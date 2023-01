Rishi Sunak va imposer des tests Covid aux voyageurs en provenance de Chine en demi-tour

Rishi Sunak a effectué un revirement majeur en imposant des contrôles Covid aux voyageurs en provenance de Chine, après les critiques d’un nombre croissant de députés conservateurs sur ses «tergiversations».

Après une série de messages apparemment mitigés sur la question de savoir si le Royaume-Uni suivrait l’exemple de l’Espagne, de l’Italie, des États-Unis et de l’Inde dans le contrôle des arrivées, le Premier ministre a soutenu la décision d’aligner le Royaume-Uni sur ses alliés dans un changement de politique vendredi. .

Les cas de Covid-19 en Chine continuent d’augmenter après la décision abrupte de Pékin de mettre fin à la plupart de ses restrictions strictes en cas de pandémie. Les inquiétudes quant à la capacité de suivre toute nouvelle variante potentielle ont conduit le n ° 10 à présenter une «clarification» promise par le secrétaire à la Défense Ben Wallace plus tôt cette semaine.

Parce que les voyages sont une question décentralisée, la décision n’affectera que l’Angleterre. Cependant, tous les vols directs en provenance de Chine atterriraient en Angleterre.

Tous ceux qui arrivent de Chine devront passer un test avant le départ. Cette décision est conçue pour s’aligner sur la politique des États-Unis et est prise en raison de ce que le gouvernement considère comme un manque de données fiables en provenance de Chine.

Les mesures sont dites de précaution et temporaires, pour améliorer la surveillance des cas importés de Covid.

Sunak, qui a déclaré qu’il avait précédemment résisté à certaines mesures de Covid, notamment en aidant à éviter un verrouillage à Noël dernier lorsqu’il était chancelier, a subi la pression de députés d’arrière-ban plus âgés plus tôt vendredi.

Tobias Ellwood, le président du comité restreint de la défense des Communes, a suggéré que l’urgence du gouvernement – ​​connue sous le nom de Cobra – aurait déjà dû être convoquée.

Il a fait part de ses inquiétudes quant à la fiabilité des données compilées par les autorités en Chine, qui a connu une forte augmentation des signalements de cas et de décès de Covid après un affaiblissement significatif des règles et l’abandon de la stratégie “zéro-Covid”.

« Nous devrions prendre nos propres mesures de précaution … nous ne savons pas quelles variantes de Covid se sont développées en Chine au cours des trois années de leur verrouillage », a-t-il déclaré à la radio LBC.

“Toute tergiversation nous laisse en otage de la fortune… Plus vous quittez une action tard, moins elle aura d’impact. Mettons en place des tests pour les passagers, quelle que soit leur nationalité, sur tous les vols entrants en provenance de Chine. »

Ellwood a demandé : « Pourquoi Cobra ne s’est-il pas réuni pour arriver à la même conclusion ? S’il y a le moindre doute, nous devons agir et agir immédiatement. »

David Davis, un ancien ministre du cabinet, a déclaré qu’il serait “assez raisonnable” d’exiger que toutes les arrivées de Chine soient testées par Covid, et a affirmé que ce serait un prix relativement faible à payer.

“La Chine, avec une très grande population de personnes infectées, est probablement la source la plus probable de la prochaine variante, et si vous obtenez une variante virulente, vous voulez être prêt à y faire face dès que possible”, a-t-il déclaré à LBC. .

“Si quelqu’un se présente avec la prochaine variante virulente de Chine, nous voulons avoir des processus en place – je pense que le gouvernement devrait certainement l’envisager et je l’appliquerais idéalement.”

00:24 Ben Wallace dit que les restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine sont « en cours de révision » – vidéo

Les deux députés sont connus pour leur position belliciste sur la Chine, bien que leurs interventions fassent suite à des appels d’autres, dont les anciens ministres de la Santé Steve Brine et James Bethell, pour tester les arrivées du pays.

Mais l’utilité d’une telle politique a été décriée par Andrew Pollard, le président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation.

“Il a déjà été démontré qu’essayer d’interdire un virus en ajustant ce que nous faisons avec les voyages ne fonctionne pas très bien. Nous l’avons vu avec les interdictions de voyager depuis divers pays pendant la pandémie », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

«L’important est que nous ayons une surveillance que lorsqu’un virus se propage au sein de notre population ici au Royaume-Uni ou en Europe, nous sommes en mesure de le détecter et de prédire ce qui pourrait arriver avec les systèmes de santé et en particulier les plus vulnérables de la population. ”

Downing Street avait précédemment cherché à atténuer les attentes d’un changement imminent de politique, après que Wallace a déclaré qu’il était “en cours d’examen” et qu’il s’attendait à voir “quelques éclaircissements” d’ici la fin de la semaine.