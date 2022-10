Rishi Sunak sera le nouveau Premier ministre britannique alors que sa rivale Penny Mordaunt abandonne

Rishi Sunak a été nommé nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, après avoir battu sa concurrente Penny Mordaunt dans la course à la direction accélérée du pays.

La femme de 42 ans prend le relais sept semaines seulement après s’être classée deuxième derrière Truss, qui a démissionné jeudi, mettant fin rapidement à ses 44 jours de mandat – le mandat le plus court de tous les Premiers ministres britanniques.

Cela fait suite au retrait de l’ancien Premier ministre Boris Johnson de la course à la direction dimanche.

Sunak a remporté le poste de chef du Parti conservateur après que sa seule concurrente, Penny Mordaunt, ait abandonné la course quelques instants avant que les votes des députés ne soient annoncés lundi après-midi.

L’ancien ministre des Finances entre dans le rôle alors que le pays est aux prises avec une situation économique qui se détériore à la suite des retombées chaotiques de Mini-budget de septembre de Truss.

Les marchés boursiers ont été bouleversés, la livre sterling a plongé et la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir avec une opération d’achat d’obligations d’urgence après que Truss et le ministre des Finances de l’époque, Kwasi Kwarteng, ont annoncé une série de réductions d’impôts non financées qui profiteraient de manière disproportionnée aux riches, alors même que le pays fait face à une aggravation de la crise du coût de la vie.

Sunak, qui est crédité d’avoir dirigé l’économie britannique au plus fort de la pandémie de Covid-19, est largement considéré comme une paire de mains sûres en matière fiscale. En effet, après avoir été réprimandé par Truss pendant la course en tant que voix de Orthodoxie du Trésorsa critique des “réductions d’impôts non financées” du Premier ministre semble avoir été justifiée.