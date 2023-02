Rishi Sunak vs Piers Morgan: 5 pièges et gains pour le PM du choc télévisé

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak affronte l’un des intervieweurs les plus redoutables du secteur aujourd’hui lorsqu’il est grillé par Piers Morgan lors de son 100e jour en charge au n ° 10.

Le Premier ministre est sous pression face à la montée des revendications de sleaze des conservateurs, à la crise hivernale du NHS, à l’augmentation des grèves du secteur public, à l’aggravation des problèmes du coût de la vie et à l’aggravation des sondages pour son parti.

Le premier ministre devrait-il craindre d’être pris au dépourvu par l’animateur de TalkTV ? Ou peut-il utiliser l’interrogatoire pour réinitialiser son image auprès du public ? L’indépendant examine de plus près les pièges potentiels pour M. Sunak et où il pourrait gagner du terrain.

Tory sleaze: que savait Sunak?

Le Premier ministre est sous pression pour dire exactement ce qu’il savait et quand sur la conduite de Dominic Raab, alors que son vice-Premier ministre fait face à une enquête sur des allégations d’intimidation.

M. Sunak aurait été informé du “comportement inacceptable” de M. Raab au cours de l’été et aurait lu des extraits de certaines des plaintes officielles avant d’ordonner l’enquête. Piers pourrait-il faire trébucher M. Sunak sur son attitude face à l’intimidation?

L’animateur de TalkTV est également susceptible de poser des questions sur sa relation avec Boris Johnson, en proie à des scandales. L’ancien chef conservateur continue de causer des problèmes au Premier ministre à propos de Partygate (sondé par des députés) et de ses liens avec le président de la BBC (enquêté par le chien de garde des nominations publiques).

La crise du NHS et les grèves en cours

M. Sunak a tenté plus tôt cette semaine d’exposer son approche pour lutter contre les terribles temps de réponse des ambulances et enregistrer les listes d’attente, promettant «l’amélioration la plus rapide jamais enregistrée» dans les temps d’attente du NHS.

Mais les sondages suggèrent que le public ne l’achète pas – l’un d’eux ayant constaté que 85% des électeurs ont déclaré que le gouvernement gérait “mal” le NHS. Les sondages montrent également que la plupart des gens blâment les ministres pour la ligne de paie en cours avec les infirmières.

Lorsqu’on lui a demandé s’il paierait “correctement” les infirmières en difficulté lors d’une récente séance de questions-réponses, M. Sunak a donné un long argument sur les cycles inflationnistes. M. Morgan sera probablement cinglant si le Premier ministre ne peut pas montrer qu’il a un moyen de mettre fin aux différends et d’offrir de l’espoir aux patients.

Rishi Sunak s’adressant au personnel du NHS (Rotation WPA)

La richesse de Sunak : peut-il s’identifier ?

L’énorme richesse familiale du Premier ministre ne manquera pas d’être évoquée dans l’interview de ce soir. La fiscalité reste un sujet particulièrement délicat pour M. Sunak, après L’indépendant a révélé l’année dernière que sa femme Akshata Murthy bénéficiait d’un statut fiscal non-dom pendant qu’il était chancelier.

Bien qu’elle ait renoncé plus tard au statut spécial, qui permettait à une personne vivant au Royaume-Uni d’éviter l’impôt sur les revenus à l’étranger, le scandale Nadhim Zahawi a renouvelé l’attention sur les affaires fiscales des conservateurs super riches.

L’animateur de TalkTV souhaitera peut-être sonder à quel point M. Sunak sait des luttes de ceux qui se trouvent sur ou à proximité de la ligne de pain. Il pourrait aussi parler du goût cher du Premier ministre pour les chaussures Prada et du tristement célèbre moment où il a eu du mal à payer sa propre essence.

Rishi Sunak a du mal à utiliser le paiement sans contact dans un clip maladroit

Sunak a une chance de montrer aux électeurs qu’il se soucie de lui

L’un des gros problèmes de M. Sunak a été de faire passer tout type de message au public. Les groupes de discussion ont révélé que de nombreuses personnes ont le sentiment qu’il a été absent, ne s’étant pas inscrit auprès des électeurs du «mur rouge» dans le nord et les Midlands.

Des groupes récents dirigés par des travaillistes avec des électeurs swing auraient été «extrêmement brutaux pour Sunak» et ont découvert que beaucoup pensaient qu’il était «déconnecté». Une interview avec un diffuseur vedette comporte de gros risques, mais cela lui donne l’occasion de montrer qu’il comprend les craintes des électeurs concernant leurs soldes bancaires.

Sunak a très peu à perdre

La vérité brutale mais consolante pour le Premier ministre est que les choses ne peuvent pas empirer. Les conservateurs sont à la traîne des travaillistes de plus de 20 points dans la plupart des sondages, des enquêtes récentes montrant une légère mais plus forte baisse du parti au gouvernement.

Le stratège n ° 10, Isaac Levido, a exposé la situation lors d’une “journée” du cabinet la semaine dernière, affirmant que l’enthousiasme pour les travaillistes est faible et que les conservateurs ont encore “un chemin étroit” vers la victoire aux prochaines élections s’ils prouvent leur compétence.

M. Sunak doit convaincre le public qu’il est non seulement une paire de mains sûres, mais qu’il a l’énergie nécessaire pour commencer à résoudre les énormes problèmes auxquels la nation est confrontée. Tenir bon avec le féroce combattant Piers Morgan est un bon moyen de montrer qu’il est prêt à se battre.