des Utes contre Baylor samedi en raison d’une blessure à la main et n’est pas revenu.

La blessure est survenue après que Rising ait été poussé dans un banc de fontaines à eau sur la ligne de touche de Baylor, ce qui n’a pas donné lieu à une pénalité pour brutalité envers le passeur. Rising a ensuite été vu en tenue de ville sur la ligne de touche avec l’annulaire et le majeur de sa main droite de lancer scotchés.

S’exprimant après la victoire, l’entraîneur de l’Utah, Kyle Whittingham, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir quoi que ce soit de concluant sur la disponibilité de Rising pour le match de la semaine prochaine contre l’Utah State, mais ne semblait pas trop inquiet.

« On vient de me dire que ce n’est pas très grave », a déclaré Whittingham. « Vous savez ce que je sais maintenant. Ce n’était pas très grave et je ne peux pas vous donner la description exacte de ce qui s’est passé, mais il pourrait revenir cette semaine. On verra. »

Avant de quitter le terrain, Rising a complété 8 passes sur 14 pour 92 yards et deux touchdowns, permettant à l’Utah de prendre l’avantage 23-0. Il a été remplacé par le freshman Isaac Wilson, le frère cadet du quarterback de la NFL Zach Wilson, qui a complété 4 passes sur 9 pour 40 yards.

Rising, un étudiant senior de septième année, a raté toute l’année dernière en raison d’une grave blessure au genou subie lors du Rose Bowl la saison précédente.

Le retour de Rising après une blessure cette année est une raison importante pour laquelle l’Utah a commencé la saison comme l’un des favoris pour remporter le Big 12 lors de sa première année dans la conférence. Il a mené les Utes aux titres Pac-12 en 2021 et 2022 et a été sélectionné dans la première équipe de la conférence en 2021.