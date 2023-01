Rishi Sunak s’engage à sévir contre le sleaze après le limogeage de Zahawi

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak s’est engagé à sévir contre la sottise au sein du gouvernement et à restaurer “l’intégrité” après avoir limogé Nadhim Zahawi pour ses affaires fiscales.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait pris une “décision rapide” de licencier le président conservateur après que son conseiller en éthique eut constaté des violations “graves” du code ministériel, plus de six mois après L’indépendant a révélé une enquête du HMRC.

S’exprimant à l’hôpital NHS du comté de Durham, M. Sunak a déclaré qu’il avait agi “de manière assez décisive” en ordonnant l’enquête de Sir Laurie Magnus après qu’il soit apparu que M. Zahawi avait payé une amende de 1 million de livres sterling au HMRC.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi tant de grands conservateurs avaient du mal à suivre les règles, M. Sunak a déclaré: «Les choses qui se sont produites avant que je sois premier ministre, je ne peux rien y faire – ce dont je pense que vous pouvez me demander des comptes, c’est la façon dont je gère les choses. qui surgissent sur ma montre.

Le Premier ministre a déclaré : « Comme vous l’avez vu avec Nazhim Zahawi, j’ai demandé au conseiller indépendant de l’examiner immédiatement, j’ai immédiatement agi en fonction de ses conclusions. Cela devrait vous donner une certaine confiance dans le fait que ces choses comptent pour moi.

“Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité dans la politique”, a ajouté M. Sunak, déclarant au public du personnel du NHS et des journalistes : “L’intégrité est vraiment importante pour moi”.

M. Sunak a été poursuivi par des allégations de sleaze ces derniers jours, son vice-Premier ministre Gavin Williamson faisant toujours l’objet d’une enquête sur des allégations d’intimidation.

Le député conservateur senior Sir Geoffrey Clifton-Brown – trésorier du puissant comité du parti de 1922 – a déclaré que M. Zahawi devrait maintenant envisager de démissionner de son siège à Stratford-Upon-Avon.

Sir Geoffrey a déclaré à BBC 5 Live: “Je pense que le meilleur résultat serait que Nadhim dise qu’il ne veut pas se présenter. Je suis sûr qu’il réfléchira très attentivement à son avenir en politique au cours des prochaines semaines.

Les Lib Dems ont appelé M. Zahawi à se retirer, affirmant qu’il n’était plus “apte” à représenter ses électeurs de Stratford-Upon-Avon.

Le parti a également écrit à M. Sunak pour lui demander de retirer le whip conservateur de M. Zahawi et a appelé à une enquête sur les menaces judiciaires proférées contre les médias et les militants par l’ancien chancelier.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak d’avoir soutenu une “galerie de voyous” de ministres – soulignant que la secrétaire à l’Intérieur, Suella Braverman, avait enfreint le code ministériel en violant les règles de sécurité.

Anneliese Dodds – qui a accusé les conservateurs de « noyade de sleaze » – a déclaré à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme son parti a écrit au Premier ministre pour lui demander quand il a découvert l’enquête du HMRC sur l’ancien président conservateur.

Elle a déclaré: «Nous avons également un ministre très haut placé qui a enfreint les règles de sécurité, nous avons également des allégations d’intimidation contre un ministre haut placé. Cela semble être un cas où Rishi Sunak place l’intérêt de son parti au-dessus de l’intérêt du pays.

Les alliés de l’ex-chancelier ont dit Le spectateur qu’il avait informé Tom Scholar, alors secrétaire permanent au Trésor, à la fois de l’enquête du HMRC et de l’amende payée en septembre 2022.

Ils affirment également que son registre ministériel des intérêts était à jour en septembre, malgré le rapport de Sir Laurie indiquant qu’il ne l’avait mis à jour qu’au début du mois. Le registre n’a pas été publié depuis mai 2022.

M. Zahawi serait “furieux” de son limogeage par M. Sunak, selon Les tempset envisage une réponse formelle aux détails exposés dans le rapport du conseiller en éthique.

Mais le porte-parole officiel de M. Sunak a rejeté l’idée que des responsables gouvernementaux aient eu connaissance d’une sanction en septembre. «Le fait de la sanction n’a été énoncé qu’à une date ultérieure. Comme le [ethics adviser] rendu clair, [Mr Zahawi] n’a pas déclaré les détails de l’amende … avant janvier.

Rishi Sunak s’exprimant lundi à l’hôpital du comté de Durham (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, le Premier ministre a promis que son plan de soins d’urgence apportera “l’amélioration la plus importante et la plus rapide jamais enregistrée dans les temps d’attente aux urgences de l’histoire du NHS”.

Mais M. Sunak a été contraint de défendre l’abandon de l’objectif du NHS de répondre aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux dans les 18 minutes cette année. Interrogé sur les temps d’attente des ambulances, le Premier ministre a déclaré que “les doigts croisés” il y aura déjà eu des améliorations depuis décembre.

Il a dit: “Bien sûr, ce n’est pas assez bien, bien sûr – mon Dieu – ce qui s’est passé en décembre n’était pas génial. Nous reviendrons à 30 minutes au cours de cette année, puis nous reviendrons aux niveaux d’avant la pandémie par la suite, je dirais que c’est ambitieux.

Les promesses de milliers de lits d’hôpitaux supplémentaires et de 800 nouvelles ambulances sont au centre d’un nouveau plan qui, espère le gouvernement, stimulera les soins d’urgence et d’urgence, après un hiver difficile dominé par de sombres avertissements concernant la forte pression à laquelle est confronté le NHS.

Mais M. Sunak a été averti que l’ampleur du défi auquel est confronté le NHS ne sera pas résolue sans s’attaquer au financement et au personnel.

Patricia Marquis, directrice du Royal College of Nursing pour l’Angleterre, a déclaré: «Le vrai problème est le manque de personnel. Les lits d’appoint ne sont sûrs que s’il y a suffisamment d’infirmières pour les patients qui s’y trouvent. Et à cause de la crise de la main-d’œuvre, les services existants ne sont pas sûrs.