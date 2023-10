Rishi Sunak a été décrit comme « Dr Death » par l’un des plus hauts responsables scientifiques du gouvernement au plus fort de la pandémie, ont révélé des messages WhatsApp.

Une conversation textuelle entre le professeur Dame Angela McLean et le professeur John Edmunds datant de septembre 2020 – peu de temps après que le chancelier de l’époque a lancé son programme Eat Out to Help Out – a été présentée jeudi à l’enquête britannique sur le COVID-19, les deux hommes semblant parler pendant un briefing.

Dame Angela, qui était alors conseillère du ministère de la Défense mais qui est maintenant la conseillère scientifique en chef du gouvernement, a qualifié quelqu’un d’autre lors de la réunion – considéré comme l’éminent sceptique du confinement, le professeur Carl Heneghan – de « putain d’esprit » pendant la discussion.

Et le modélisateur COVID, le professeur Edwards, a répondu en disant : « Chaque statistique est fausse. »

Image:

Les messages semblaient montrer les deux hommes insultant le directeur médical du NHS et appelant M. Sunak « Dr Death ».





Mais quelques messages plus tard, Dame Angela a ensuite envoyé un message WhatsApp à son collègue disant : « Dr Death the Chancellor », suivi de : « Dans l’ONS, vous le verriez ».

Le professeur Edmunds a comparu jeudi à l’audience d’enquête sur le COVID et l’avocat principal Hugo Keith lui a demandé si les commentaires étaient faits en relation avec le stratagème de M. Sunak.

Eat Out to Help Out a offert des réductions aux convives tout au long du mois d’août 2020 pour les ramener dans les restaurants et les pubs alors que les gens sortaient prudemment du premier verrouillage.

Mais une étude réalisée en 2021 a montré plus tard que le programme avait contribué à une augmentation des infections.

Répondant à la question, le professeur Edmunds a déclaré : « Honnêtement, cela fait si longtemps que je ne le sais pas, mais cela pourrait bien l’être. »

Cependant, plus tôt dans la séance, le professeur d’épidémiologie et de santé des populations à la London School of Hygiene and Tropical Medicine a déclaré qu’il était « toujours en colère » à propos de Eat Out to Help Out.

« C’était une chose de lever le pied sur le frein, comme nous l’avions fait en assouplissant les restrictions, mais appuyer sur l’accélérateur semblait pervers et dépenser de l’argent public pour le faire alors que 45 000 personnes venaient de mourir », a-t-il déclaré. a déclaré à l’enquête.

« Je ne veux pas blâmer Eat Out to Help Out pour la deuxième vague, car ce n’est pas le cas, mais l’optique de celle-ci. Oui, le secteur des pubs et de la restauration avait besoin de soutien, mais il ne s’agit pas seulement de les soutenir, ils j’aurais pu simplement leur donner de l’argent.

« C’était un système qui encourageait les gens à prendre un risque épidémiologique. Cela ne s’appliquait que si vous alliez au restaurant et mangiez au restaurant – cela ne s’appliquait pas aux plats à emporter. »

Image:

La conversation WhatsApp a eu lieu entre la professeure Dame Angela McLean et le professeur John Edmunds.





Naomi Fulop, porte-parole de COVID-19 Bereaved Families for Justice UK, a déclaré que l’enquête publique avait déjà montré qu’il n’y avait « absolument aucune consultation avec les conseillers scientifiques du gouvernement sur Eat Out to Help Out, que cela avait contribué à la perte de milliers de vies ». , a exercé une pression inutile sur le NHS et a plongé le pays dans un deuxième confinement brutal ».



Elle a ajouté : « C’est insupportable de penser que sans l’approche imprudente, non scientifique et insensible de Rishi Sunak, ma mère serait peut-être encore avec moi.

« Lorsque notre conseiller scientifique en chef actuel a qualifié notre Premier ministre de ‘Docteur Mort’, comment chacun d’entre nous peut-il avoir confiance en son gouvernement si une autre pandémie frappe ? »

Une source gouvernementale a déclaré : « Nous avons conçu le programme Eat Out to Help Out pour protéger deux millions d’emplois dans le secteur de l’hôtellerie, et les statistiques montrent que ce programme a permis de ramener 400 000 personnes en chômage tout en rétablissant en toute sécurité la confiance des consommateurs.

« La participation locale au programme Eat Out to Help Out n’était pas positivement corrélée aux taux de COVID dans aucune région ou pays anglais. »