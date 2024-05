Rishi Sunak s’engage à déployer Ozempic pour aider à résoudre les problèmes de santé du Britannique après que des recherches révolutionnaires ont montré que les injections de perte de poids peuvent réduire les risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral

Rishi Sunak s’est engagé hier à déployer des programmes de perte de poids pour aider à résoudre les problèmes de santé du pays.

Son annonce fait suite à une recherche historique montrant que le sémaglutide peut réduire les risques de mourir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

Cette avancée, présentée cette semaine au Congrès européen sur l’obésité à Venise, a été saluée comme le développement le plus significatif dans le domaine des maladies cardiaques depuis les statines dans les années 1990.

Un porte-parole du No 10 a déclaré que le Premier ministre saluait les conclusions de la recherche de l’University College London. Il a ajouté : « Cette nouvelle étude est la bienvenue car nous connaissons le potentiel des médicaments contre l’obésité à aider davantage de personnes à perdre du poids mais, comme le suggère cette étude, à réduire également des problèmes de santé plus larges.

« C’est pourquoi nous nous engageons à introduire en toute sécurité de nouveaux médicaments amaigrissants approuvés dans le NHS, ainsi qu’à améliorer l’accès aux médicaments existants pour ceux qui répondent aux critères d’éligibilité. »

Les experts ont déclaré qu’il pourrait être administré aux patients de la même manière que les statines ou les pilules contre la tension artérielle sont actuellement administrées à des millions de personnes. Dans un discours important prononcé plus tôt cette semaine, M. Sunak a reconnu le rôle énorme que pourrait avoir ce médicament – ​​qui est approuvé sous les noms d’Ozempic et de Wegovy.

Des régimes spéciaux seront mis à disposition pour lutter contre le diabète Des régimes spéciaux à base de soupe et de shake seront proposés dans tout le pays pour lutter contre la montée en flèche des niveaux de diabète de type 2, a annoncé hier le chef du NHS. Amanda Pritchard a déclaré que les essais ont prouvé que le programme, qui aide les personnes au régime à réduire leur consommation à 800 calories par jour, peut « véritablement changer la vie ».

Il a déclaré : « Vous pouvez voir l’opportunité dans le domaine des soins de santé, car elle permet aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Au Danemark, NovoNordisk a créé le médicament Ozempic qui non seulement aide à lutter contre les maladies chroniques à l’échelle mondiale, mais qui a également contribué à la croissance de l’économie danoise l’année dernière.

La recherche, qui a porté sur plus de 17 000 patients en surpoids et obèses, a révélé que la prise d’un vaccin une fois par semaine réduisait d’un cinquième les risques de mourir ou de subir de nouvelles crises.

S’exprimant lors de la conférence, le professeur John Deanfield, chercheur principal, a déclaré que le sémaglutide « cible la biologie sous-jacente des maladies chroniques », prouvant qu’il peut être utilisé pour d’autres maladies.

Le sémaglutide est le premier d’une nouvelle génération de médicaments qui suppriment l’appétit en imitant l’hormone GLP-1. Il a été initialement utilisé pour le diabète sous la marque Ozempic avant d’être reconverti en médicament amaigrissant Wegovy.

Les experts estiment que les avantages de ce médicament vont au-delà de la perte de poids, et des essais sont en cours sur des maladies telles que la maladie de Parkinson et les maladies rénales.