Rishi Sunak va éradiquer la police «réveillée» avec des plans pour avoir plus de flics en première ligne pour résoudre le crime

RISHI Sunak veut éradiquer la police «réveillée» avec des plans pour avoir plus de flics en première ligne, a affirmé une source.

Le nouveau Premier ministre a fustigé les forces de police pour avoir “surveillé les mauvaises blagues sur Twitter” au lieu de “lutter contre le crime réel” lors de sa candidature à la direction de l’été.

Rishi Sunak veut éradiquer la police «réveillée» avec des plans pour avoir plus de flics en première ligne, a affirmé une source

On dit que le nouveau Premier ministre veut plus de flics en première ligne Crédit : PA

Et maintenant, on dit que M. Sunak veut plus de flics en première ligne pour “prévenir et résoudre” le crime aux portes des Britanniques, rapporte le Sunday Telegraph.

Les ministres examinent l’approche adoptée par le constable en chef de la police du Grand Manchester, Stephen Watson.

Plus tôt, le chef a fustigé la police “réveillée” et a affirmé que le public en avait “marre des policiers qui signalent la vertu”.

Son approche de “retour aux sources” – qui a mis plus de bobbies sur le rythme – a retiré GMP des mesures spéciales en seulement 18 mois.

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph: “Nous voulons que les agents soient en première ligne pour faire ce qu’ils sont censés faire, c’est-à-dire prévenir et résoudre le crime.

“Le chef de la police du Grand Manchester a fait un excellent travail à ce sujet.

“Nous voulons voir ce que le Grand Manchester a fait reproduit dans d’autres forces.”

Plus tôt cette année, M. Sunak a averti les Britanniques que “les forces de police doivent se concentrer pleinement sur la lutte contre la criminalité réelle dans les quartiers des gens, et non sur la surveillance des mauvaises blagues sur Twitter”.

Cela vient après que Rishi ait embauché un chef d’ITV News pour être son meilleur spin doctor.

La journaliste expérimentée Amber de Botton, qui a également travaillé pour Sky News, deviendra la directrice des communications du Premier ministre.

Et il a été révélé que le cabinet poussait des plans pour une taxe sur les millionnaires étrangers qui possèdent des maisons chics au Royaume-Uni tout en vivant à l’étranger.