Rishi Sunak s’engage à réduire le nombre de magasins fermés dans les rues principales du Royaume-Uni

Rishi Sunak s’est engagé à prendre des mesures pour réduire le nombre de magasins fermés dans les rues principales de Grande-Bretagne d’ici le milieu de la décennie s’il remporte la course à la direction des conservateurs.

L’ancien chancelier, qui a eu du mal à prendre de l’élan dans la course pour remplacer Boris Johnson dans le n ° 10, a déclaré qu’il éliminerait les obstacles qui empêchent les autorités locales de saisir et de réaffecter rapidement des bâtiments commerciaux vides.

Pour tenter de cibler les comportements antisociaux, M. Sunak s’engagera également à étendre les pouvoirs de la police dans les lieux publics et à doubler les amendes fixes pour ceux qui graffent ou jettent des déchets dans les centres-villes.

Les recherches du groupe de réflexion de centre-droit Onward ont estimé qu’il y avait 58 000 magasins vides à travers le Royaume-Uni, avec 13 200 locaux fermés dans le Nord et 13 500 à Londres.

Le candidat à la direction a insisté sur le fait qu’il “réduirait le nombre de magasins vides d’ici 2025”, mais son équipe a refusé de fournir un objectif précis sur le nombre de magasins fermés que M. Sunak aimerait voir rouvrir.

L’ancien chancelier a également déclaré qu’il s’appuierait sur les propositions contenues dans le projet de loi sur le nivellement et la régénération, qui consistent notamment à donner aux conseils le pouvoir de tenir une vente aux enchères de loyer lorsqu’un magasin du centre-ville est vide depuis plus d’un an, si son offre pour No 10 est réussi.

M. Sunak a déclaré: «Je comprends le rôle vital que jouent les rues commerçantes dans les communautés locales. Je ne veux pas seulement qu’ils survivent; Je veux qu’ils s’épanouissent.

«Je veux réduire le nombre de magasins vides d’ici 2025 et m’assurer qu’ils deviennent des actifs locaux prospères, soutenant les compétences, les entreprises locales, les économies et créant des emplois. Ils seront rejoints par des services publics vitaux – comme les commissariats de police et les agences pour l’emploi.

Il a ajouté: «Nous devrions tous être fiers de nos rues principales, alors je réprimerai les comportements antisociaux, les graffitis, les détritus, grâce à des pouvoirs de police étendus et à des amendes accrues. J’ai été clair sur mon intention de reconstruire notre économie; nos rues principales en sont un élément crucial.

Cela survient alors que la favorite Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, a insisté sur le fait qu’elle “se bat pour chaque vote” dans le concours. Mme Truss a pris la tête de M. Sunak dans les sondages des membres conservateurs, qui recevront leurs bulletins de vote la semaine prochaine.

Mais tous deux ont dû faire face à des appels d’un groupe des plus grands détaillants du Royaume-Uni pour réduire les tarifs des entreprises. La semaine dernière, la Retail Jobs Alliance – qui comprend Tesco, Greggs et Sainsbury’s – a accusé les candidats de ne pas donner la priorité à la rue principale, alors que les entreprises sont martelées par la soi-disant taxe sur les magasins dans un contexte d’inflation galopante.