Rishi Sunak va-t-il réintroduire l’austérité ?

Rishi Sunak a succédé à Liz Truss en tant que dernier Premier ministre du Royaume-Uni, entrant mardi dans Downing Street avec un grave avertissement que la Grande-Bretagne est au milieu d’une “crise économique profonde”.

S’exprimant devant le n ° 10, il a déclaré qu’il y avait des “décisions difficiles à venir” indiquant clairement que des hausses d’impôts et des réductions des dépenses du secteur public sont en cours dans le plan budgétaire à moyen terme du chancelier Jeremy Hunt, qui doit être livré lundi. 31 octobre.

M. Hunt, qui n’a été amené que le 14 octobre par Mme Truss pour remplacer Kwasi Kwarteng limogé sans ménagement, doit trouver jusqu’à 40 milliards de livres sterling pour combler un trou noir géant dans les finances nationales créé par la pandémie de Covid-19 et, en partie , par le « mini-budget » dévoilé lors de l’alliance comique de courte durée Truss-Kwarteng, qui a tellement effrayé les marchés mondiaux et a semé un tel chaos au cours du mois dernier.

M. Sunak a clairement indiqué dans son allocution qu’il était prêt à imposer des mesures d’austérité pour équilibrer les comptes, déclarant: «Le gouvernement que je dirige ne laissera pas la prochaine génération, vos enfants et petits-enfants, avec une dette à régler que nous étions trop faibles pour payer nous-mêmes.

Il a promis d’honorer les promesses des conservateurs de fournir “un NHS plus fort, de meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières” et de jouer un rôle actif dans “la protection de notre environnement, le soutien de nos forces armées, le nivellement et la construction d’une économie qui embrasse le opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent et créent des emplois ».

Reconnaissant l’incertitude nationale sur la hausse du coût de la vie, M. Sunak a déclaré: «J’apprécie pleinement à quel point les choses sont difficiles. Et je comprends aussi que j’ai du travail à faire pour restaurer la confiance après tout ce qui s’est passé. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas découragé.

Jusqu’à présent, les marchés ont réagi chaleureusement à l’élection de M. Sunak en tant que nouveau Premier ministre britannique, mais le public lui fera-t-il confiance pour réparer une économie dont il est lui-même responsable depuis deux ans et demi en tant que chancelier de Boris Johnson – certes pendant le circonstances exceptionnelles et exceptionnellement éprouvantes du confinement – ​​reste à voir.

Si un Brexiteer super riche, un ancien banquier et gestionnaire de fonds spéculatifs très éduqué, peut vraiment comprendre les problèmes des personnes pauvres obligées de choisir entre se chauffer et manger cet hiver est une autre question pointue à laquelle il devra répondre, bien qu’il se soit engagé gouvernance « compatissante ».

Redresser l’économie devra clairement être la priorité absolue de M. Sunak dans le numéro 10, beaucoup craignant un retour au programme d’austérité discrédité des années George Osborne.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon, pour sa part, a déjà appelé ce qu’elle craint être un “spectacle d’horreur” des coupes imposées à son pays par un autre chef conservateur à Londres sans mandat de l’électorat.

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique, a également averti M. Sunak qu’il devait éviter une “boucle catastrophique” de hausses d’impôts et de coupes d’austérité dans le secteur public.

« Rappelons-nous que les années 2010 ont commencé par une certaine austérité et se sont ensuite enchaînées avec une croissance très faible, une productivité nulle et de faibles investissements, n’est-ce pas ? Ce n’était pas une stratégie de croissance réussie », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme le mardi.

Concernant la prochaine déclaration d’Halloween de M. Hunt, M. Danker a ajouté: «S’il n’y a que des hausses d’impôts et des réductions de dépenses et qu’il n’y a rien là-dedans concernant la croissance, le pays pourrait se retrouver dans une boucle catastrophique similaire où tout ce que vous avez à faire est de revenir. chaque année pour trouver plus d’augmentations d’impôts et plus de réductions de dépenses parce que vous n’avez pas de croissance.

(Simon Walker/10 Downing Street)

L’économiste de la ville Thomas Pugh de RSM a également publié une évaluation sévère de ce qui pourrait en résulter, qui a averti lundi que l’engagement de responsabilité budgétaire du nouveau Premier ministre ne pouvait signifier que plus d’austérité, qui, combinée à la crise du coût de la vie, menaçait de conduire à une récession plus longue que prévu, même si elle réussit à faire baisser l’inflation de son niveau actuel de 40 ans et à réduire la nécessité d’une nouvelle action de la Banque d’Angleterre sur taux d’intérêt.

“Pour l’instant, les marchés financiers surveilleront de très près le nouveau Premier ministre et voudront voir des preuves qu’il a l’intention de s’en tenir au message de discipline budgétaire qu’il a énoncé lors de la précédente campagne à la direction”, a déclaré M. Pugh.

“Tout signe indiquant que l’on s’écarte de la voie de la discipline budgétaire est susceptible d’effrayer les marchés financiers et d’entraîner une nouvelle baisse de la livre et une flambée des rendements des gilts.”

Il est trop tôt pour dire précisément quelles mesures M. Sunak prendra au pouvoir sur des questions telles que l’assurance nationale ou l’avenir du gel du plafond des prix de l’énergie.

Mais, même après que M. Hunt ait annulé presque toutes les initiatives de réduction d’impôts du mini-budget Truss-Kwarteng, ce trou inquiétant au cœur des finances britanniques continue de peser lourd.

La réduction des dépenses publiques sera probablement une priorité clé au début, mais risque de déclencher d’éventuelles batailles avec les députés conservateurs réticents à faire face à de nouvelles coupes budgétaires dans leurs départements.

Les dépenses de défense pourraient être un objectif, l’ancien chancelier ayant semblé préférer les maintenir à 2% du PIB jusqu’en 2030 en tant que candidat à la direction, plutôt que de les porter à 3% comme l’avait prévu Mme Truss, une décision qui permettrait d’économiser £ 157 milliards dans l’intervalle.

(Aaron Chown/PA)

Cela pourrait toutefois avoir un impact négatif sur l’engagement populaire mais coûteux et continu de la Grande-Bretagne à soutenir l’Ukraine.

Il pourrait également être enclin à réduire les grands projets d’infrastructure, bien que les promesses non tenues sur les hôpitaux et les lignes de chemin de fer – avec le NHS sous la contrainte et les grèves des trains jamais très loin – soient peu susceptibles de donner un gouvernement populaire et stable.

Comme le suggère M. Danker, limiter les dépenses ne suffira pas à lui seul à ramener la Grande-Bretagne à une santé économique grossière, de sorte que M. Sunak devra également faire écho à l’appel de Mme Truss à «la croissance, la croissance, la croissance», même s’il l’encourage de manière complètement manière différente (comme il serait bien avisé de le faire).

Cela pourrait prendre la forme d’un soutien à des politiques controversées sur lesquelles il a précédemment semblé tiède comme la fracturation hydraulique (populaire auprès de la droite de son parti), la réduction des réformes environnementales ou l’assouplissement des règles de planification, quelles que soient leurs conséquences à long terme.

Quoi qu’il arrive ensuite, L’indépendantSean O’Grady a sûrement raison d’avertir que le nouveau Premier ministre ne représente pas vraiment une rupture avec le passé ou un nouveau départ significatif.

“Les coupes que Sunak et Jeremy Hunt sont sur le point d’infliger à la nation ne viennent pas seulement des tendances mondiales, mais du mal qu’ils s’infligent eux-mêmes avec le Brexit”, affirme-t-il.

“Ils découlent également des erreurs commises par les gouvernements conservateurs pendant plus d’une décennie : d’Osborne réduisant les dépenses d’infrastructure, au gaspillage et à la fraude pendant Covid (sous la surveillance de Sunak), au mini-budget désastreux de Truss.”