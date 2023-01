Rishi Sunak “s’incline devant les rebelles conservateurs” pour les peines de prison infligées aux patrons des médias sociaux liés au projet de loi sur les préjudices en ligne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak semble avoir cédé à la pression des députés conservateurs rebelles pour durcir les sanctions contre les patrons des médias sociaux qui ne protègent pas les enfants contre les préjudices en ligne.

Le Premier ministre faisait face à une importante rébellion d’arrière-ban alors que 50 députés ont inscrit leur nom sur un amendement au projet de loi sur la sécurité en ligne qui rendrait les chefs de la technologie pénalement responsables s’ils n’empêchaient pas les mineurs de voir du contenu préjudiciable.

Michelle Donelan a conclu un accord avec les rebelles après des pourparlers ce week-end, selon une source proche du secrétaire à la culture, permettant au Premier ministre d’éviter une défaite embarrassante aux Communes.

La source a suggéré que Mme Donelan aime l’intention de l’amendement, mais la formulation « n’était pas tout à fait correcte ».

Il est entendu que les rebelles ont abandonné l’amendement avant son retour aux Communes mardi et le secrétaire à la Culture travaille avec eux pour le déposer devant les Lords “dans un format plus pratique”.

C’est la troisième fois que M. Sunak recule face aux soulèvements sur ses bancs arrière depuis son entrée au n ° 10 en octobre, après avoir abandonné les parcs éoliens terrestres et les réformes de la planification du logement.

D’anciens ministres du cabinet, dont l’ex-ministre de l’Intérieur Priti Patel et l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith, font partie de ceux qui soutiennent la modification du projet de loi sur la sécurité en ligne.

Avec le soutien des travaillistes également, l’absence de compromis aurait mis M. Sunak sur la bonne voie pour sa première défaite majeure aux Communes.

L’amendement rebelle vise à introduire une nouvelle clause dans le projet de loi sur la sécurité en ligne pour “ériger en infraction le fait pour le fournisseur d’un service utilisateur de ne pas se conformer aux obligations de sécurité protégeant les enfants” qui sont énoncées dans le projet de loi.

Dans sa forme actuelle, la nouvelle loi sur la sécurité sur Internet obligerait les entreprises technologiques à supprimer les contenus illégaux de leurs plateformes, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des enfants contre les contenus préjudiciables.

Les plateformes de médias sociaux et autres sites de contenu générés par les utilisateurs qui enfreignent les règles seraient passibles d’amendes importantes de la part du nouveau régulateur du secteur, Ofcom.

Mais la loi proposée ne tiendrait les patrons de la technologie responsables que pour avoir omis de fournir des informations au chien de garde.

Sir Iain a déclaré que la protection actuelle offerte par le projet de loi était “faible” et que les enfants avaient besoin de plus de garanties contre la “pornographie extrême” et les informations sur le suicide.

Le NSPCC a aidé à mener une campagne pour que les gestionnaires soient pénalement responsables de ne pas avoir offert de protection aux jeunes.

Richard Collard, responsable associé de la politique en ligne sur la sécurité des enfants à l’association caritative pour enfants, a déclaré: «En s’engageant envers la responsabilité des cadres supérieurs, la secrétaire à la culture a envoyé un signal fort et bienvenu qu’elle donnera au projet de loi sur la sécurité en ligne les dents nécessaires pour conduire un changement de culture. au cœur des entreprises technologiques qui aideront à protéger les enfants des futures tragédies.

« Le gouvernement a à juste titre écouté les préoccupations soulevées par les députés et nous sommes impatients de travailler avec les ministres pour garantir que la législation finale tienne les cadres supérieurs responsables dans la pratique si leurs produits continuent d’exposer les enfants à des risques évitables de sévices et d’abus sexuels.

Ian Russell, le père de l’écolière Molly Russell, qui s’est suicidée après avoir visionné des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux, a déclaré que la menace d’emprisonnement est “la seule chose” qui incitera les patrons à “mettre la sécurité en tête de leur ordre du jour”.

“Je pense que c’est une chose vraiment importante en termes de changement de la culture d’entreprise sur ces plateformes”, a-t-il déclaré à la BBC. Newsnight.