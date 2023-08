Rishi Sunak sous pression croissante pour accélérer la loi afin de protéger les sites contre les attaques terroristes

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Rishi Sunak subit une pression croissante pour mettre en avant les protections promises contre les attaques terroristes dans les lieux et les lieux publics.

La mère de la victime de la Manchester Arena, Martyn Hett, Figen Murray, fait campagne pour une loi en son nom depuis quatre ans, avec le soutien de victimes du terrorisme, d’anciens officiers supérieurs de la lutte antiterroriste et d’anciens secrétaires d’État.

Le gouvernement s’est engagé à respecter la loi dans son manifeste électoral de 2019 et a annoncé le projet de loi dans le discours de la reine de l’année dernière, mais il reste sous forme de projet au milieu des débats sur sa portée.

Dans une lettre au premier ministre, vue par L’indépendantMme Murray a déclaré que la loi « ne progressait pas aussi rapidement que la menace terroriste l’exige ».

Les 22 personnes tuées dans l’attaque terroriste de la Manchester Arena (PENNSYLVANIE)

« Comme vous l’ont dit les dirigeants de la lutte contre le terrorisme en décembre 2022, les risques de ne pas agir exposent votre gouvernement aux conséquences odieuses d’une autre attaque réussie contre des locaux qui auraient pu être protégés », prévenait la lettre.

« Cette approche législative vous aide à remplir votre devoir principal de protéger les citoyens du Royaume-Uni, quelque chose pour lequel vous avez notre soutien durable. »

L’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel fait partie des partisans de la loi et a rejoint six autres anciens titulaires du poste, dont Sajid Javid, Jack Straw et David Blunkett, appelant à sa mise en œuvre rapide en novembre.

Mme Patel a déclaré que le gouvernement devrait être « reconnaissant de l’engagement inlassable » de Mme Murray et des autres militants.

« Le sentiment public est clair que la majorité veut des mesures plus strictes pour protéger le public contre les dommages », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« C’est le devoir le plus important de tout gouvernement d’assurer la sécurité de ses citoyens et je sais à quel point c’est difficile quand il y a des individus qui sont prêts à attaquer des civils inconnus pour une cause tordue.

« C’est pourquoi le devoir de protection doit continuer d’être défendu et mis en œuvre par le gouvernement. »

Figen Murray a été nommée OBE pour son travail de campagne (PA) (fil de sonorisation)

Faisant allusion aux élections générales imminentes et à une série de lois promises qui n’ont pas encore été examinées par le Parlement, Mme Murray a déclaré que les partisans du projet de loi reconnaissaient qu’il s’agissait d’une « année importante pour votre gouvernement ».

La lettre, qui a également été signée par Brendan Cox, la veuve du député assassiné Jo Cox, et l’ancien officier supérieur de la police antiterroriste Nick Aldworth, a défendu le projet de loi sur le terrorisme (protection des locaux) après une ronde critique d’examen parlementaire.

Le mois dernier, les députés de la commission des affaires intérieures ont estimé que le projet de loi pourrait obliger des lieux tels que les salles des fêtes, les restaurants et les petites entreprises à fermer et ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les mesures proposées « auront un effet sur la réduction des menaces terroristes ».

Mme Murray a déclaré que les militants pensaient que l’approche était « juste » et que tenir compte des appels à limiter les exigences de sécurité minimales aux grands sites uniquement « constituerait une invitation pour les terroristes à continuer d’attaquer et de comploter pour attaquer des endroits plus petits où nos citoyens vivent et socialisent ». .

Elle a exhorté M. Sunak à « honorer votre engagement », des semaines après que la ministre de l’Intérieur Suella Braverman a averti que les attentats terroristes devenaient « de plus en plus imprévisibles et plus difficiles à détecter » au Royaume-Uni.

« En réponse directe à l’attentat à la bombe de la Manchester Arena, nous veillerons à ce que les lieux publics soient mieux préparés et protégés contre les attaques terroristes », a promis Mme Braverman dans un discours le mois dernier.

« En l’honneur de Martyn Hett, qui a été tragiquement tué dans l’attaque, nous adopterons la loi de Martyn. »

L’enquête publique sur l’attentat à la bombe de la Manchester Arena révèle des «opportunités manquées» pour empêcher l’attaque

Il a été soutenu par le président de l’enquête publique de la Manchester Arena, qui a appelé le gouvernement à assurer un « niveau élevé de sécurité protectrice » pour les grandes salles et une « application rigoureuse et robuste ».

« Ne rien faire n’est pas une option », a déclaré Sir John Saunders après avoir constaté que de nombreuses opportunités d’empêcher l’attaque ou de réduire le nombre de morts avaient été manquées.

L’avant-projet de loi appliquerait des normes différentes aux lieux en fonction de leur taille, avec une « obligation standard » pour les lieux publics d’une capacité comprise entre 100 et 800 personnes, et une « obligation renforcée » pour les locaux plus grands.

La commission des affaires intérieures a estimé que les propositions « placeraient un fardeau important et disproportionné sur les petites salles, tout en ne garantissant pas des mesures de sécurité adéquates lors de tous les événements publics à risque d’attaques terroristes ».

Il a appelé le gouvernement à imposer d’abord l’obligation aux grandes salles uniquement et à en examiner l’impact avant de l’étendre.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Le gouvernement s’est engagé à améliorer la sécurité dans les lieux publics et à introduire la loi de Martyn dès que le temps parlementaire le permettra. »

« La campagne Martyn’s Law a fait campagne sans relâche pour cette législation et leur contribution et leur soutien continus aident le gouvernement à présenter un projet de loi solide.

« Le gouvernement accueille un éventail de points de vue pour assurer la consultation et l’examen pré-législatif des propositions de projet de loi. Nous examinons attentivement toutes les recommandations pour nous assurer que la mise en œuvre de la loi de Martyn est bien comprise et efficace. »