Rishi Sunak s’engage dans des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord parallèlement à des investissements dans la capture du carbone

Rishi Sunak a confirmé que des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières seront accordées au Royaume-Uni dans une ligne de démarcation nette avec Sir Keir Starmer.

Le Premier ministre a déclaré qu’il soutenait l’industrie pétrolière et gazière de la mer du Nord pour « rendre la Grande-Bretagne plus indépendante sur le plan énergétique ».

Et M. Sunak a déclaré que les nouvelles licences réduiraient l’empreinte carbone de la Grande-Bretagne, car la production nationale n’est responsable que d’un quart des émissions de gaz naturel liquéfié importé.

Les travaillistes ont promis de bloquer les nouveaux développements pétroliers et gaziers en Grande-Bretagne s’ils accédaient au pouvoir, affirmant qu’ils se concentreraient plutôt sur les investissements dans les sources renouvelables telles que l’énergie éolienne et nucléaire.

Parallèlement aux nouvelles licences pétrolières et gazières, M. Sunak a confirmé que des millions de livres seraient investis dans des installations de capture et de stockage du carbone dans le nord-est de l’Écosse et dans le Humber.

La technologie vise à capturer le carbone libéré par la combustion de combustibles fossiles et à le stocker d’une manière qui n’affecte pas l’environnement.

Le gouvernement estime que l’industrie du captage et du stockage du carbone pourrait soutenir 50 000 emplois en Grande-Bretagne d’ici 2030. Les critiques craignent que la technologie ne soit utilisée par l’industrie pétrolière et gazière comme excuse pour ralentir la transition des combustibles fossiles.

M. Sunak a déclaré que l’industrie du captage et du stockage du carbone jouerait un rôle « crucial » dans la transition énergétique britannique. Et, défendant sa décision d’accorder de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord, il a déclaré que même si le Royaume-Uni atteignait zéro net d’ici 2050, « un quart de nos besoins énergétiques proviendra du pétrole et du gaz ».

Visant le plan du Labour de cesser de délivrer de nouvelles licences pétrolières et gazières, M. Sunak a déclaré: « Il y a ceux qui préféreraient que cela provienne d’États hostiles plutôt que des approvisionnements que nous avons ici chez nous. »

Il a ajouté : « Nous avons tous été témoins de la façon dont Poutine a manipulé et militarisé l’énergie – perturbant l’approvisionnement et bloquant la croissance dans les pays du monde entier.

« Maintenant plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique et que nous capitalisions sur cette indépendance pour fournir une énergie propre et plus abordable aux foyers et aux entreprises britanniques. »

L’annonce intervient après que les travaillistes et les conservateurs ont été confrontés à des questions sur leurs plans environnementaux à la suite des élections partielles d’Uxbridge et de South Ruislip.

La victoire serrée des conservateurs dans l’ancien siège de Boris Johnson a été attribuée aux craintes concernant le coût de l’expansion par Sadiq Khan de la zone à très faibles émissions (Ulez).

Il a mis le coût personnel des politiques environnementales sous les projecteurs, y compris l’interdiction en 2030 des ventes de voitures neuves à essence et diesel.

L’engagement pour de nouvelles licences pétrolières et gazières « fera progresser notre indépendance énergétique et notre économie pour des générations », a déclaré le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps.

M. Shapps a déclaré dans un communiqué: « A la suite de l’invasion barbare de l’Ukraine par Poutine, notre sécurité énergétique est plus importante que jamais. La mer du Nord est au cœur de notre plan visant à alimenter la Grande-Bretagne à partir de la Grande-Bretagne afin que des tyrans comme Poutine ne puissent jamais utiliser à nouveau l’énergie comme une arme pour nous faire chanter.

« L’engagement d’aujourd’hui à aller de l’avant avec de nouvelles licences pétrolières et gazières fera progresser notre indépendance énergétique et notre économie pour des générations. »