Rishi Sunak sous le feu des critiques pour avoir laissé le public dans l’ignorance de ses plans pour le numéro 10

Rishi Sunak deviendra le troisième Premier ministre du Royaume-Uni en seulement sept semaines dans un retour remarquable, mais a laissé le public dans l’ignorance de son plan de sauvetage pour la crise économique dont il hérite.

Après avoir relevé le défi de Penny Mordaunt, l’ancienne chancelière – qui n’a prononcé aucun discours pendant la campagne – a promis de diriger avec “intégrité et humilité”, mais n’a parlé que 83 secondes et n’a répondu à aucune question.

M. Sunak est sur le point d’aller de l’avant avec le budget de facto de lundi prochain, alors que d’énormes réductions de dépenses et des hausses d’impôts sont certaines, incitant les partis d’opposition à attaquer son incapacité à expliquer son projet de pouvoir.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a saisi le bref discours en déclarant: “Avec son record – et après que Liz Truss l’ait largement battu cet été – il n’est pas étonnant qu’il esquive l’examen.”

Et Sarah Olney, la porte-parole libérale démocrate du Trésor, a protesté: “Il n’a rien dit sur ses plans pour le pays, laissant le public dans le noir alors qu’il célèbre à huis clos avec les députés conservateurs.”

Soulignant les défis de taille à venir, M. Sunak a dû faire face à des demandes immédiates de ne pas imposer de réductions réelles des prestations, mais aussi de définir des «plans entièrement chiffrés» pour rétablir la stabilité économique.

Il a également été critiqué pour avoir exclu une élection générale anticipée, lors d’une réunion privée où il a averti les députés conservateurs d’une “menace existentielle” à moins que le parti ne regagne la confiance du public détruite par le désastreux premier ministre de Mme Truss.

Près de 400 000 personnes ont signé L’indépendantpétition de campagne pour une élection immédiate – une décision soutenue par 63% du public, selon un sondage de la semaine dernière.

Dans un discours maladroit au siège des conservateurs, l’homme qui sera le plus jeune Premier ministre depuis 200 ans, à seulement 42 ans, a déclaré à son parti : « Le Royaume-Uni est un grand pays, mais il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un défi économique profond.

“Nous avons maintenant besoin de stabilité et d’unité et je ferai de ma priorité absolue le rapprochement de notre parti et de notre pays.”

Le succès de M. Sunak a été salué comme un moment historique jusqu’en Inde, le fils né au Royaume-Uni d’hindous d’origine punjabi-indienne étant sur le point de devenir le premier Premier ministre non blanc.

Cela survient quelques semaines seulement après qu’il a été lourdement battu par Mme Truss lors du scrutin des membres pour remplacer Boris Johnson – lorsque beaucoup ont spéculé qu’il quitterait complètement la politique, sa chance a disparu.

Rishi Sunak n’est député que depuis sept ans – deux de moins que David Cameron lorsqu’il est devenu Premier ministre (Images de l’association de la presse)

Plus tôt, M. Sunak avait promis à ses députés un cabinet à large assise, après que Mme Truss ait exilé ses partisans et payé le prix des révoltes immédiates du parti contre ses réductions d’impôts qui ont fait chuter le marché.

Un ancien ministre a dit L’indépendant: “Il devrait garder au cabinet des gens comme Rees-Mogg et d’autres partisans de Johnson, pour montrer qu’il nomme des gens de toutes les ailes du parti. Qu’il fait le contraire de ce que Truss a fait.

Mme Truss, Theresa May et David Cameron ont tous tweeté leurs félicitations – mais il n’y a pas eu de mot immédiat de M. Johnson, qui s’est retiré du concours dimanche soir.

La victoire de M. Sunak a été scellée lorsque M. Mordaunt a suivi M. Johnson hors de la course, lorsqu’elle n’a pas réussi à rassembler les 100 nominations de collègues nécessaires pour prolonger le combat.

Quelques minutes plus tard, Graham Brady, le président du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, a officiellement annoncé le résultat en déclarant: “Je peux confirmer que nous avons une nomination valide, et Rishi Sunak est élu chef du parti conservateur.”

Il rencontrera le roi et prendra ses fonctions de Premier ministre mardi – après que Mme Truss ait tenu une dernière réunion du cabinet – probablement avec un discours devant le n ° 10 en fin de matinée.

Un député conservateur qui a entendu le discours privé de M. Sunak a déclaré aux journalistes : “Il a dit que nous sommes confrontés à une menace existentielle – mais ce n’est pas une menace existentielle qui est inévitable”.

“Il a dit que nous n’avions qu’une seule chance de bien faire les choses, de restaurer la foi et la confiance dans la politique britannique, et qu’il n’y aurait pas de seconde chance.”

Le groupe d’action contre la pauvreté des enfants a lancé des appels à M. Sunak pour qu’il tienne sa promesse, plus tôt cette année, d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation, et non des salaires beaucoup plus bas.

“Si l’engagement n’est pas honoré, nous ne serons pas le pays que le Premier ministre veut où la prochaine génération a plus que la précédente, nous serons un pays où la pauvreté des enfants monte en flèche”, a déclaré Alison Garnham, sa directrice générale.

Les groupes d’affaires l’ont exhorté à ne pas retarder le “plan budgétaire à moyen terme” de lundi prochain, les chambres de commerce britanniques affirmant que “l’incertitude politique et économique doit maintenant prendre fin”.

« Cela signifie établir des plans entièrement chiffrés pour faire face aux grands problèmes auxquels sont confrontées les entreprises ; des factures d’énergie qui montent en flèche, des pénuries de main-d’œuvre, une inflation galopante et des taux d’intérêt en hausse », a déclaré Shevaun Haviland, son directeur général.