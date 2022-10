Rishi Sunak sera le prochain Premier ministre du Royaume-Uni

Après une semaine – ou, vraiment, des mois – de tumulte, le Royaume-Uni aura un nouveau Premier ministre : Rishi Sunak.

Lorsque Sunak, le fils d’immigrants d’origine indienne, deviendra officiellement Premier ministre, dans les prochaines 24 heures, il sera le premier Premier ministre britannique de couleur. C’est une victoire historique, et les conservateurs célèbrent ce qu’ils espèrent être son mandat stable dans un moment incroyablement difficile pour le parti et le pays de Sunak. En plus de la crise monétaire la plus dramatique du Royaume-Uni de mémoire récente, le pays est également confronté à une crise du coût de la vie et à une inflation vertigineuse que la Banque d’Angleterre n’a pas encore considérablement freinée.

Sunak, qui a été chancelier de l’Échiquier (essentiellement, ministre des Finances) sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson, a remporté le concours parmi ses collègues députés du Parti conservateur (ou députés) après Johnson et Penny Mordaunt, ses plus proches rivaux, se retirent de la course. Cela signifie que les membres réguliers du parti ne voteront pas et Sunak est maintenant le nouveau chef des conservateurs – leur troisième en sept semaines.

Sunak a juré de «réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays.” Compte tenu des vents contraires économiques auxquels le Royaume-Uni est confronté et de la baisse de popularité du Parti conservateur, on ne sait pas s’il peut y parvenir.

L’ancien banquier de Goldman Sachs, incroyablement riche, âgé de 42 ans, a critiqué les propositions politiques qui ont déclenché la crise monétaire. Il a souligné la nécessité de réduire la dette publique et a plaidé pour une réduction des impôts, mais seulement si c’est abordable. Ses prochains mouvements politiques ne sont pas clairs, mais dans les remarques publiques et privées, la « stabilité » a été son message clé.

Comment Sunak est devenu le prochain Premier ministre du Royaume-Uni – et comment il pourrait gouverner

Au cours des trois derniers mois, la politique britannique a été incroyablement chaotique. Premièrement, en juillet, la capacité de longue date de Boris Johnson à défier les probabilités politiques l’a finalement échoué. Après un certain nombre de scandales à combustion lente, les collègues députés conservateurs de Johnson ont perdu confiance en son leadership. Sunak, alors ministre des Finances de Johnson, a en fait aidé à lancer la rébellion du Cabinet qui a provoqué la démission de Johnson.

Le jeu de Sunak, cependant, n’a pas immédiatement porté ses fruits individuellement.

La course pour remplacer Johnson a culminé avec une campagne en tête-à-tête entre Sunak et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss pour les votes des membres réguliers du Parti conservateur. Alors que Sunak était préféré par ses collègues députés lors des premiers tours de scrutin, Truss a remporté le vote le plus large.

Elle a gouverné pendant un peu plus de six semaines, période pendant laquelle son administration a présenté puis abandonné un plan fiscal qui a si profondément secoué les marchés financiers britanniques qu’elle a finalement annoncé qu’elle démissionnerait. Ce plan, baptisé Trussonomics, prévoyait les plus importantes réductions d’impôts en 50 ans, destinées principalement aux plus riches et aux entreprises britanniques ; une augmentation des coûts pour l’assurance nationale; et d’autres changements.

Maintenant, après un week-end de jockey au sein du parti, Sunak est ascendant.

Comme Jen Kirby de Vox l’a déjà noté, l’ancien banquier représente ce que les conservateurs pourraient considérer comme leur avenir. Le Parti conservateur “a fait un effort pour diversifier sa représentation au Parlement, et l’ascension de Sunak en est la preuve”.

Lundi, Sunak a prêché l’unité en s’adressant aux députés conservateurs lors d’une séance privée, saluant chaleureusement les partisans de Johnson et disant qu’il se concentrerait sur des politiques, pas des personnalités.

Cependant, il n’est pas tout à fait clair quelles seront ces politiques. Au cours de l’été, alors qu’elle se présentait contre Truss, Sunak a critiqué ses propositions économiques, les qualifiant d'”économie de conte de fées” dans un débat et avertissant qu’elles provoqueraient exactement le genre de chaos qui s’est déroulé. Il a également publié un plan en 10 points à l’époque qui comprenait des appels à réduire l’immigration clandestine, à respecter le Brexit et à supprimer une taxe sur les factures d’énergie nationales.

Mais dans cette course à la direction incroyablement tronquée, il n’a pas dit grand chose d’autre. Il n’a donné aucune interview ni discours public avant de remporter la victoire, et ses premiers commentaires par la suite ont été incroyablement bref.

“Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un défi économique profond”, a-t-il déclaré lundi devant le siège du parti. « Nous avons maintenant besoin de stabilité et d’unité. Et je ferai de ma priorité absolue le rapprochement de notre parti et de notre pays. »

Ses remarques privées offrent un peu plus de clarté. Un député conservateur a déclaré au Guardian que Sunak avait promis de revenir “aux traditions sérieuses et pragmatiques du gouvernement conservateur”. Cela pourrait inclure des réductions de dépenses, bien qu’il n’ait pas dit définitivement ; il pense que le parti est idéologiquement “faible fiscalité”, a déclaré ce député au Guardian, mais seulement si c’est abordable.

La crise politique actuelle se prépare depuis des années

Bien que tous les récents les départs ont été choquants, les crises politiques et économiques au Royaume-Uni couvaient depuis la crise financière de 2008.

Liam Stanley, professeur de politique à l’Université de Sheffield et auteur du livre La Grande-Bretagne seule : comment une décennie de conflit a refait la nation, a déclaré à Vox dans une interview la semaine dernière que certaines des graines des crises d’aujourd’hui avaient été semées avec David Cameron, l’ancien Premier ministre qui a dirigé le Parti conservateur de 2005 à 2016. campagne sur l’idée qu’il y aurait une croissance économique constante, bien qu’à un niveau modérément bas », a-t-il expliqué. “Cela signifiait que la politique, d’une certaine manière, était assez facile. Il s’agissait simplement de prendre des décisions relativement modestes sur la manière dont vous partagez les bénéfices de la croissance. »

Cameron était un centriste et son gouvernement d’opposition a accepté de soutenir les dépenses sociales du parti travailliste au pouvoir pour le service national de santé et l’éducation. Puis le krach financier de 2008 s’est produit. Cameron et les conservateurs ont décrit le parti travailliste comme “responsable de la crise financière, de la récession et de tout ce qui l’a accompagnée”, a déclaré Stanley. Lorsque Cameron a assumé le poste de Premier ministre en 2010, les conservateurs ont institué une austérité budgétaire massive, dégradant des institutions comme le NHS et ne parvenant pas à résoudre les problèmes sous-jacents tels que la stagnation des salaires et une crise du logement abordable.

Ces problèmes ont persisté dans les années qui ont suivi, pendant lesquelles le Parti conservateur a été au pouvoir. Maintenant, le Royaume-Uni est dans une crise du coût de la vie, liée en partie à ces facteurs à long terme et exacerbée par l’inflation mondiale actuelle, la guerre en Ukraine et les sanctions de l’Occident contre la Russie.

La politique britannique est également devenue un système bipartite sous Cameron ; les libéraux démocrates, autrefois une force d’opposition puissante et modérée aux conservateurs et aux travaillistes, ont formé une coalition avec le Parti conservateur. Puis, lors du vote sur le Brexit et par la suite de la campagne de Johnson, les conservateurs ont choisi des électeurs qui avaient précédemment voté pour les travaillistes, leur donnant une majorité ouvrière de 71 sièges qui a sans doute contribué à leur chute.

Une partie des problèmes des conservateurs découle de une crise d’identité ; sans le Brexit pour unifier des types d’électeurs extrêmement divergents, les conservateurs ont de gros problèmes de factionnalisation. Mais tant que les conservateurs conservaient leur majorité et pensaient que les travaillistes étaient inéligibles, Tony Travers, le directeur de LSE London, a déclaré à Vox la semaine dernière, ils pourraient se comporter de manière « indisciplinée » – comme Johnson bafouant le Covid-19 de son propre gouvernement. lois et Truss déployant un programme économique illogique et ouvertement politique.

Sunak a semblé reconnaître l’ampleur du mécontentement, aurait déclaré à ses collègues députés conservateurs lors d’une réunion à huis clos que le parti faisait face à une “menace existentielle”.

Nouveau. Rishi Sunak a apparemment déclaré aux députés que c’était “existentiel” pour le parti conservateur – en fait, soit ils livrent maintenant, soit ils pourraient être morts. — Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) 24 octobre 2022

Que se passe-t-il ensuite ?

La première chose à faire est, apparemment, de stabiliser l’économie du Royaume-Uni, ce que Trussonomics a plongé dans un profond désarroi.

“La stabilité contribuerait grandement à aider les choses en ce moment, mais même cette stabilité ne va aider que certaines personnes”, a déclaré Stanley. C’est parce que le problème le plus aigu et le plus insoluble sera toujours la crise du coût de la vie.

Et au milieu d’une inflation galopante, le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt demande déjà aux agences gouvernementales autres que les ministères de la santé et de la défense de réduire leurs budgets jusqu’à 15%, a rapporté Bloomberg la dernière fois. semaine, ainsi que la mise en place d’une date limite d’avril pour les paiements de soutien énergétique prévus par Truss.

La crise financière pour la plupart des Britanniques ne fera que se resserrer, car la valeur de la livre reste faible alors que l’inflation est encore assez élevée. La Banque d’Angleterre a également augmenté ses taux d’intérêt à sept reprises au cours des derniers mois pour lutter contre l’inflation, ce qui a entraîné une flambée des taux hypothécaires, faisant craindre un krach immobilier à venir.

« Quel que soit le gouvernement qui arrive, il va être confronté à une situation difficile ; on leur a déjà montré d’une part que les marchés ne doivent pas être dérangés et qu’il est donc impossible d’offrir un soutien illimité à l’économie », Nikhil Sanghani, directeur général de la recherche au Forum officiel des institutions monétaires et financières, dit Vox la semaine dernière. “Le revers de la médaille est que si vous vous en tenez à des politiques budgétaires plus prudentes et à l’austérité budgétaire, cela va être difficile à mettre en œuvre politiquement alors que vous êtes déjà confronté à une économie faible, à une inflation élevée et à des personnes qui veulent de l’aide pour payer leurs factures ou leurs hypothèques, et le gouvernement est incapable d’intervenir et de fournir cela parce que leurs finances ne sont pas vraiment en ordre en ce moment.

Tout cela a conduit les partis d’opposition de tous les côtés de l’allée à redoubler d’appels pour des élections générales anticipées, car ils considèrent le Parti conservateur comme un parti sans suffisamment de soutien populaire pour maintenir leur emprise sur le gouvernement. Le Parti conservateur, cependant, projette un air d’unité presque festive.