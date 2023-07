Rishi Sunak subit une série de défaites supplémentaires dans les Lords sur le projet de loi sur les petits bateaux

Une impasse sur les plans controversés du gouvernement conservateur pour lutter contre la crise des petits bateaux s’est poursuivie à Westminster alors que les Lords ont infligé du jour au lendemain une série de défaites soutenues par l’archevêque de Cantorbéry.

Justin Welby a mis en garde contre l’utilisation de l’immigration et de l’asile comme une «question de coin pour diviser les choses» alors que ses pairs pressaient leur demande de modifications supplémentaires du projet de loi sur la migration illégale.

Celles-ci comprenaient des limites à la détention d’enfants, des protections contre l’esclavage moderne et la fourniture d’itinéraires sûrs et légaux pour les réfugiés vers le Royaume-Uni.

Cela survient après que les Communes ont annulé une série de révisions antérieures par les Lords, malgré les rébellions des députés conservateurs préoccupés par les réformes phares.

Le ministère de l’Intérieur avait offert plusieurs concessions lundi, notamment l’abandon d’une décision antidater les renvois à mars lorsque le projet de loi a été présenté pour la première fois au Parlement.

Mais les Lords insistent pour que le gouvernement cède beaucoup plus de terrain.

Les neuf dernières défaites de mercredi soir signifient la poursuite du « ping-pong » parlementaire sur le projet de loi, où la législation est battue entre les Lords et les Communes jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.

Welby – qui a été un archi-critique des réformes, les condamnant comme « moralement inacceptables » – a défié le gouvernement de soutenir tous les derniers amendements.

Celles-ci comprenaient sa propre demande renouvelée aux ministres d’élaborer une stratégie de 10 ans pour une collaboration internationale sur les réfugiés et la traite des êtres humains vers le Royaume-Uni.

Welby a déclaré: «La question de l’immigration et de l’asile… est une source de division extraordinaire.

« Il s’agit d’un problème international massif sur une base générationnelle et il nécessite une réflexion approfondie sur le long terme afin de le résoudre.

« La législation et la stratégie doivent être adaptées au problème, et non le problème à la législation. Ce n’est pas comme ça que ça marche.

«Il est essentiel que les solutions vers lesquelles nous nous dirigeons soient celles qui rassemblent l’ensemble de la politique de tous les côtés des deux chambres et l’unité de notre pays au lieu d’utiliser cela comme une question de coin pour diviser les choses.

« C’est donc un moment de réconciliation et une opportunité pour une réflexion profonde et profonde à long terme, comme cela se produit par exemple avec le changement climatique.

« Ce n’est pas une question politique de parti, c’est une question sur laquelle nous devons travailler ensemble, car si nous travaillons séparément, nous tomberons séparément. »

Welby était soutenu par l’ancien ministre de l’Intérieur travailliste David Blunkett, qui a déclaré : « Si jamais nous avions besoin d’une stratégie à long terme de 10 ans plutôt que de 10 mois et non pas d’une stratégie axée sur une élection générale, mais sur la résolution d’un problème et sur pour y faire face à l’échelle internationale et à long terme, nous en avons besoin maintenant.

Mais en réponse, le ministre de la Justice Christopher Bellamy a déclaré : « L’amendement n’est pas nécessaire car le gouvernement est bien conscient de la nécessité d’élaborer une stratégie et de coopérer avec des partenaires internationaux ».

Le projet de loi est un élément clé de la tentative de Rishi Sunak de dissuader les migrants de faire la dangereuse traversée de la Manche dans de petites embarcations. Il vise à empêcher les personnes de demander l’asile au Royaume-Uni si elles arrivent par des moyens non autorisés et à garantir leur expulsion rapide, soit vers leur pays d’origine, soit vers un pays tiers.

D’autres changements apportés par des pairs au projet de loi, lors d’un vote étalé sur plus de quatre heures, comprenaient des protections pour les personnes LGBT menacées d’expulsion et une décision d’exiger l’examen des demandes d’asile des migrants arrivant par des voies non autorisées, s’ils n’ont pas été expulsés du Royaume-Uni dans les six mois.

Le ministre de l’Intérieur, Simon Murray de Blidworth, avait averti que cette dernière mesure pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes essayant de « jouer avec le système » en lançant de fausses allégations afin de réduire le temps.

Mais le pair démocrate libéral Mike German a déclaré que son amendement « fournit simplement un filet de sécurité qui protège les contribuables de ce pays contre le soutien indéfini des personnes vivant au Royaume-Uni dans les limbes ».

Le projet de loi sera renvoyé aux Communes pour que les députés examinent les dernières modifications apportées par leurs pairs.