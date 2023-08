Rishi Sunak a présenté ses excuses auprès de l’organisme de surveillance parlementaire britannique après qu’une enquête a conclu que l’omission du Premier ministre britannique de déclarer les intérêts commerciaux pertinents de son épouse Akshata Murty était « due à la confusion » et était « involontaire ».

Le commissaire parlementaire aux normes, Daniel Greenberg, avait ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles, lors de l’examen du programme d’incitation financière du gouvernement pour les personnes rejoignant le personnel de garde d’enfants, Rishi Sunak avait omis de déclarer que sa femme détenait des actions dans l’une des six agences de garde d’enfants sélectionnées par le gouvernement. offrir à ses nouveaux membres une incitation financière renforcée.

Rishi Sunak, 43 ans, a déclaré au comité de surveillance parlementaire qu’il avait déclaré ses intérêts sur le registre ministériel et Greenberg a conclu qu’il était convaincu que Rishi Sunak avait confondu le concept d’enregistrement avec le concept de déclaration d’intérêts.

« J’ai estimé que le défaut de déclaration était dû à cette confusion et qu’il s’agissait donc d’une inadvertance de la part de M. Sunak », a noté Greenberg dans son rapport d’enquête publié mercredi.

« Compte tenu de cela, j’ai décidé de conclure mon enquête par la procédure de rectification qui m’est offerte en vertu de l’article 150 du Règlement », a-t-il déclaré, sans parvenir à un rapport formel qui serait déposé auprès des députés à la Chambre des représentants. Communs pour déterminer un plan d’action.

Conformément aux exigences du Règlement, Rishi Sunak a reconnu et s’est excusé pour la violation des règles. « Je m’excuse pour ces erreurs involontaires et confirme l’acceptation de votre proposition de rectification », a écrit Rishi Sunak dans sa lettre au commissaire.

« Je me réjouis de votre confirmation que votre enquête concernait des déclarations d’intérêts ; il ne fait aucun doute que j’ai correctement enregistré la participation de mon épouse », a-t-il déclaré.

« Je suis également reconnaissant qu’au cours de notre utile discussion, vous ayez accepté que ma réponse lors de l’audition du Comité de liaison du 28 mars 2023 soit conforme aux règles de déclaration, étant donné qu’à cette époque, je n’avais aucune idée du lien entre Koru Kids et « La politique du Childminder Grants Scheme. Ce n’est qu’après l’audience que j’ai pris conscience du lien, comme indiqué dans ma lettre ultérieure à Sir Bernard, président du comité de liaison, en date du 4 avril 2023 », a-t-il déclaré.

Dans sa correspondance, le leader indien britannique a également noté que si un tel scénario se reproduisait, il reconnaît son devoir d’écrire au comité après une comparution avant une comparution parlementaire pour corriger les faits.

« J’accepte et m’excuse une fois de plus que ma lettre au Comité de liaison du 4 avril 2023 n’ait pas été suffisamment détaillée, car elle confondait la langue de l’enregistrement et de la déclaration », a-t-il déclaré.

La question avait fait la une des journaux à la suite du budget du printemps de mars, qui comprenait un projet pilote de paiements incitatifs de 600 livres pour les assistantes maternelles qui rejoignent la profession, une somme qui double à 1 200 livres si elles s’inscrivent par l’intermédiaire d’une agence.

Koru Kids était l’une des six agences de garde d’enfants en Angleterre répertoriées sur le site Web du gouvernement lorsque la politique a été annoncée, et Akshata Murty était répertoriée comme actionnaire dans les documents les plus récemment déposés pour l’entreprise auprès de Companies House.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une audience du Comité de liaison des Communes s’il avait un intérêt à déclarer lorsqu’il parlait de la manière dont la politique avait été élaborée, Rishi Sunak a répondu : « Non, toutes mes révélations sont déclarées de la manière normale. »



