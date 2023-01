Rishi Sunak s’engagera à s’attaquer à la crise hivernale qui saisit le NHS dans un discours historique

RISHI Sunak expliquera aujourd’hui ses plans pour faire face à la crise hivernale qui saisit le NHS.

Il annoncera également que tout le monde doit étudier les mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans pour augmenter les niveaux de calcul.

Rishi Sunak expliquera ses plans pour faire face à la crise hivernale qui saisit le NHS Crédit : PA

Il précède un discours liminaire du leader travailliste Sir Keir Starmer Crédit : PA

Le Premier ministre doit prononcer un discours majeur décrivant son plan pour un “avenir meilleur” – en mettant l’accent sur la réduction de l’arriéré de cas dans le NHS.

La crise du coût de la vie sera également au centre de l’attention, ainsi que la prise en main du dossier des petits bateaux en Manche.

Il dira également que donner à chaque enfant le niveau d’éducation le plus élevé possible était «la raison la plus importante pour laquelle je suis entré en politique».

Il dira : « C’est personnel pour moi. Chaque opportunité que j’ai eue dans la vie a commencé avec l’éducation que j’ai eu la chance de recevoir.

“Avec le bon plan – le bon engagement envers l’excellence – je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas rivaliser avec les meilleurs systèmes éducatifs du monde”.

Il commencera à apporter les changements dans ce Parlement et terminera le travail par la suite.

Huit millions d’adultes dans ce pays ont les compétences en calcul des enfants du primaire et seulement la moitié des 16-19 ans étudient les mathématiques.

La majorité des grands pays, dont l’Australie, les États-Unis, la France et le Canada, enseignent tous des mathématiques jusqu’à 18 ans, ce qui leur permet de gérer leurs finances personnelles ou leurs hypothèques en toute confiance.

Il ajoutera : “L’un des plus grands changements d’état d’esprit dont nous avons besoin dans l’éducation aujourd’hui est de réinventer notre approche de la numératie.”

Il précède un discours liminaire du leader travailliste Sir Keir Starmer demain.