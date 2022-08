Rishi Sunak s’engage à interdire les nouvelles autoroutes intelligentes et à revoir les quartiers à faible trafic

Rishi Sunak prévoit d’interdire les nouvelles autoroutes intelligentes et de revoir les quartiers à faible trafic pour “mettre fin à la guerre contre les automobilistes” s’il remporte la course à la direction des conservateurs.

Dans un nouveau terrain pour renverser un concours qu’il semble perdre, il dit aux membres du parti qu’il est «le chancelier le plus pro-pilote de l’histoire» – et irait plus loin dans le n ° 10.

Le remaniement réprimerait les «amendes de stationnement privé voyous arnaquant les automobilistes» et accélérerait l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les zones rurales.

M. Sunak fait également valoir que les autoroutes intelligentes sont “dangereuses” et les interdiraient à l’avenir – allant plus loin que la pause actuelle imposée par le gouvernement.

Et il « protégerait les services d’urgence en examinant les quartiers à faible trafic (LTN) », où les voitures sont découragées pour rendre les rues plus sûres et plus attrayantes pour la marche et le vélo.

Des pistes cyclables ont été introduites, des trottoirs élargis et des jardinières ou des bollards placés sur les routes pour empêcher les véhicules d’y entrer.

La campagne de M. Sunak soutient que “de nombreux résidents locaux craignent actuellement que les LTN – bien que bien intentionnés – n’aient entraîné des difficultés pour les véhicules d’urgence tels que les ambulances”.

Mais la réclamation a été rejetée par le groupe de campagne Living Streets, qui a déclaré que tout conseil introduisant un LTN était tenu de consulter les services d’urgence locaux.

“Les services d’urgence ont généralement été positifs à propos des LTN et il existe des preuves solides que certains véhicules d’urgence peuvent même y répondre plus rapidement car ils ne sont pas retenus par la circulation”, a déclaré Stephen Edwards, directeur général de Living Streets.

Rishi Sunak espère renverser la vapeur dans la course à la direction des conservateurs (fil de sonorisation)

En janvier, les ministres ont claqué les freins sur les autoroutes intelligentes, convenant qu’il n’y aurait plus d’épaules dures qui s’ouvriraient jusqu’à ce que cinq ans de données sur la sécurité des autoroutes existantes soient disponibles.

Mais, en avril, de nouvelles données des autoroutes nationales ont suggéré que les autoroutes intelligentes sont plus sûres que le type conventionnel pour les décès et les blessures graves.

Cependant, M. Sunak a déclaré : « Les autoroutes intelligentes sont impopulaires car elles ne sont pas sûres. Nous devons écouter les conducteurs, être à leurs côtés et arrêter la poursuite de politiques qui vont à l’encontre du bon sens.

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni est une nation passionnée par la conduite, car la conduite offre la liberté.

“Nous devons cesser de rendre la vie difficile à la grande majorité des personnes à travers le Royaume-Uni qui dépendent d’une voiture comme principale source de transport vers les soins de santé, l’emploi et d’autres choses essentielles au quotidien.”

Plus tôt, M. Sunak avait été critiqué après avoir rejoint Liz Truss pour exclure les panneaux solaires sur les terres agricoles s’il remportait la course pour le n ° 10.

L’outsider du concours – qui a expliqué comment ses jeunes filles l’exhortent à agir face à l’urgence climatique – s’est néanmoins engagé à donner la priorité à la préservation des terres agricoles.

«Sous ma surveillance, nous ne perdrons pas des pans entiers de nos meilleures terres agricoles au profit de fermes solaires. Au lieu de cela, nous devrions nous assurer que des panneaux solaires sont installés sur les bâtiments commerciaux, sur les hangars et sur les propriétés », a déclaré M. Sunak.