Rishi Sunak sera grillé par Andrew Neil lors d’une interview télévisée en direct vendredi

Vendredi, l’espoir de la direction de TORY, Rishi Sunak, sera grillé par Andrew Neil dans une interview en tête-à-tête.

Le journaliste chevronné interrogera l’ex-chancelier sur les raisons pour lesquelles il devrait être le prochain PM en direct à 19h30 sur Channel 4.

Rishi Sunak sera mis sous le microscope par Andrew Neil à 19h30 vendredi Crédit : PA

Le diffuseur vétéran Andrew Neil grillera Rishi Sunak lors d’un débat télévisé en direct Crédit : Alamy

La rivale de M. Sunak, Liz Truss, n’a pas encore accepté d’être mise sous les projecteurs par M. Neil.

Cette semaine, la pression est forte alors que les deux candidats démarrent la semaine avec deux débats télévisés pour survivre.

Le premier est ce soir à 21h sur la BBC. M. Sunak et Mme Truss s’affronteront en direct de Stoke-on-Trent.

Demain, l’ex-chancelier et ministre des Affaires étrangères sera directement interrogé par les lecteurs du Sun lors d’une rafle en direct sur TalkTV à 18 heures.

La rédactrice politique de la chaîne, Kate McCann, animera l’incontournable affrontement des poids lourds conservateurs.

La course au n ° 10 s’est réchauffée au cours du week-end alors que les guerres de briefing entre le camp Sunak et Truss s’intensifiaient.

L’équipe du ministre des Affaires étrangères a accusé M. Sunak d’être doux avec la Chine et faible avec la Russie.

Les partisans de Mme Truss ont également dénoncé les promesses de l’ex-chancelière de limiter les traversées de petits bateaux en hébergeant des migrants illégaux sur des bateaux de croisière.

Sa campagne a décrit les plans comme étant en violation du droit international.

M. Sunak a riposté en annonçant un assortiment de politiques bellicistes en Chine, notamment l’interdiction de tous les instituts Confucius affiliés au Parti communiste chinois du Royaume-Uni.

On s’attend à ce que la paire s’affronte à nouveau sur la question ce soir, ainsi que sur les autres thèmes centraux de la course à la direction, tels que la crise du coût de la vie et le NHS.