Rishi Sunak sous pression pour limoger Suella Braverman suite aux critiques du Met | Suella Braverman

Rishi Sunak subit une pression croissante pour limoger Suella Braverman après avoir ignoré les conseils de Downing Street et publié un article explosif accusant la police métropolitaine de parti pris politique.

Au milieu des affirmations selon lesquelles le Premier ministre est trop faible pour destituer le ministre de l’Intérieur, les ministres se sont joints aux hauts responsables de la police pour accuser Braverman d’attiser « la haine et la division » avant une marche pro-palestinienne samedi.

Cinq partis d’opposition ont publiquement appelé à sa destitution jeudi après que Downing Street a déclaré que l’article du Times – dans lequel Braverman affirmait que des policiers anonymes étaient coupables de « deux poids, deux mesures » et « jouaient les favoris lorsqu’il s’agissait de manifestants » – n’avait pas été signé. désactivé.

Des enquêtes ont été lancées sur l’article après que les modifications demandées par les responsables du numéro 10 avant sa publication n’aient pas été publiées. Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le Premier ministre conservait sa confiance dans le ministre de l’Intérieur.

Des politiciens d’Irlande du Nord ont affirmé que l’article avait compromis la probabilité d’un retour à une démocratie fonctionnelle à Stormont, après que Braverman ait décrit les récentes manifestations dans le centre de Londres comme une « affirmation de la primauté de certains groupes – en particulier les islamistes – du type auquel nous sommes plus habitués ». voir en Irlande du Nord ».

Les travaillistes ont cherché à faire pression sur Sunak suite aux remarques de Braverman et ont exigé une enquête sur une violation apparente des règles ministérielles.

Le ministre du cabinet fantôme, Pat McFadden, a écrit à Sunak pour l’avertir que « ne rien faire » serait une « démonstration de faiblesse ».

“Dire que l’article n’a pas été approuvé et ne rien faire ensuite vous priverait de toute autorité sur la ministre de l’Intérieur et la laisserait libre de continuer à dire et à faire ce qu’elle veut sans craindre de sanction de votre part”, a-t-il déclaré.

Le code ministériel stipule que le contenu politique et le calendrier de toutes les publications majeures doivent être approuvés par le numéro 10 « pour garantir la coordination efficace des affaires du cabinet ».

L’article de Braverman a été rédigé en réponse à l’annonce faite mercredi par le commissaire de police du Met, Sir Mark Rowley, selon laquelle il n’avait aucune raison d’interdire une marche prévue le jour de l’Armistice.

Dans l’article, elle a déclaré que les « foules pro-palestiniennes » étaient « largement ignorées » par les officiers « même lorsqu’elles enfreignaient clairement la loi ».

Les travaillistes, le parti national écossais, le parti Alliance, le SDLP et les libéraux démocrates ont appelé au limogeage de Braverman pour ingérence dans l’indépendance opérationnelle de la police et ignorer le protocole ministériel.

Aux Communes, le ministre de l’Intérieur, Chris Philp, a suggéré qu’il était « raisonnable » pour les politiciens de faire part de leurs inquiétudes et de s’assurer que la police protégeait les communautés. Il a déclaré que Braverman n’était pas dans la chambre parce qu’elle était « avec un membre de sa famille proche qui subit une opération à l’hôpital ce matin ».

Les conservateurs de haut rang ont semblé renoncer à soutenir Braverman, avec seulement deux collègues d’arrière-ban soutenant ses critiques à l’égard de la police dans une question urgente aux Communes.

Une ministre du gouvernement a laissé entendre que Braverman alimentait « la haine et la division » avec ses commentaires sur la marche de samedi.

Paul Scully, le ministre de Londres, a exhorté le ministre de l’Intérieur à se concentrer plutôt sur « l’atténuation des tensions » et l’apaisement des tensions.

Il a déclaré à l’émission Newsnight de la BBC : “Je pense que nous devons nous concentrer sur la baisse de la température, c’est absolument le cas, c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer.”

Lorsqu’on lui a demandé si le poste de Braverman en tant que ministre de l’Intérieur était tenable, Scully a répondu : « Je dirais simplement à chaque ministre et à chaque dirigeant politique : nous devons utiliser notre langage avec précaution et nous devons nous assurer que nous nous concentrons sur l’atténuation des tensions plutôt que sur plutôt qu’alimenter cette haine et cette division.

Rejetant les affirmations de Braverman, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré que les forces de police « se concentrent sur le respect de la loi sans crainte ni faveur ».

Nickie Aiken, vice-présidente conservatrice et députée de la circonscription du centre de Londres qui comprend le cénotaphe, a déclaré que les commentaires de Braverman étaient dangereux.

« La police ne devrait jamais s’impliquer dans la politique et les hommes politiques ne devraient jamais s’impliquer dans les opérations policières. La police doit exercer ses activités sans crainte ni faveur et déclarer le contraire constitue un précédent très dangereux », a-t-elle déclaré.

Des sources du parti ont déclaré que le bureau des whips en chef avait été inondé de plaintes contre Braverman, qui avaient été transmises au numéro 10.

Un député de haut rang a déclaré : « Sunak doit la licencier parce que Downing Street a maintenant admis qu’ils lui avaient demandé d’apporter des modifications à un article controversé et elle ne l’a pas fait. Il n’a pas le choix. »

Braverman a été limogée l’année dernière par Liz Truss, alors Premier ministre, pour avoir enfreint le code ministériel après avoir envoyé un document officiel à son proche allié Sir John Hayes.

Elle reste populaire auprès de dizaines de conservateurs d’arrière-ban d’extrême droite, qui pourraient se révolter s’il apparaît qu’elle a été limogée injustement ou si cela perturbe l’équilibre politique délicat au sein du cabinet, ont indiqué des sources.

Certains conservateurs de droite ont offert leur soutien à Braverman. Miriam Cates, députée de Penistone et Stocksbridge et membre éminent des nouveaux conservateurs, a déclaré qu’elle soutenait « absolument » le ministre de l’Intérieur.

«Je pense qu’elle reflète l’humeur du public. La réaction à ce qu’elle dit dans ce que l’on pourrait appeler la bulle de Westminster ne reflète pas vraiment ce que pense le reste du public », a-t-elle déclaré.

Les chefs de police ont déclaré en privé que l’intervention de Braverman était le pire exemple d’inférence politique qu’ils aient vu.

Neil Basu, ancien officier supérieur de la lutte contre le terrorisme au Royaume-Uni, a déclaré au Guardian que les critiques répétées de Braverman signifiaient qu’elle avait perdu la confiance de la police et méritaient son licenciement immédiat.

“Ce qu’elle fait, c’est dire: faites ce que je dis et si vous ne le faites pas et que ça tourne mal, je vous prendrai la tête… Elle nous engage sur une voie où les politiciens dicteront ce que font les policiers.”

Le gouvernement de Sunak découvrira mercredi prochain si sa politique d’immigration phare consistant à envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda est légale.

La Cour suprême rendra son jugement après que le ministère de l’Intérieur ait contesté la décision d’une cour d’appel selon laquelle l’accord de plusieurs millions de livres visant à envoyer des demandeurs d’asile expulsés vers ce pays d’Afrique de l’Est était illégal.

Si la décision va à l’encontre du gouvernement, Sunak devrait subir d’intenses pressions de la part de la droite de son parti – y compris Braverman – pour qu’il promette de quitter la Convention européenne des droits de l’homme.

Reportage supplémentaire de Kiran Stacey.