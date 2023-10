Rishi Sunak s’est moqué de s’être vanté d’avoir retiré le HS2 d’un avion privé

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été moqué pour avoir publié une photo de lui dans un jet privé pour souligner sa décision d’abandonner la partie nord du HS2.

Le Premier ministre a été accusé d’avoir un « manque de conscience de soi époustouflant » pour la photo, publiée en même temps qu’une promesse de « booster nos transports ».

Sur la photo, M. Sunak lit des documents en route vers le sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, en Espagne.

« Cette semaine, j’ai pris des décisions à long terme pour construire un avenir meilleur et changer notre pays », a déclaré M. Sunak.

Le Premier ministre a déclaré que ses décisions « transformeront nos villes » et « dynamiseront nos transports ».

Cela s’est produit après que M. Sunak ait utilisé son discours à la conférence du parti conservateur pour finalement annoncer qu’il annulait la liaison Birmingham-Manchester du projet de train à grande vitesse – comme l’a révélé pour la première fois L’indépendant.

La secrétaire fantôme du parti travailliste aux Transports, Louise Haigh, a déclaré que la photo de M. Sunak était « l’image parfaite pour accompagner l’annonce de la suppression du train à grande vitesse ».

Elle a déclaré : « Un manque époustouflant de conscience de soi et un mépris total pour les millions de personnes qui n’ont jamais voté pour vous ou pour cela. »

Tandis que le ministre fantôme du Numérique, Sir Chris Bryant, a déclaré que la photo faisait paraître M. Sunak « déconnecté ».

« Quand vous dites « notre transport », voulez-vous dire que nous devons tous suivre votre exemple en voyageant seuls dans ce qui ressemble à un avion vide ou à un jet privé ? Pouvez-vous voir à quoi certains pourraient penser que cela ressemble – comment puis-je le dire ? – hors de portée? » il a dit.

La maire du West Yorkshire, Tracy Brabin, a déclaré que si les politiciens de Westminster « faisaient l’expérience de ce à quoi nous devons faire face sur l’infrastructure ferroviaire de Victoria », ils prendraient des décisions différentes.

M. Sunak a suscité la fureur lorsqu’il a annoncé l’annulation de la partie nord du HS2, notamment de la part des anciens premiers ministres David Cameron et Boris Johnson.

Dans une intervention rare, l’ancien M. Cameron a attaqué la décision de M. Sunak, affirmant qu’il avait « gâché quinze ans de consensus entre les partis » et rendu les futurs projets d’infrastructures beaucoup plus difficiles. M. Johnson et l’ancien chancelier George Osborne ont partagé les critiques de M. Cameron, disant simplement : « Je suis d’accord ».

Le Premier ministre a également été critiqué par les dirigeants du Nord, les chefs d’entreprise et les hauts conservateurs.

M. Sunak a déclaré que le gouvernement réinvestirait 36 ​​milliards de livres sterling du projet de train à grande vitesse dans une série de projets routiers et ferroviaires à travers le pays, en espérant que cela suffirait à repousser une rébellion des députés conservateurs du mur rouge.