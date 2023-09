Rishi Sunak sous pression après avoir affirmé avoir « abandonné » les mesures de zéro émission nette « qui n’ont jamais existé »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak subit une pression croissante après avoir affirmé avoir « abandonné » des mesures de zéro émission nette qui semblent n’avoir jamais existé en premier lieu.

Dans un discours précipité mercredi au cours duquel il est revenu sur certaines des politiques vertes clés de la Grande-Bretagne, le Premier ministre a souligné une série de « propositions inquiétantes » – y compris la possibilité de taxes sur la viande pour les ménages contraints d’avoir sept poubelles – qu’il a affirmé il était en train de hacher.

Il a promis que « sous ce gouvernement, cela n’arrivera jamais ».

Mais les déclarations de deux ministères contredisent directement les affirmations du Premier ministre selon lesquelles les poubelles et la taxe sur la viande ont toujours fait partie des propositions gouvernementales. Le ministère de l’Environnement a déclaré que sept bacs ne seraient « jamais nécessaires », tandis que le ministère des Affaires économiques a déclaré il y a deux ans qu’il n’avait « aucun projet » d’introduire une taxe sur la viande.

Sunak lui-même n’a pu citer aucune politique apparente, défendant plutôt les mesures comme « une série de choses différentes qui ont été proposées par de nombreuses personnes différentes ». Mais il n’a pas été en mesure de fournir la preuve qu’ils avaient été spécifiquement recommandés par qui que ce soit.

Cela survient après que le député conservateur Sir Simon Clarke et l’ancien ministre conservateur de l’Environnement Lord Goldsmith ont critiqué M. Sunak pour ces affirmations, suggérant que les politiques qu’il abandonne « n’existent tout simplement pas ».

Sir Simon, un ancien ministre, a déclaré : « De nombreux hommes de paille ont été proposés qui n’étaient tout simplement pas politiques.

« Personne en politique sérieux ne parlait d’interdire l’avion, de taxer la viande, etc. »

Le Premier ministre Rishi Sunak prononce un discours sur les projets d’engagements nets zéro (Justin Tallis/PA) (Fil PA)

Et Lord Goldsmith a déclaré : « Le Premier ministre fait semblant de mettre fin à des propositions effrayantes qui n’existent tout simplement pas. »

Le directeur général du Comité sur le changement climatique, Chris Stark, les a également décrits comme des « suggestions d’hommes de paille », déclarant à Today : « Il semblait annuler un ensemble de politiques que le gouvernement n’avait pas annoncées, ce qui est, je suppose, une technique politique. »

Au cours de son discours, M. Sunak a déclaré : « Le débat sur la manière d’atteindre le zéro émission nette a donné lieu à une série de propositions inquiétantes et aujourd’hui, je tiens à confirmer que sous ce gouvernement, elles n’arriveront jamais.

« La proposition du gouvernement d’intervenir sur le nombre de passagers que vous pouvez avoir dans votre voiture. Je l’ai mis au rebut.

« La proposition selon laquelle nous devrions vous obliger à avoir sept poubelles différentes chez vous. Je l’ai mis au rebut.

« La proposition de vous obliger à modifier votre alimentation – et de nuire aux agriculteurs britanniques – en taxant la viande.

« Ou encore de créer de nouvelles taxes pour décourager les voyages en avion ou en vacances. Je les ai également abandonnés.

À la lumière de ses remarques, un commentaire fait par le ministère des Affaires économiques en octobre 2021 a refait surface dans lequel un porte-parole insiste sur le fait que les ministres « n’ont aucune intention de dicter le comportement des consommateurs » en mettant en œuvre une taxe sur la viande.

M. Sunak a été critiqué pour avoir abandonné des politiques qui n’ont jamais existé lors d’une interview percutante après avoir édulcoré les plans britanniques de zéro émission nette. (via REUTERS)

Le porte-parole a nié les projets de mise en œuvre de la taxe après que des recherches ordonnées par le ministère aient plaidé en faveur de « taxes ou réglementations » pour encourager les gens à devenir végétariens.

Et un e-mail officiel envoyé par le Defra aux parties prenantes jeudi soir indiquait « qu’il n’a jamais été question que les ménages aient besoin de sept poubelles ».

Faisant référence à l’annonce du Premier ministre, le ministère a déclaré qu’un nouveau « système de recyclage plus simple » serait annoncé prochainement qui « mettrait fin à la confusion » sur ce qui peut être recyclé. « Même si les ménages n’auraient jamais eu besoin de sept poubelles, ce nouveau plan le garantit. »

Les craintes selon lesquelles les ménages devraient utiliser sept poubelles étaient fondées sur des propositions visant à trier les déchets en papier, carton, métal, plastique et verre ainsi qu’en déchets de jardin et alimentaires.

Interrogés aujourd’hui sur ces déclarations, les deux départements ont souligné L’indépendant aux commentaires faits par M. Sunak lors des tournées médiatiques.

Jeudi matin, M. Sunak a également été pris à partie sur cette question.

Interviewé dans l’émission Today de BBC Radio 4, le journaliste Nick Robinson a demandé au Premier ministre : « Vous avez dit que vous vouliez un débat meilleur et plus honnête. Vous avez ensuite ajouté: « J’ai abandonné une série de propositions », alors permettez-moi de vous poser des questions à leur sujet.

« Où était cette proposition du gouvernement d’imposer une taxe sur la viande, que vous avez dû abandonner en grande pompe ?

« Où était la proposition de covoiturage obligatoire dont vous dites qu’elle sera abandonnée ?

« Et le gouvernement envisageait-il d’imposer aux gens d’avoir sept poubelles ? Une autre proposition que vous dites avoir abandonnée.

M. Sunak a déclaré que « toute une série de choses différentes ont été proposées par de nombreuses personnes différentes » et a cité un rapport du Comité indépendant sur le changement climatique qui suggérait ces mesures.

Mais, dans un échange enflammé, M. Robinson a répliqué en disant : « Attendez un deuxième Premier ministre, vous vous dressez avec l’autorité du Premier ministre à Downing Street et vous dites que vous abandonnez une série de propositions, et quand j’ai demandé vous en parlez vous-même, vous dites « oh, quelqu’un a réfléchi et c’était dans l’annexe de ce document ».

« Il n’y a rien à abandonner, c’est pourquoi votre ancien environnement dit que vous faites semblant de mettre un terme à des propositions effrayantes qui n’existent tout simplement pas. »

Le Premier ministre a répondu en disant : « Je rejette entièrement cela. »

Interrogé sur la déclaration passée, le département commercial a dirigé L’indépendant au discours du Premier ministre et à ses commentaires sur Radio 4.