Rishi Sunak va combler un trou noir de 35 milliards de livres sterling après avoir retardé la déclaration budgétaire tout en avertissant de “décisions très difficiles”

RISHI Sunak a supprimé le paquet économique d’Halloween pour un budget complet le mois prochain lorsqu’il cherchera à boucher un trou noir de 35 milliards de livres sterling.

Le Premier ministre a repoussé l’annonce au 17 novembre pour donner le temps aux prévisions financières de s’améliorer.

Rishi Sunak a supprimé le paquet économique d’Halloween pour un budget complet le mois prochain Crédit : PA

Jeremy Hunt a fait écho au message du Premier ministre et a déclaré aux ministres du Cabinet que la discipline économique était “essentielle” Crédit : Reuters

Il a mis en garde contre des “décisions très difficiles” à venir tandis que No10 ne dirait pas si le triple verrouillage des pensions resterait – quelques jours après que l’ancienne PM Liz Truss l’ait promis.

La décision d’augmenter ou non les prestations en fonction de l’inflation est également fixée au 17 novembre.

Hier, lors de ses premiers PMQ, M. Sunak a promis de s’occuper des plus pauvres en déclarant: «Je protégerai toujours les plus vulnérables.

“Ce gouvernement va rétablir la confiance et la stabilité économiques et nous le ferons de manière juste et compatissante.”

Le chancelier Jeremy Hunt a fait écho au message du Premier ministre selon lequel les coupes étaient essentielles.

Il a déclaré aux ministres du Cabinet que la discipline économique était le “fondement essentiel” du nouveau gouvernement.

Le groupe de réflexion Policy Exchange a appelé à une taxe exceptionnelle sur les géants de l’énergie pour un montant net de 9 milliards de livres sterling.