Rishi Sunak suggère qu’il ne peut pas « arrêter les bateaux » aux élections générales

Rishi Sunak a laissé entendre que le problème des traversées de la Manche était trop « complexe » pour lui permettre de tenir sa promesse d’arrêter les petits bateaux d’ici les prochaines élections générales.

Le Premier ministre a renouvelé son engagement à arrêter les bateaux et a souligné que le nombre de migrants illégaux faisant le voyage cette année est « en baisse pour la première fois depuis quelques années ».

Mais le chef conservateur a déclaré qu’il n’était « pas facile » de résoudre le problème et a déclaré qu’il n’était pas « direct » avec le public s’il affirmait que la crise pouvait être résolue du jour au lendemain.

Cela est venu alors que le n ° 10 a minimisé les spéculations que M. Sunak pourrait se préparer à limoger Suella Braverman lors d’un remaniement – ​​insistant sur le fait que M. Sunak avait une confiance totale en son secrétaire à l’intérieur.

Les derniers commentaires du Premier ministre sur l’immigration sont intervenus lors d’une visite dans le North Yorkshire, au cours de laquelle il a été pressé de savoir s’il serait en mesure de régler la crise des petits bateaux d’ici les prochaines élections.

M. Sunak a déclaré aux diffuseurs : « Ce n’est pas un problème facile à résoudre. Je n’ai jamais dit que nous serions capables de le résoudre du jour au lendemain. Cela prendra du temps et nous devrons l’attaquer de différentes manières. Mais je suis heureux que le nombre de migrants illégaux traversant cette année soit en baisse pour la première fois depuis quelques années.

« Cela montre que nos plans fonctionnent, mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire et les gens doivent savoir que je suis déterminé à m’attaquer à ce problème, et c’est pourquoi l’une de mes cinq priorités est d’arrêter les bateaux. »

Pressé à nouveau de savoir si cela se fera d’ici les prochaines élections, il a déclaré: «Je veux que cela soit fait le plus tôt possible – mais je veux aussi être honnête avec les gens sur le fait que c’est un problème complexe. Il n’y a pas de solution simple et cela ne peut pas être résolu du jour au lendemain et je ne serais pas honnête avec les gens si je disais que c’était possible.

Malgré le pessimisme apparent quant à des progrès significatifs, M. Sunak a déclaré que l’arrêt des vantardises restait l’une de ses cinq priorités – telles qu’énoncées comme promesses à l’électorat en janvier – aux côtés de la réduction de moitié de l’inflation et de la réduction des listes d’attente du NHS.

Il a ajouté: «Le système actuel est à la fois insoutenable et complètement injuste, mais particulièrement injuste pour les contribuables britanniques qui déboursent des millions de livres pour héberger des migrants illégaux dans des hôtels et des communautés locales. Ce n’est pas juste. Nous devons mettre un terme à cela. Et nous y travaillons. »

Certains députés conservateurs veulent que Rishi Sunak limoge la secrétaire à l’intérieur Suella Braverman (AFP/Getty)

Certains députés conservateurs pensent que M. Sunak pourrait remplacer Mme Braverman lors d’un remaniement prévu à l’automne, certains autour du Premier ministre auraient été déçus par sa rhétorique enflammée et son incapacité à réduire considérablement les chiffres.

« Le bavardage est que Suella ira », a déclaré un député au je journal. « Elle n’a pas entièrement livré ses promesses, nous avons maintenant adopté la loi sur la migration illégale et avons besoin de mains plus douces. » Un autre a dit: « Braverman doit y aller – elle est s ***. »

Mais un haut responsable du gouvernement a déclaré que le remaniement serait « assez minime » et qu’il est peu probable que Mme Braverman sorte, selon le L’heure du dimanche.

Interrogé par des journalistes pour savoir si M. Sunak avait confiance en Mme Braverman, son porte-parole officiel a déclaré: « Nous avons fait un certain nombre de progrès en ce qui concerne cette question … des progrès ont été réalisés. »

De nouveau sous pression si le Premier ministre avait « pleine confiance » en son ministre de l’Intérieur, son porte-parole a répondu : « Oui ».

Sunak a fait de la prévention des traversées de petits bateaux l’une de ses principales priorités (fil de sonorisation)

Il est apparu que le ministère de l’Intérieur prévoyait de dépenser 306 millions de livres sterling dans trois nouveaux centres de détention pour migrants pour héberger 1 000 demandeurs d’asile.

Deux des contrats prévoient que les centres hébergent 360 migrants de canal chacun pour un coût de 108 millions de livres sterling, tandis qu’un troisième en hébergerait 300 et coûterait 90 millions de livres sterling, a rapporté le Daily Mail, citant des documents contractuels.

Lors de sa visite dans le Yorkshire lundi, M. Sunak a défendu le projet d’héberger des migrants sur une base de la RAF dans le Lincolnshire qui a des liens historiques avec le raid des Dambusters de la Seconde Guerre mondiale.

Interrogé sur le risque que le déplacement des demandeurs d’asile dans la RAF Scampton représente pour un investissement de plusieurs millions de livres, il a déclaré aux radiodiffuseurs régionaux: «Bien sûr, le ministère de l’Intérieur et d’autres autorités sont en dialogue avec tous les partenaires locaux pour résoudre tous les problèmes et questions en suspens. ”

Sur les raisons pour lesquelles les migrants hébergés dans les hôtels du Lincolnshire ne devraient pas être transférés à RAF Scampton, les entreprises locales étant confrontées à une pression prolongée en conséquence, il a ajouté: «Nous investissons dans la croissance de l’économie locale, et en même temps nous sommes prenant des mesures décisives pour arrêter les bateaux.

« C’est pourquoi notre nouvelle loi au parlement est si importante. D’autres partis s’y sont opposés, mais je pense que c’est la bonne chose à faire, et nous prenons des mesures pour réduire, comme je l’ai dit, le montant que les contribuables dépensent pour loger les migrants illégaux dans les hôtels. C’est des millions de livres par jour – ce n’est pas juste, ce n’est pas juste.