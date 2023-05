Rishi Sunak soutient la police après avoir affirmé avoir été brutale avec des manifestants royaux lors du couronnement

RISHI Sunak a soutenu Scotland Yard hier, louant leur tentative délibérée de « perturber et diminuer » la dissidence lors du couronnement du roi.

Le Premier ministre a déclaré que le Met avait fait « ce qu’il pensait être le mieux » concernant les allégations de traitement brutal des manifestants républicains.

Rishi Sunak a félicité Scotland Yard pour sa tentative de « perturber et diminuer » la dissidence lors du couronnement Crédit : AFP

La force a procédé à 64 arrestations le jour du couronnement, et 46 personnes ont été libérées sous caution après avoir été détenues Crédit : AFP

Mais de nouvelles lois strictes pour bloquer les manifestations perturbatrices pourraient être déchirées par un Premier ministre travailliste.

Le ministre du Cabinet fantôme Andrew Gwynne a déclaré: « Je pense que le prochain gouvernement travailliste examinera très attentivement cette législation.

« Row survient après que 64 arrestations pour couronnement aient vu des flics accusés d’avoir la main lourde. »

Graham Smith, directeur général du groupe de campagne anti-monarchie Republic qui a été arrêté samedi, a accusé Scotland Yard d’avoir « toute intention » d’arrêter des manifestants.

Il a déclaré à la BBC: « Tout cela était une tentative délibérée de perturber et de diminuer notre manifestation », a-t-il déclaré.

« Ils nous ont arrêtés parce que la loi a été introduite, précipitée la semaine dernière, pour leur donner le pouvoir de nous arrêter sous n’importe quel prétexte. »

La force a procédé à 64 arrestations le jour du couronnement, et 46 personnes ont été libérées sous caution après avoir été détenues parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir causé une nuisance publique ou d’avoir violé la paix.

Quatre chefs d’accusation ont été portés, notamment pour une allégation d’ordre public aggravée par la religion et pour possession de drogue de classe A.

M. Sunak a soutenu les efforts de la force lors du « spectacle éblouissant », après avoir fait du bénévolat dans un club de déjeuner lors de la campagne nationale Big Help Out le jour férié du couronnement.

« La police est opérationnellement indépendante du gouvernement, elle prendra ces décisions en fonction de ce qu’elle pense être la meilleure », a-t-il déclaré aux radiodiffuseurs du Hertfordshire.

« En fait, je suis reconnaissant à la police et à tous ceux qui ont contribué à ce que ce week-end se soit si bien passé, avec tant de succès et en toute sécurité, ce fut un effort extraordinaire de la part de tant de personnes et je leur suis reconnaissant pour tous leurs un dur travail.

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, avait défendu le Met comme ayant trouvé le « juste équilibre » et déclaré que des arrestations étaient nécessaires lors de « l’événement international sur la scène mondiale ».

Le député travailliste Andrew Gwynne a déclaré que la loi accordait des pouvoirs « disproportionnés » à la police, mais que le parti ne s’engageait pas à l’abroger s’il entrait au gouvernement.

Il a défendu le droit de manifester et a suggéré que les fêtards soutenant le couronnement auraient dû étouffer la dissidence.

« Cela aurait été l’approche appropriée, noyer ceux qui voulaient protester plutôt que peut-être une pratique brutale que certains ont suggérée », a-t-il déclaré.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exigé des « clartés » de la part des dirigeants de la force sur les arrestations.