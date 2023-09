Rishi Sunak signera un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde sans engagements contraignants en matière de travailleurs ou d’environnement – ​​POLITICO

LONDRES — L’accord commercial du Premier ministre Rishi Sunak avec l’Inde ne comprendra pas d’engagements juridiquement exécutoires sur les droits du travail ou les normes environnementales, ont déclaré à POLITICO cinq personnes informées du texte.

Les entreprises et les syndicats britanniques craignent désormais que les chapitres déjà finalisés de l’accord sur le travail et l’environnement ne portent atteinte aux droits des travailleurs britanniques et aux efforts de lutte contre le changement climatique.

Le gouvernement de Sunak s’efforce de remporter une victoire face à l’économie sud-asiatique en plein essor avant les élections de 2024. Ses projets de retour en Inde en octobre dans le but de sceller l’accord sont toujours en bonne voie.

Sunak et le Premier ministre indien Narendra Modi ont donné un nouvel élan aux négociations lorsqu’ils se sont rencontrés en marge du G20 à New Delhi au début du mois. Le 13e cycle de négociations se poursuit cette semaine à Londres.

Quelques jours seulement après la réunion de Sunak avec Modi, l’équipe de Badenoch a partagé les chapitres de l’accord sur le travail et l’environnement avec des entreprises, des syndicats et des experts commerciaux lors d’une conférence téléphonique le 13 septembre.

Les principaux pouvoirs exécutoires de règlement des différends que le Royaume-Uni a décidé de négocier sont absents de ces chapitres, ont déclaré les cinq personnes informées du texte. Cela signifie que ni Londres ni New Delhi ne peuvent obliger l’autre à respecter ses engagements en matière de climat, d’environnement et de droits des travailleurs.

Les entreprises, les syndicats et les ONG craignent désormais que cet accord ne nuise aux entreprises britanniques, car les entreprises indiennes opèrent selon des normes environnementales et de travail moins strictes et moins coûteuses. Les entreprises et les syndicats affirment que leur accès aux négociations a été restreint plus tôt cette année à mesure que les négociations progressaient.

« L’industrie veut également des engagements contraignants – en partie pour plus de certitude, en partie parce que les entreprises sont composées de personnes qui veulent elles-mêmes être traitées correctement et éviter une catastrophe climatique », a déclaré un homme d’affaires britannique de haut rang du secteur des services informé des chapitres. Ils ont bénéficié de l’anonymat pour parler franchement des négociations.

« La répression des syndicats, le travail des enfants et le travail forcé sont tous répandus en Inde », a déclaré Rosa Crawford, responsable du commerce au Congrès des syndicats (TUC), la plus grande coalition de syndicats en Grande-Bretagne. « Mais le chapitre sur le travail que le gouvernement britannique a négocié ne peut pas être utilisé pour réprimer ces abus et pourrait conduire à la délocalisation d’un plus grand nombre d’emplois de qualité vers des emplois d’exploitation en Inde. »

Le ministère du Commerce et des Affaires a déclaré qu’il ne commenterait pas les négociations en cours et qu’il signerait uniquement un accord qui bénéficierait au Royaume-Uni et à son économie.

« Tout le monde était profondément mécontent »

Dès le début des négociations, le gouvernement britannique engagé à négocier des chapitres exécutoires sur le travail et l’environnement alors qu’il exposait son approche stratégique. « Nous restons déterminés à respecter nos normes élevées en matière d’environnement, de travail, de sécurité alimentaire et de bien-être animal dans notre accord commercial avec l’Inde », a déclaré le gouvernement en janvier 2022.

Les responsables indiens et britanniques affirment que les chapitres sur le travail et l’environnement sont désormais clos et ne peuvent pas être discutés. Les premiers accords commerciaux du Royaume-Uni post-Brexit avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande comportent des mécanismes de règlement des différends dans ces deux chapitres. Trois personnes avec lesquelles POLITICO s’est entretenu pour cet article ont déclaré que le fait que la Grande-Bretagne ait pu obtenir de tels chapitres dans un accord avec l’Inde était une réussite en soi.

Entreprises, syndicats et ONG sont tous inquiets après que Kemi Badenoch ait fermé les forums clés en février pour procéder à l’examen nécessaire de leurs activités | Dan Kitwood/Getty Images

Mais, dans l’état actuel de l’accord entre le Royaume-Uni et l’Inde, si l’un ou l’autre pays devait affaiblir ses normes environnementales ou ses droits des travailleurs, « l’autre partie n’aurait aucun recours pour lancer des consultations sur des changements dans les lois », a déclaré une personne proche du contenu des chapitres. . « Il n’y a pas de règlement des différends dans les chapitres sur l’environnement et le travail. »

Les entreprises et les syndicats britanniques s’inquiètent également du fait que l’accord que l’UE négocie avec l’Inde comporte des chapitres exécutoires « liés par des sanctions au cas où les parties ne s’y conformeraient pas », a déclaré la même personne. Ces chapitres UE-Inde ne sont pas encore finalisés.

Les parties prenantes britanniques « sont totalement en colère », a déclaré un ancien responsable du ministère du Commerce familier avec le briefing. « Tout le monde était profondément mécontent. »

L’Inde a a changé sa législation du travail priver les travailleurs du droit de grève. Au cours de l’année écoulée, plusieurs États indiens, dont le Karnataka, Tamil Nadu et Uttar Pradesh, ont affaibli leurs lois sur les droits des travailleurs, Postes quotidiens de 12 heures et des quarts de nuit pour les femmes sont légaux alors que le fabricant d’iPhone d’Apple Foxconn s’installe plusieurs usines de semi-conducteurs et des usines d’assemblage dans toute l’Inde.

L’ajout de chapitres exécutoires ne ferait que ralentir les négociations, a déclaré un responsable du gouvernement indien. « Si vous intégrez trop de ces éléments dans un accord commercial, cela retarde le processus. » Le Royaume-Uni et l’Inde sont déjà « liés par » leurs engagements internationaux en matière de travail et de climat, ont-ils ajouté.

L’accord « est désastreux pour les travailleurs parce que les syndicats ont été exclus des négociations commerciales », a déclaré Crawford du TUC. Il y a près de trois ans, les ministres ont lancé l’idée d’impliquer les syndicats dans 11 groupes consultatifs commerciaux (TAG) influents qui ont contribué aux discussions en cours. négociations commerciales.

Les entreprises, les syndicats et les ONG sont tous inquiets après que le chef britannique du Commerce, Kemi Badenoch, ait fermé les principaux forums en février pour procéder à l’examen nécessaire de leurs activités. Le ministre du Commerce international, Nigel Huddleston, a reçu à la mi-août les recommandations des responsables visant à restructurer les groupes. Une décision finale est attendue avant la fin de l’année.

Avec 40 à 50 personnes participant aux séances d’information actuelles du gouvernement britannique sur l’accord commercial avec l’Inde, les entreprises ou les syndicats ne peuvent pas faire grand-chose pour alimenter les négociations. Les responsables ne peuvent « être réellement qu’en mode transmission », a déclaré un représentant d’entreprise familier avec les briefings.

« Ce que cela signifie concrètement, c’est que des décisions sont prises sur l’avenir des moyens de subsistance des gens, de leur santé et de l’environnement dont nous dépendons tous, sans aucune contribution de ceux qui seront touchés », a déclaré Hannah Conway, conseillère en politique commerciale et agricole. à l’ONG Transform Trade.

« Il est crucial », a-t-elle déclaré, « que le gouvernement comble son déficit démocratique en matière de politique commerciale en entreprenant des consultations significatives avec la société civile et les entreprises. »

« Il est grand temps que le gouvernement repense son approche », a déclaré Crawford du TUC, « et inclut les syndicats dans les négociations commerciales – c’est ainsi que l’on obtient des accords commerciaux qui profitent aux travailleurs. »