Rishi Sunak : Tout ce que vous devez savoir sur la famille du Premier ministre

Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni après avoir obtenu le soutien de la grande majorité du parti parlementaire conservateur après le règne désastreux de Liz Truss.

M. Sunak est un visage familier après avoir été chancelier de Boris Johnson tout au long de la pandémie de Covid-19, lorsqu’il a dirigé le programme de congé de 69 milliards de livres sterling pour maintenir les gens au travail et la campagne Eat Out to Help Out pour encourager la croissance économique.

Il a également été critiqué pendant cette période après avoir été pris dans la fureur du Partygate, pour lequel il a reçu un avis de pénalité fixe, pour des révélations sur les stratégies fiscales de sa riche épouse et pour sa déclaration de printemps impopulaire plus tôt cette année, qui a semblé ne pas aller assez loin pour protéger le public d’une aggravation de la crise du coût de la vie.

Voulez-vous des élections générales ?

M. Sunak n’a pas non plus été pardonné par de nombreux conservateurs pour “s’être retourné” contre M. Johnson, ainsi que le secrétaire à la Santé Sajid Javid, après la démission du couple début juillet à la suite du scandale Chris Pincher, qui a déclenché le déluge qui a finalement conduit au départ de plus plus de 60 ministres et a finalement contraint le Premier ministre à démissionner.

On pense que ce sentiment a été à l’origine de sa défaite lors de la longue course à la direction de cet été pour remplacer M. Johnson, qui a finalement été remportée par Mme Truss, au regret de presque tout le monde.

Plus positivement pour M. Sunak, la nature désastreuse de son mandat de six semaines au poste de Premier ministre a prouvé que toutes ses critiques de ses politiques économiques de «conte de fées» étaient tout à fait justes, lui donnant la légitimité nécessaire pour gagner la faveur à la deuxième demande et, espérons-le, apaiser les marchés financiers mondiaux qui ont tellement perdu confiance en la Grande-Bretagne sous Mme Truss.

Voici tout ce que nous savons sur la famille du nouveau Premier ministre britannique, le premier hindou à diriger le pays :

Qui sont ses parents et grands-parents ?

M. Sunak est né à Southampton le 12 mai 1980, ses parents Yashvir et Usha Sunak respectivement médecin généraliste et pharmacien du NHS.

Le couple était originaire du Kenya et de Tanzanie, avant d’émigrer au Royaume-Uni dans les années 1960, tous deux ayant des racines au Pendjab, en Inde.

Le grand-père paternel de M. Sunak, Ramdas Sunak, aurait est arrivé à Nairobi pour travailler comme commis en 1935 de Gujranwala, qui était alors en Inde britannique mais se trouve maintenant au Pakistan, donnant à cette nation une revendication sur l’héritage du nouveau Premier ministre.

L’épouse de ce dernier, Suhag Rani Sunak, la grand-mère paternelle de M. Sunak, aurait passé deux ans à Delhi avant de retrouver son mari au Kenya en 1937.

Qui sont les frères et sœurs de Rishi Sunak ?

M. Sunak est l’aîné de leurs trois enfants : son frère Sanjay travaille comme psychologue et sa sœur Raakhi est chef de la stratégie et de la planification chez Education Cannot Wait, le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation.

Avec qui est-il marié ?

Il est marié à la fille du milliardaire indien Akshata Murthy, qu’il a rencontrée alors qu’il étudiait pour une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Stanford, en Californie.

Son père NR Narayana Murthy est communément surnommé “le Steve Jobs de l’Inde” et Mme Murthy détiendrait une participation de 0,91% dans sa société Infosys, d’une valeur estimée à 700 millions de livres sterling.

Ses autres intérêts professionnels incluent Akshata Designs, sa propre marque de mode, et elle est répertoriée sur LinkedIn en tant que directrice de la société de capital et de capital-investissement Catamaran Ventures, de la chaîne de gym Digme Fitness et de New & Lingwood, un équipementier pour hommes.

Combien d’enfants ont-ils?

Le couple a deux filles, Krishna et Anushka, qu’ils ont largement tenu à garder à l’écart des projecteurs des médias, bien qu’ils soient apparus aux côtés de leur père lors de la campagne cet été lorsqu’il a affronté Mme Truss lors de rafles à travers le pays.

Ils ont aussi un labrador nommé Nova.

Les Sunaks posséderaient quatre propriétés, dont un manoir classé Grade II à Kirby Sigston près de Northallerton dans sa circonscription de Richmond dans le Yorkshire, une maison de ville de cinq chambres à South Kensington, Londres, un autre appartement à proximité et un appartement penthouse à Santa Monica , Californie, surplombant le Pacifique.

Le Sunday Times liste riche a évalué leur richesse combinée à 730 millions de livres sterling en mai 2022, ce qui en fait l’un des couples les plus riches de Grande-Bretagne et certainement de Westminster.