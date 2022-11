Rishi Sunak s’engage à publier les déclarations de revenus au cours de la première année en tant que Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a promis qu’il deviendrait dans l’année à venir le premier Premier ministre depuis 2016 à publier ses déclarations de revenus dans leur intégralité.

M. Sunak a initialement fait cette promesse lors de sa campagne à la direction conservatrice infructueuse contre Liz Truss cet été.

Mais il n’a pas encore rendu les chiffres publics, déclenchant un avertissement de la whip en chef libérale démocrate Wendy Chamberlain selon laquelle le fait de ne pas tenir sa promesse risquerait de nuire encore plus à la confiance du public dans le Parti conservateur.

Les affaires financières personnelles de M. Sunak ont ​​fait l’objet d’un examen approfondi après avoir été révélées par L’indépendant que sa femme Akshata détenait un statut fiscal non dom, et il est apparu qu’il détenait une carte verte et avait déposé des déclarations de revenus aux États-Unis alors qu’il était chancelier.

Les détails de la fortune du couple, qui s’élèveraient à environ 730 millions de livres sterling, sont potentiellement politiquement sensibles à un moment où la déclaration d’automne du gouvernement devrait aboutir à un programme d’austérité douloureux composé de hausses d’impôts et de réductions des dépenses publiques.

Interrogé lors de sa visite en Indonésie pour le sommet du G20 s’il avait toujours l’intention de rendre publiques ses déclarations de revenus, M. Sunak a répondu : “Oui, bien sûr”.

Il a ajouté : « C’est le précédent établi et je serais très heureux de suivre le précédent.

«En termes de calendrier, je devrai parler au Cabinet Office et déterminer la bonne façon de procéder. Mais oui, je n’ai aucun problème à faire ça.

Interrogé pour savoir si cela se produira au cours de sa première année en tant que Premier ministre, il a répondu: “Oui, bien sûr.”

Poussé à savoir si ce sera avant Noël, il a déclaré: “Je dois parler au Cabinet Office pour vérifier le précédent sur la façon dont ces choses se produisent, mais je n’ai absolument aucun problème à le faire.”

Le code ministériel exige que tous les ministres, y compris le Premier ministre, fournissent des informations sur leurs affaires fiscales pour examen par le Cabinet Office et le conseiller indépendant sur les intérêts ministériels.

Cependant, il n’y a pas d’obligation légale pour eux de rendre l’information publique, bien que certains l’aient fait.

David Cameron a publié ses retours après avoir subi une forte pression en tant que Premier ministre, Boris Johnson a rendu public tandis que le maire de Londres et George Osborne ont fait de même en tant que chancelier.

Theresa May a publié quatre ans de retours au cours de sa campagne pour la direction conservatrice, mais a refusé de le faire en tant que Premier ministre lorsqu’elle a été contestée par Jeremy Corbyn.