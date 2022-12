Rishi Sunak soutient les conservateurs qui ont dénoncé un député à la police pour agression sexuelle et viol

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a soutenu des politiciens conservateurs qui ont dénoncé un collègue député à la police pour des allégations selon lesquelles il aurait commis un viol et une série d’agressions sexuelles.

Downing Street a déclaré qu’il était “juste” que les allégations aient été signalées.

“Les bonnes personnes sur lesquelles enquêter sont la police et il est juste que toute allégation de cette nature leur soit transmise”, a déclaré le numéro 10.

Le député conservateur senior a été signalé à la police métropolitaine par un groupe de ses collègues.

Les réclamations s’étendent sur deux ans et les députés ont signalé les incidents en tant que tiers, rapporte le diffuseur TalkTV.

Le député d’arrière-ban ferait l’objet d’une enquête par un cabinet d’avocats indépendant.

Cependant, ils détiennent toujours le whip conservateur et n’ont pas été suspendus par les chefs de parti.

Mike Clancy, secrétaire général du syndicat Prospect, a déclaré: «Ce député reste libre de visiter la Chambre des communes et d’interagir avec le personnel malgré ces allégations très graves. Cela souligne une fois de plus qu’il n’y a pas de processus adapté pour traiter ce type de cas et faire du Parlement un lieu de travail sûr. Invité à confirmer les informations, un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à The Independent : “Le 28 octobre, la police a reçu des allégations d’agressions sexuelles graves qui auraient eu lieu à des dates inconnues dans des lieux non divulgués”.

« Les rapports ont été soumis via un tiers. Les agents enquêtent sur ces allégations. Lorsqu’il est devenu Premier ministre, M. Sunak s’est engagé à placer l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité au cœur de son gouvernement.

Le parti conservateur n’a pas encore commenté ces allégations. Le bureau des whips du gouvernement a refusé de commenter.