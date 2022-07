Rishi Sunak s’engage à ramener le poste de conseiller en éthique de Lord Geidt s’il remporte la course au n ° 10

Rishi Sunak a insisté sur le fait que la reconduction d’un conseiller en éthique indépendant sera “l’une des premières choses” qu’il fera au gouvernement s’il remporte la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10.

L’ancien chancelier, qui est en concurrence avec la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans la course à la direction des conservateurs, a ajouté qu’il ramènerait “probablement” Lord Christopher Geidt s’il est prêt à revenir.

Cela survient après que le Premier ministre sortant a déclenché l’indignation le mois dernier en prévoyant de supprimer le poste de conseiller en éthique indépendant après avoir subi les démissions humiliantes de deux titulaires de ce poste.

Lord Geidt a dramatiquement démissionné de son poste de conseiller en éthique de M. Johnson en juin après une série de scandales, et a déclaré qu’il ne pouvait “pas participer à des conseils sur toute violation potentielle de la loi”, augmentant la pression sur la position du Premier ministre.

Suite à sa démission, le n°10 n’a pas nommé de successeur, a refusé de dire si Lord Geidt serait remplacé, ajoutant : “Nous n’avons pas pris de décision définitive sur la meilleure façon d’exercer cette fonction”.

Interrogé sur la question après avoir fait partie des deux derniers prétendants à la course pour remplacer M. Johnson, M. Sunak a déclaré à LBC: “Je vais certainement renommer un conseiller en éthique indépendant et ce sera l’une des premières choses que je ferai.”

L’ex-chancelier a déclaré qu’il n’avait eu aucune conversation avec le conseiller décédé Lord Geidt, mais lorsqu’on lui a demandé s’il le renommerait si nous étions prêts à revenir, il a répondu: “Eh bien, je le ferais probablement.

“Je pensais qu’il avait fait du bon travail en premier lieu. Je n’en ai pas parlé avec lui, donc je ne veux pas le mettre dans une position délicate.

L’ancien chancelier a ajouté: «Le rétablissement de la confiance est au cœur de ce que je veux apporter au travail et l’une des premières choses que je ferai est de m’assurer que nous mettons en place les structures et les responsabilités afin que tous ceux qui écoutent puissent avoir la foi. que le système fonctionnera et si les gens ne se comportent pas comme ils le devraient, ils seront tenus responsables.

«Avoir un conseiller en éthique indépendant est évidemment essentiel pour y parvenir».

Plus tôt jeudi, cependant, un nouveau sondage YouGov auprès des membres conservateurs a montré que M. Sunak suivait sa rivale Mme Truss, qui a 24 points d’avance, dans la course à la direction des conservateurs.

YouGov a déclaré que son enquête auprès de 730 membres a également montré que le ministre des Affaires étrangères, qui bénéficie du soutien de certains des alliés les plus proches de M. Johnson, “détient des avantages considérables sur Rishi Sunak sur des paramètres clés tels que la fiabilité et la capacité à diriger le parti”.