Rishi Sunak sera aux pourparlers sur le climat de la COP27 en Égypte – mais avec peu d’accord sur la voie à suivre, quelles sont les chances de succès ? | Actualité Climatique

Ce week-end, le Premier ministre se rend dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge.

Rishi Sunak ne part pas pour une pause ensoleillée après sa première quinzaine dans le numéro 10, il représentera le Royaume-Uni au sommet sur le changement climatique COP27 en Égypte.

Il a tenu à annonçant qu’il n’irait pas à la COP27. Sa présence aux côtés de dizaines de dirigeants mondiaux dont les présidents Biden et Macron représentera donc un revirement du gouvernement, peut-être même un demi-tour.

Boris Johnson a également confirmé sur Sky News qu’il serait présent. L’organisation réussie de la COP de l’année dernière est l’un des points positifs de son poste de premier ministre terni. Que la présence remarquée de l’ancien Premier ministre ait encouragé l’actuel Premier ministre à se présenter est une question de conjecture.

Le père de Johnson, l’écologiste Stanley Johnson fait campagne pour que le gouvernement abandonne le projet de loi sur la loi européenne retenue (révocation et réforme) de Jacob Rees-Mogg actuellement en cours d’examen au Parlement, ce qui signifierait que toutes les lois sur la protection de l’environnement héritées de l’UE seraient abandonnées à la fin de 2023.

Les hésitations de Sunak reflètent une ambivalence croissante quant à l’efficacité des réunions annuelles de la COP – “Conférence des Parties” – qui se tiennent depuis 1995 sous les auspices de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNCCC).

Pas de Greta, pas de King Charles

Certains pays et politiciens de premier plan résistent aux mesures pratiques vers le “zéro net” d’ici 2050 – l’objectif convenu de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l’espoir que la hausse de la température mondiale sera maintenue en dessous de 2C et, de préférence, de 1,5C.

Certains des militants écologistes les plus connus ne se rendront pas à la COP27. Greta Thunberg boycotte l’événement, rejetant les COP comme des opportunités de « bla, bla, bla » et de « greenwashing » pour les dirigeants d’afficher leur préoccupation concernant le réchauffement climatique sans rien faire à ce sujet.

Les autorités égyptiennes ont également averti qu’elles adopteraient une ligne plus dure avec les manifestants que l’accueil qu’ils ont reçu à Glasgow l’année dernière. Sur les conseils de Liz Truss, soutenus par la suite par Sunak, Le roi Charles III ne sera pas à la réunion non plus. Il s’est plutôt contenté d’organiser une réception avant le sommet à Londres.

Le changement de plan de Sunak est significatif. Il s’agit d’une réaffirmation de l’engagement du Royaume-Uni envers la coopération mondiale sur le changement climatique après une campagne estivale à la direction des conservateurs qui a flirté avec des idées alternatives radicales.

Une minorité bruyante de militants conservateurs hésite à soutenir des mesures pratiques vers le net zéro, qui peuvent être coûteuses ou peu attrayantes. Ils comprennent 19 députés conservateurs dans le soi-disant “Net Zero Scrutiny Group”, qui a un chevauchement substantiel de membres avec le groupe de recherche européen pro-Brexit.

Image:

Rishi Sunak prononce un discours avant le sommet Cop27



“Juste un rassemblement de personnes en Egypte”

Au cours de sa campagne réussie, Liz Truss s’est opposée aux parcs éoliens terrestres et aux parcs solaires et Sunak était d’accord avec elle. À la lumière de la guerre en Ukraine et de la coupure des approvisionnements en gaz russe vers l’Europe, ils ont tous deux soutenu de nouvelles licences de forage en mer du Nord.

Depuis lors, Sunak a rétabli l’interdiction de la fracturation hydraulique, qui n’a jamais été populaire auprès des conservateurs locaux. Le gouvernement a également retardé une décision sur l’opportunité de donner le feu vert à la controversée mine de charbon profonde au large des côtes de Cumbria.

Lors de son remaniement ministériel, le nouveau Premier ministre a limogé Alok Sharma, l’actuel président de la COP, du cabinet et a rétrogradé Graham Stuart, ministre du climat. L’attitude dédaigneuse continue du gouvernement à l’égard de la COP s’est incarnée dans la remarque de la vice-première ministre de Truss, Therese Coffey, selon laquelle il s’agissait “juste d’un rassemblement de personnes en Égypte”.

Elle est maintenant secrétaire à l’environnement de Sunak et sera là de toute façon. Sunak a la chance de donner un leadership plus engagé à l’équipe britannique.

L’excuse initiale de Sunak pour avoir raté la COP était qu’il devait se concentrer sur la crise économique actuelle à l’approche de la déclaration d’automne du chancelier le 17 novembre.

Son tweet peu avant les questions du Premier ministre annonçant ses plans modifiés a adopté une approche différente, rassemblant des questions qui avaient été opposées les unes aux autres : « Il n’y a pas de prospérité à long terme sans action sur le changement climatique. Il n’y a pas de sécurité énergétique sans investir dans les énergies renouvelables. . C’est pourquoi j’assisterai à la @COP27P la semaine prochaine : pour concrétiser l’héritage de Glasgow en matière de construction d’un avenir sûr et durable.”

Quelques nouvelles idées

Les COP annuelles sont de véritables exercices d’inventaire pour vérifier dans quelle mesure les pays respectent les engagements déjà pris. Aucune nouvelle initiative majeure n’est prévue en Égypte, peut-être parce que les pays ont du mal à tenir leurs promesses.

Les membres étaient censés revenir avec des plans mis à jour pour combler «l’écart d’émissions» entre la quantité qui doit être réduite et les plus petites réductions qu’ils prévoient actuellement. Seuls 24 des 193 pays ont produit une mise à jour, y compris le Royaume-Uni.

Les experts estiment que seules l’Australie et “éventuellement” l’Inde ont proposé de nouvelles idées. Les Nations Unies ont averti cette semaine qu’il n’y avait “aucune voie crédible” pour maintenir la hausse de la température mondiale à 1,5°C. L’UNESCO a signalé que cela signifierait la disparition des glaciers dans une vingtaine de sites du patrimoine mondial en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe.

Leur perte est symptomatique de la fonte de la glace mondiale, la cryosphère, qui pourrait élever le niveau de la mer de 27 cm, accélérant encore les événements météorologiques extrêmes – inondations, tempêtes, sécheresses, incendies – qui se produisent désormais avec une fréquence record.

Dix-sept des 20 pays les plus durement touchés par le changement climatique se trouvent en Afrique. Les organisateurs espèrent que la réunion en Egypte sera la “COP Afrique” axée sur les besoins du continent.

Mais les nations riches n’ont pas honoré leur promesse de donner 100 milliards de dollars aux pays en développement pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique.

La taxe sur les pets et la guerre énergétique de la Russie

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à réduire son budget d’aide étrangère. Il n’y a pas d’accord sur le “mécanisme des pertes et dommages” proposé, par lequel les pays riches industrialisés reconnaîtraient qu’ils sont responsables de la pollution par le carbone et indemniseraient les pays pauvres pour les dommages qu’il leur cause.

L’engagement de réduire de 30 % les émissions de méthane, le deuxième plus grand gaz à effet de serre après le dioxyde de carbone, a été l’un des triomphes de la COP26. Mais en Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern est désormais à la traîne dans les sondages pour sa réélection en partie à cause de sa proposition de “taxe sur les pets” sur les agriculteurs en fonction de la taille de leurs troupeaux de bovins et de moutons.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:27

Les engagements carbone sont-ils respectés ?



L’utilisation par la Russie de l’approvisionnement énergétique comme arme a aggravé les choses. Avec la fermeture des gazoducs, l’Europe se tourne vers le gaz naturel liquéfié (GNL) transporté, dont l’empreinte carbone est beaucoup plus importante. L’Allemagne maintient désormais à ciel ouvert des centrales électriques au charbon, l’un des pires pollueurs.

Leur dépendance au charbon a conduit la Chine et l’Inde à édulcorer l’accord de l’année dernière, faisant pleurer Alok Sharma. Xi Jinping, Narendra Modi et Vladimir Poutine ne sont pas attendus à Charm el-Cheikh la semaine prochaine.

Seulement environ la moitié des délégations devraient être dirigées par leur président ou leur premier ministre.

La bonne nouvelle

Il y a quelques bonnes nouvelles. La récente élection du président Lula devrait donner à l’Amazonie un répit face à la déforestation. S’il est mis en œuvre, le plan RePowerEU répondant à la manipulation de l’approvisionnement en gaz par la Russie devrait accélérer la décarbonation en Europe.

L’IRA du président Joe Biden, Inflation Reduction Act, canalise les ressources vers de grands projets d’énergie propre.

On craint toujours qu’il n’y ait pas de texte de clôture convenu à la COP27. Les sujets d’actualité devraient être lancés à la COP28, déjà prévue à Abu Dhabi l’année prochaine.

Si le parti conservateur s’est stabilisé d’ici là, Sunak devra être là. Et si le premier ministre pense ce qu’il dit au sujet de la prospérité et du changement climatique, il devra encore faire face à des choix difficiles.