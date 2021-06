La paire de Chelsea Mount et Chilwell doit observer une période d’isolement après qu’il a été déterminé qu’ils étaient entrés en contact étroit avec son coéquipier des Blues Gilmour, qui a donné une performance de star lors du match nul 0-0 de l’Écosse à Wembley lors de la rencontre du groupe D.

Il a été confirmé lundi matin que Gilmour, 20 ans, avait été testé positif pour Covid-19 et doit maintenant subir 10 jours d’isolement à la base d’entraînement de l’Écosse dans le nord-est de l’Angleterre, ratant la rencontre cruciale de son pays avec la Croatie mardi.

Bien que toute l’équipe d’Angleterre ait renvoyé des tests négatifs lundi, la décision a été prise dans le camp des Trois Lions de tenir Mount et Chilwell à l’écart du reste de l’équipe, probablement en attendant les résultats de tests supplémentaires. Leur participation au dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque reste donc incertaine.

« Par mesure de précaution en ce moment et en consultation avec Public Health England [PHE], Ben Chilwell et Mason Mount s’isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi« , lit-on dans un communiqué de la FA.

« La paire sera tenue à l’écart du reste des joueurs anglais et de l’équipe de soutien plus large, en attendant de nouvelles discussions avec PHE. L’ensemble de l’équipe a subi des tests de flux latéral lundi après-midi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche..

« Nous continuerons de suivre tous les protocoles Covid-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec PHE.«

Ridicule étant donné que l’équipe écossaise est avec Gilmour 24h/24 et 7j/7 et qu’ils peuvent tous continuer. #FreeMount – CFCDaily⭐️⭐️ (@CFCDaily) 21 juin 2021

Mais les joueurs écossais ne le font pas… pic.twitter.com/w8VeXrPZTm – JT (@JPT200) 21 juin 2021

Le manager de la Croatie, Dalic, n’est pas content des incohérences dans les règles de Covid, ce qui signifie que seul Gilmour est parti pour l’Écosse. – Kieran Canning (@KieranCanning) 21 juin 2021

L’approche prudente de l’Angleterre envers la sécurité de Covid apparaît – en surface, du moins – plus stricte que la réaction du camp écossais, étant donné que Gilmour aurait probablement eu des contacts avec plusieurs de ses coéquipiers sur et en dehors du terrain avant de rendre son test positif.

Par la suite, l’entraîneur croate Zlatko Dalic a déclaré aux médias lundi que plusieurs membres de son équipe ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’interaction avec l’équipe écossaise si peu de temps après la publication des résultats des tests de Gilmour.

Son équipe s’est retirée de son projet d’organiser son camp d’entraînement de tournoi en Écosse après avoir appris que les règles dictaient que si l’un de leurs joueurs était positif, ils devaient tous s’isoler.

« Aujourd’hui tous mes joueurs ont peur et j’espère qu’aucun d’entre eux ne décide de ne pas jouer car l’un des adversaires est positif« , a déclaré Dalic.

« Nous aurons une réunion sur la situation, mais je ne m’attends pas à ce qu’aucun d’entre eux le demande. Mais nous avions peur que quelque chose comme cela se produise et que nous nous retrouvions tous isolés avec ces graves problèmes.

« Je sais à quel point nous avons eu de la pression en ce qui concerne ce camp d’entraînement en Écosse, car ils nous ont dit que si l’un de nous était positif pour le virus, nous devions tous aller en quarantaine.

« Au lieu de cela, nous sommes restés en Croatie et nous voyageons au Royaume-Uni tous les trois jours et passons des tests avec tout le stress psychologique et l’incertitude supplémentaires.

« Nous sommes également très touchés parce que nous jouons sans nos fans. Avec nos supporters, nous sommes beaucoup plus forts donc ce n’est pas vraiment juste.

« Nous devons voyager, nous devons rester isolés tout le temps, nous ne pouvons pas avoir de supporters croates. Ce ne sont pas de bonnes conditions. Ils devraient être les mêmes pour tout le monde, mais ils ne le sont pas.

« J’espère donc qu’il ne s’agit que d’un cas unique qui n’ira pas plus loin. Bien sûr nous sommes inquiets mais malheureusement nous devons jouer ce match.«