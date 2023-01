Rishi Sunak suggère que seuls les “idiots” pensent qu’il peut réduire les impôts dans le budget

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a laissé entendre que seuls les «idiots» ne comprendraient pas pourquoi il ne peut pas offrir les réductions d’impôt immédiates que certains conservateurs souhaitent.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il voulait réduire les impôts, mais a fait valoir que la pandémie de coronavirus et la guerre de la Russie en Ukraine signifiaient qu’il ne pouvait pas encore le faire.

“Vous n’êtes pas des idiots, vous savez ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré jeudi à un public à Morecambe, dans le Lancashire.

Ses commentaires sont venus au cours de la semaine que les députés conservateurs alignés sur le programme de réduction des impôts de l’ancienne première ministre Liz Truss se sont réunis pour la première fois dans le cadre du « groupe de croissance conservateur ».

L’homme d’affaires milliardaire Sir James Dyson a également critiqué l’approche “à courte vue” et “stupide” du gouvernement vis-à-vis de l’économie.

M. Sunak a défendu sa politique lors d’une discussion avec les électeurs qu’il a surnommée “PM Connect”, alors qu’il cherche à renverser les sondages désastreux des conservateurs.

Dans une moquerie à Boris Johnson, il a déclaré: «Quand j’étais chancelier, je préférais aussi vraiment que le Premier ministre ne commente pas la politique fiscale.

“Je suis un conservateur, je veux réduire vos impôts… J’aimerais pouvoir le faire demain très franchement, mais la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, c’est pour toutes les raisons que vous connaissez.

« Vous n’êtes pas des idiots, vous savez ce qui s’est passé.

«Nous avons eu une pandémie massive pendant deux ans, nous avons dû fermer le pays, faire un tas de choses extraordinaires qui n’étaient pas bon marché. Maintenant, nous avons cette guerre en cours qui a un impact énorme sur l’inflation et les taux d’intérêt.

M. Sunak a déclaré qu’il « faut un peu de travail » pour amener l’état des finances publiques « là où il doit être ».

Mais il s’est engagé à renforcer l’économie, à garantir des taux d’intérêt plus bas et à maîtriser la montée en flèche de l’inflation.





On ne peut pas aborder la question de la croissance sans quelques baisses d’impôts Jean Séquoia

“Croyez-moi, c’est ce que je vais faire pour vous cette année, c’est ce que nous allons faire pendant que je suis Premier ministre et si nous faisons ces choses, nous pourrons réduire vos impôts”, a-t-il ajouté.

Au vendredi Courrier quotidienl’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a fait valoir que le pays était “déjà surtaxé et il est tout à fait clair que nous ne pouvons pas nous imposer en cas de récession”.

Le député conservateur d’arrière-ban, Sir John Redwood, a ajouté : « Nous ne pouvons pas résoudre le problème de la croissance sans certaines réductions d’impôts. Ils doivent être abordables, bien sûr, mais la meilleure façon de réduire les emprunts et d’augmenter les revenus est de faire croître l’économie.

Le chancelier Jeremy Hunt prévoit de dévoiler un budget de printemps en mars, mais des réductions d’impôts immédiates sont peu probables alors que le gouvernement tente de lutter contre l’inflation.

Sir James, fondateur et ingénieur en chef de la multinationale technologique Dyson basée à Singapour, a exhorté le gouvernement à utiliser le budget pour “encourager l’innovation privée et démontrer son ambition de croissance”.

Écrire dans Le télégraphea-t-il soutenu, les ministres semblent avoir l’intention d’imposer “des taxes sur les taxes aux entreprises, convaincus que pénaliser le secteur privé est une victoire gratuite dans les urnes”.

« C’est aussi myope que stupide. Dans l’économie mondiale, les entreprises choisiront simplement de transférer des emplois et d’investir ailleurs », a-t-il déclaré.

« Notre pays a une illustre histoire d’entreprise et d’innovation, née d’une culture que nous sommes en train d’éteindre. Nous avons traversé le pire de Covid mais risquons de gâcher la reprise. »

Lors de sa visite dans le Nord pour promouvoir ses dépenses de nivellement de 2,1 milliards de livres sterling, M. Sunak a défendu sa stratégie lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires de Sir James.

“Bien sûr, la croissance de l’économie est vraiment importante. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement dans la pratique… cela signifie plus d’emplois bien rémunérés », a-t-il déclaré.

“C’est la façon la plus simple pour tout le monde ici d’y penser.”

M. Sunak a souligné l’allocation d’investissement annuelle “très généreuse”, ajoutant: “Un investissement d’un million de livres sterling que vous pouvez déduire de votre facture d’impôts. Aucun autre pays au monde ne fait quelque chose comme ça.

“Je suis très heureux que James Dyson me dise si je me trompe, mais pratiquement aucun autre pays au monde que je connais ne fait quelque chose comme ça pour les petites et moyennes entreprises.”

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak considérait les personnes qui voulaient des réductions d’impôts comme des “idiots”, un porte-parole de Downing Street a déclaré: “Il n’a traité personne d’idiot et il a lui-même exposé ses ambitions de réduire le fardeau fiscal au fil du temps.

« Il a dit que la pire chose qu’il puisse faire est de faire des promesses qu’il ne peut pas tenir et d’endetter un pays encore plus.

“Et il a répété que son ambition globale était de réduire les impôts. Mais cela doit être quand nous avons quand nous avons la stabilité économique et l’inflation est descendue.