Rishi Sunak tente de revitaliser la campagne avec le vœu de réduire les revenus d’ici la fin de la décennie

Le candidat à la direction des conservateurs Rishi Sunak s’est engagé à réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20p à 16p dans la livre d’ici la fin de la décennie, dans la dernière tentative de revitaliser sa campagne pour le n ° 10.

Bénéficiant de la “plus grande réduction d’impôt sur le revenu depuis le gouvernement de Margaret Thatcher”, l’ancien chancelier a déclaré que l’engagement de 18 milliards de livres sterling serait livré d’ici la fin de la prochaine législature s’il remporte le concours.

Mais il a été immédiatement saisi comme “un autre demi-tour” par une source de l’équipe de campagne de sa rivale Liz Truss, qui a critiqué la politique, disant que c’était “confiture demain”. Ils ont ajouté: “Les gens ont besoin de réductions d’impôts dans sept semaines, pas dans sept ans.”

Cela survient alors que plus de 160 000 membres conservateurs devraient commencer à recevoir leurs bulletins de vote pour voter pour le successeur de Boris Johnson, le secrétaire aux Affaires étrangères étant largement considéré comme le favori après avoir obtenu des approbations majeures.

Au cours du week-end, cependant, les alliés de M. Sunak ont ​​insisté sur le fait que le concours était encore “tout pour jouer”, tandis que Mme Truss, qui est en tête dans les sondages des membres du parti, a minimisé les affirmations selon lesquelles elle avait une nette avance dans ce qu’elle a appelé un ” course très, très serrée ».

La fiscalité a été une ligne de démarcation amère entre les candidats, Mme Truss promettant de faire des coupes dès le «premier jour». Elle a déjà promis plus de 30 milliards de livres sterling de mesures, notamment l’annulation de la hausse d’avril de l’assurance nationale, la suspension temporaire de la taxe verte sur les factures d’énergie et la suppression d’une hausse de l’impôt sur les sociétés.

La semaine dernière, M. Sunak a vivement critiqué ses propositions, avertissant lors de débats télévisés que le ministre des Affaires étrangères risquait d’infliger une “misère économique” à des millions de personnes et d’alimenter l’inflation – une affirmation qu’elle a qualifiée d'”alarmiste” et de “Project Fear”.

Dimanche, dans un coup à peine voilé contre son rival, M. Sunak a exhorté les membres à “traiter avec prudence toute vision qui n’implique pas de compromis difficiles, et rappelez-vous que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, alors c’est probablement le cas”. .

M. Sunak s’est plutôt engagé à long terme à réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20p à 16p dans la livre d’ici le début de la prochaine législature. Il s’appuie sur sa promesse en tant que chancelier de ramener le taux à 19 pence d’ici avril 2024 – une décision qui, selon les estimations, coûtera au Trésor environ 5 milliards de livres sterling.

Le prochain parlement commencera après les prochaines élections générales du pays, donnant potentiellement à M. Sunak jusqu’en décembre 2029 pour tenir sa promesse de réduire l’impôt sur le revenu à 16 pence dans la livre, ce qui coûtera au Trésor 18 milliards de livres sterling supplémentaires.

M. Sunak a affirmé : « Ce que je propose aux gens aujourd’hui, c’est une vision pour offrir la plus grande réduction d’impôt sur le revenu depuis le gouvernement de Margaret Thatcher. C’est une vision radicale, mais c’est aussi une vision réaliste, et il y a certains principes fondamentaux sur lesquels je ne suis tout simplement pas prêt à faire des compromis, quel que soit le prix.

Liz Truss avec partisan Tom Tugendhat lors d’un événement de campagne à l’aéroport de Biggin Hill, Bromley (PENNSYLVANIE)

Il a ajouté: “Premièrement, je ne réduirai jamais les impôts d’une manière qui ne fait qu’augmenter l’inflation. Deuxièmement, je ne ferai jamais de promesses que je ne peux pas payer. Et troisièmement, je serai toujours honnête sur les défis auxquels nous sommes confrontés.

«Parce que gagner cette course à la direction sans niveler avec les gens ce qui nous attend serait non seulement malhonnête – ce serait un acte d’auto-sabotage qui condamnerait notre parti à la défaite aux prochaines élections générales et nous confierait à une longue période dans l’opposition. ”

Mais une source de la campagne de Mme Truss a déclaré: «Il est bienvenu que Rishi ait effectué un autre demi-tour sur la réduction des impôts. C’est seulement dommage qu’il ne l’ait pas fait en tant que chancelier, alors qu’il augmentait les impôts à plusieurs reprises.

“Malheureusement, c’est un cas de ‘confiture demain’. Les gens ont besoin de réductions d’impôt dans sept semaines, pas dans sept ans. Il l’a également subordonnée à la croissance en premier – sachant très bien que ses augmentations d’impôt sur les sociétés sont restrictives. Le public et les membres du Parti conservateur peuvent voir à travers ces volte-face et ces demi-tours. »

Cette décision intervient quelques jours seulement après que M. Sunak a effectué un revirement majeur, promettant de réduire la TVA sur les factures énergétiques nationales s’il devenait Premier ministre, dans le but d’atténuer la flambée des prix de l’énergie alors que la crise du coût de la vie se poursuit.

Compte tenu des commentaires de M. Sunak plus tôt cette année selon lesquels une réduction de la TVA “bénéficierait de manière disproportionnée aux ménages les plus riches”, cela a été largement considéré comme un signe de panique dans sa campagne, alors que Mme Truss prenait de l’élan.

Depuis vendredi, le ministre des Affaires étrangères a obtenu le soutien du secrétaire à la Défense Ben Wallace – une figure populaire parmi la base conservatrice – ainsi que de l’ancien candidat à la direction Tom Tugendhat et de l’ancien ministre Brandon Lewis. On rapporte que le chancelier, Nadhim Zahawi, l’approuvera également dans les prochains jours.

Mais le porte-parole de la campagne de M. Sunak a affirmé dimanche : « Ce concours est tout à jouer. Rishi se déplace chaque jour, visitant association après association à travers le pays, pour rencontrer les membres et gagner chaque vote. La course ne fait que commencer. »

Lors d’une visite de campagne, on a demandé à Mme Truss si son avantage sur M. Sunak dans les sondages auprès des membres signifiait que le concours était le sien à perdre. “C’est une course très, très serrée, et je me bats pour chaque vote”, a-t-elle répondu.