Rishikesh ou Goa ? Le débat d’un utilisateur de Twitter a Desis rappelant leurs expériences

L’utilisateur de Twitter Anubha Pandey a lancé une nouvelle discussion sur la plateforme de micro-blogging. Cela s’est produit lorsqu’elle a pris le contrôle des médias sociaux et a partagé son opinion sur la façon dont elle trouve Rishikesh meilleur que Goa. Elle a en outre précisé que son jugement était uniquement basé sur les vibrations. Elle a en outre ajouté qu’elle avait visité Rishikesh quatre fois et passé environ 20 à 25 jours au total. Avec cela, elle a également visité Goa deux fois et a passé environ 15 jours au total. “Rishikesh>>> Goa Le seul point de comparaison ici est la” bonne ambiance “, a-t-elle écrit dans son tweet.

Le tweet est immédiatement devenu viral et est devenu un sujet de discussion brûlant. Après avoir été témoin de tonnes de réponses, elle a précisé: «Eh bien, tout d’abord, c’est mon opinion personnelle. Cela pourrait être différent pour d’autres personnes. Deuxièmement, j’ai aussi beaucoup aimé Goa. N’en déplaise à personne !” Jetez un œil :

Bon, premièrement, c’est mon avis personnel. Cela pourrait être différent pour d’autres personnes. Deuxièmement, j’ai vraiment apprécié Goa aussi. Aucune offense à personne! – Anubha Pandey (@in_finiteee) 7 janvier 2023

Depuis sa mise en ligne, le tweet a recueilli un total de 9 100 likes. “Vous êtes donc un montagnard, pas un amoureux de la plage. Il ne s’agit pas de Goa ou de Rishikesh. La foule ne vient pas à Goa à la recherche de la paix ou pour visiter des temples / camps de yoga pour donner une bonne ambiance. PS Je suis aussi un montagnard. Et je suis d’accord Rishikesh > Goa”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Goa ne peut jamais être ennuyeuse ou monotone. Cet endroit a des pouvoirs magnétiques qui attirent les gens chaque année.”

Un utilisateur de Twitter a également partagé une vidéo de Rishikesh. Regarde:

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Si” bonne ambiance = expérience spirituelle “, alors vous avez visité le mauvais Goa Alors que Goa est connue pour ses plages et son divertissement, la plupart des gens n’ont aucune idée que Goa est Devbhoomi créé par Bhagwan Parshuram Il abrite GSB (Gaud Saraswat Brahmans) et leurs temples offrent une riche expérience spirituelle.”

Voici quelques réponses :

Désolé mais une telle comparaison de pommes à oranges. Ils appartiennent à différents genres de destinations et sont censés offrir différents types d’ambiance. La réponse peut différer selon les personnes avec lesquelles vous êtes allé, vos expériences heureuses/malheureuses là-bas et le moment de la visite https://t.co/aTgCuAjgKx– Ravi Khatri (@R_Khatrii) 8 janvier 2023

Les gens n’ont pas encore vu l’autre côté de Goa… Si vous êtes allé à des fêtes ou quelque chose comme ça, alors peut-être que vous n’avez pas passé les meilleurs moments, la prochaine fois, visitez les temples et les églises de Goa, partez en randonnée car il y a tellement de cascades et certainement ne manquez pas les plages du sud.. https://t.co/XO8843sZal— मी शार्दुलकर (@Shardulkar) 7 janvier 2023

A passé quatre ans à Rishikesh. On ne peut ressentir l’ambiance de cet endroit que si vous y avez vécu comme un local. L’endroit est magique. Mon cœur dit toujours que je retournerai à cet endroit. Un jour❤️ https://t.co/VYVjpMcILM– Dr Neha Chawla (@thestrongdoc) 7 janvier 2023

Le plus drôle, c’est que 90% des touristes découvrent peut-être 10% de ce que Goa a à offrir. Tout le monde va aux mêmes plages merdiques et aux mêmes 10-15 restaurants surestimés. Le Goa loin des plages est là où il se trouve, et j’espère sincèrement qu’il restera caché pour toujours. https://t.co/B5S8IzSVdb — Kshitij (@KshitijRihal_) 7 janvier 2023

Que préféreriez-vous? Rishikesh ou Goa ?

