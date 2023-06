Rishi Sunak va « esquiver le vote sur le rapport Boris » alors que les alliés critiquent le comité derrière l’enquête pour « avoir tenté de bâillonner les députés »

RISHI Sunak pourrait « se soustraire » au vote des Communes sur le sort de Boris Johnson en remettant avec joie un autre dirigeant européen, selon des sources.

Le Sun comprend qu’un collègue Premier ministre du continent se rendra à Londres lundi – donnant potentiellement une couverture à M. Sunak pour éviter d’avoir à voter aux Communes sur les conclusions de l’enquête du parti.

Sunak et Johnson en des temps plus heureux Crédit : Getty

Les conclusions du comité des privilèges ont mis fin à la carrière de Johnson’s Commons

Mais les députés de l’opposition ne tarderaient pas à sauter sur une telle décision pour qualifier le Premier ministre de faible en évitant davantage de critiques à l’encontre de son prédécesseur évincé.

Cela survient alors que les alliés de BoJo ont fait monter les enchères dans leurs attaques contre le Comité des privilèges des Communes et leur verdict accablant sur les mensonges de verrouillage de l’ex-Premier ministre.

Et ils ont accusé la patronne du comité du travail, Harriet Harman, d’avoir tenté de « bâillonner » leurs collègues députés de toute critique de leur rapport accablant sur Johnson.

Mais les initiés de Westminster pensent qu’une confrontation embarrassante lundi pourrait être évitée, les députés approuvant les conclusions à la place.

Une poignée de députés soutenant Johnson comme Sir Simon Clarke et Brendan Clarke-Smith ont publiquement juré de voter contre la condamnation de BoJo pour « outrage au Parlement » et de lui interdire d’avoir un laissez-passer pour le palais de Westminster à vie.

Mais certains prétendent que Johnson lui-même a exhorté ses partisans à ne pas mourir dans un fossé en votant en sa faveur étant donné que des centaines d’autres députés voteront pour le punir.

Si aucun député ne s’oppose aux conclusions du rapport, celui-ci sera « approuvé » sans division – épargnant au Premier ministre et aux hauts ministres de rougir s’ils tentent d’esquiver le vote.

Aujourd’hui, le porte-parole de M. Sunak a insisté sur le fait que le Premier ministre était trop occupé pour avoir lu le 108 verdict sur Johnson qui a sonné le glas de sa carrière à la Chambre des communes.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré aux journalistes: « Il était en réunion hier et continue d’en avoir aujourd’hui. Il n’a donc pas eu pleinement le temps d’examiner le rapport … Le Premier ministre prend ces processus très au sérieux, c’est pourquoi il a l’intention prendre le temps d’étudier attentivement le rapport.

Il a ajouté: « Le Premier ministre ne pense pas qu’il soit approprié d’exprimer un point de vue du gouvernement ou un point de vue au nom du gouvernement étant donné que c’est une question pour les députés individuels et que les députés ont un vote libre à ce sujet lundi. »

Le numéro 10 a continué de refuser de dire si M. Sunak sera présent pour le vote de lundi.

Pendant ce temps, un partisan de premier plan de Johnson a qualifié le comportement du Comité des privilèges de « honte absolue »

Sir Jake Berry a fustigé le comité pour avoir menacé tout député qui osait critiquer son rapport avec sanction – les accusant d’essayer de « bâillonner » leurs collègues.

Il a déclaré à Good Morning Britain: « Pour la première fois de ma carrière parlementaire, j’ai peur de parler d’un rapport ou des conclusions d’une commission du Parlement, car ils ont menacé les députés que s’ils le faisaient, ils seraient eux-mêmes soumis aux sortes de sanctions.

« C’est une attaque contre la liberté d’expression. C’est une honte absolue et cela soulève plutôt la question que si le comité est si certain et si satisfait de ses conclusions, pourquoi essaient-ils d’arrêter tout débat à ce sujet, de bâillonner les députés et de les empêcher de parler à ce sujet. »

Il s’est dit « presque certain que le Parlement votera en faveur » du rapport lundi, mais qu’il sera « certainement l’un de ceux du non-lobby qui s’opposera à ce rapport, car je pense que les conclusions et, dans une certaine mesure, la façon dont le comité a été composé en termes de ce rapport est erronée. »