Rishi Sunak s’engage à réduire de moitié l’inflation et à “arrêter les bateaux de migrants” d’ici les élections de 2024

Rishi Sunak a promis de redresser l’économie, de réduire les listes d’attente du NHS et d’empêcher les bateaux de migrants de traverser la Manche avant les élections générales prévues en 2024.

Le Premier ministre conservateur a tenté de réinitialiser son poste de Premier ministre en s’engageant à respecter cinq grandes « priorités du peuple » au cours de la législature actuelle.

M. Sunak s’est engagé à réduire de moitié les niveaux d’inflation actuels, à réduire la dette publique et à ramener l’économie britannique à la croissance – malgré une longue récession qui devrait saisir la Grande-Bretagne pendant la crise du coût de la vie.

Il a également promis “d’arrêter les bateaux”, affirmant que les conservateurs adopteraient de nouvelles lois pour contrecarrer les traversées de la Manche et garantir “que si vous venez illégalement dans ce pays, vous serez détenu et rapidement expulsé”.

Sous une énorme pression pour faire face à la crise qui engloutit le NHS, le Premier ministre s’est également engagé à réduire les listes d’attente afin que “les gens obtiennent plus rapidement les soins dont ils ont besoin”.

S’exprimant à Londres, M. Sunak a déclaré: «Nous allons réduire de moitié l’inflation, développer l’économie, réduire la dette, réduire les listes d’attente et arrêter les bateaux. Ce sont les priorités du peuple. Ce sont les priorités de votre gouvernement. Et nous les aurons atteints ou non.

Exhortant le public à le juger sur la livraison de ses promesses de nouvel an, il a ajouté: “Pas de trucs, pas d’ambiguïté – soit nous livrons pour vous, soit nous ne le faisons pas … Alors, je vous demande de nous juger sur l’effort que nous mettons en place et les résultats que nous obtenons.

Au milieu des avertissements de médecins chevronnés selon lesquels le NHS est sur le fil du rasoir, M. Sunak a affirmé que son administration prenait des “mesures urgentes” pour résoudre les temps d’attente actuels – indiquant un financement pour renvoyer davantage de personnes vers les soins sociaux.

“Les gens sont naturellement anxieux quand ils voient des ambulances faire la queue devant les hôpitaux”, a-t-il concédé – affirmant que le NHS travaillait maintenant “de toute urgence” sur des plans pour aider A&E et les services d’ambulance.

Le gouvernement a blâmé la grippe, Covid et les craintes de Strep A pour les pressions auxquelles le NHS a été confronté à Noël, mais les responsables de la santé ont averti que les problèmes duraient depuis longtemps. “Covid a eu un impact… [but] ce n’est pas une excuse », a déclaré M. Sunak.

M. Sunak a affirmé qu’il était disposé à tenir des conversations avec des infirmières pour éviter de nouvelles grèves du NHS ce mois-ci – mais a déclaré que les revendications syndicales pour une augmentation de salaire de 19% n’étaient pas «abordables».

Interrogé sur le processus de décision des augmentations de salaire du secteur public pour le prochain exercice financier, au milieu des spéculations, il pourrait être “accéléré”, M. Sunak a déclaré: “Nous établirons davantage de plans à cet égard dans les prochains jours.”

En ce qui concerne l’économie, M. Sunak a déclaré qu’il s’attendait à pouvoir réduire de moitié l’inflation et à voir la croissance du PIB d’ici la fin de 2023. L’inflation devrait déjà chuter de plus de moitié cette année – tombant à 3,8% au dernier trimestre – mais le Office de la responsabilité budgétaire (OBR).

Malgré la course désastreuse de Liz Truss pour la croissance grâce à des réductions d’impôts au cours de ses six semaines au n ° 10, M. Sunak s’est engagé à réduire l’impôt sur les travailleurs dès que possible.

Le Premier ministre a déclaré qu’il aiderait davantage de personnes à retrouver du travail pour stimuler la productivité et la croissance, a déclaré qu’il voulait “en finir” avec l’idée que certaines communautés “ne s’amélioreront jamais”.

Mais le Premier ministre n’a pas fixé de délais précis pour ses autres promesses. Il n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé si sa promesse «d’arrêter les bateaux» signifierait plus de traversées ou simplement une simple réduction du nombre de bateaux arrivant sur les côtes britanniques.

“Le pays sera le juge de savoir si nous, en tant que gouvernement, mettons chaque nerf à rude épreuve”, a-t-il déclaré aux journalistes. Il a déclaré que la nouvelle législation devrait voir les personnes expulsées plus rapidement, mais a admis que cela “ne se ferait pas du jour au lendemain”.

Le Premier ministre a également décrit les mesures visant à envoyer des demandeurs d’asile déboutés au Rwanda comme “une partie importante” de son plan d’immigration, et a déclaré qu’il souhaitait conclure des accords de retour “fonctionnels” avec l’Albanie et d’autres pays.

Lors du discours du Premier ministre, il a également déclaré qu’il souhaitait voir une répression contre les personnes qui “se regroupent” et causent des problèmes dans les terrains de jeux ainsi que les “criminels de carrière”. Mais n’a pas laissé entendre qu’il y aurait de nouveaux fonds pour la police.

“Le comportement antisocial n’est pas inévitable ou un crime mineur … Ils pulvérisent des graffitis sur les monuments aux morts, jettent des aiguilles et des cartouches de protoxyde d’azote dans les aires de jeux pour enfants, se regroupent et provoquent des désordres et des perturbations”, a-t-il déclaré.

« Nous devons réduire la récidive… Et nous devons vaincre la dépendance. Parce que les toxicomanes à l’héroïne et au crack représentent près de la moitié de tous les vols”, a ajouté le Premier ministre.

Le Premier ministre a parlé de l’importance d’améliorer la numératie, car il a promis d’en faire des mathématiques un élément plus crucial du système éducatif britannique – mais il a déclaré que cela ne signifierait pas un niveau A obligatoire en mathématiques pour tout le monde.

M. Sunak a admis qu’une grande partie du public “envisageait 2023 avec appréhension”, mais s’est engagé à travailler “nuit et jour” pour construire un avenir meilleur “qui rétablisse l’optimisme, l’espoir et la fierté en Grande-Bretagne”.