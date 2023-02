Rishi Sunak s’engage à “accélérer” le retour des migrants albanais et à lancer des vols vers le Rwanda

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak s’est engagé à “accélérer” les expulsions de migrants illégaux d’Albanie et a insisté sur le fait que la politique controversée d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda se poursuivra.

Dans une interview avec Piers Morgan pour TalkTV, le Premier ministre a déclaré que les demandes d’asile seraient accélérées en “quelques jours ou semaines” et “pas en mois ou en années”.

M. Sunak a averti que les arrivées jugées “inadmissibles” à l’installation en Grande-Bretagne “ne pourront pas rester ici”.

Dans la “grande majorité des cas”, a-t-il ajouté, ils seraient envoyés dans “un autre pays sûr, que ce soit celui d’où vous venez, s’il est sûr, comme l’Albanie, ou bien le Rwanda”.

Interrogé par M. Morgan si le plan rwandais du gouvernement se concrétiserait vraiment, après plusieurs contestations judiciaires et une tentative infructueuse de faire décoller un vol, M. Sunak a répondu : “Oui”.

M. Sunak était interviewé pour marquer la fin de ses 100 premiers jours au bureau.

Pressé sur son plan d’immigration après une année record d’arrivées dans de petits bateaux à travers la Manche, il a vanté un accord pour accélérer le renvoi des demandeurs d’asile albanais comme l’une de ses grandes réalisations en tant que Premier ministre.

Il a déclaré : « Le système dont nous avons besoin, le système que je veux introduire, est un système dans lequel si vous venez ici illégalement, vous devriez être rapidement détenu et ensuite, dans quelques jours ou semaines, nous entendrons votre demande, pas des mois et des mois. ans, puis nous vous emmènerons en toute sécurité ailleurs. Et si nous faisons cela, c’est ainsi que nous briserons le cycle.

Le Premier ministre a ajouté : « Au cours des 100 premiers jours, qu’avons-nous fait, qu’ai-je fait ? A, j’ai un nouveau contrat avec la France, qui augmente le nombre de patrouilles sur les plages françaises, ce qui fait déjà une différence. Deuxièmement, j’ai un tout nouveau contrat avec l’Albanie.

Il a poursuivi : « Nous remettons des migrants illégaux d’Albanie sur des vols et cela augmentera au cours de l’année. Et c’est une amélioration tangible de la situation. Cet accord est un nouvel accord.

Le Premier ministre a déclaré qu’il prévoyait de déposer prochainement de nouvelles lois pour appliquer les modifications apportées au traitement des demandes d’asile. Arrêter les petits bateaux était l’un de ses cinq engagements clés prononcés dans un discours le mois dernier.

Le bouleversement des règles d’asile par le gouvernement a suscité plusieurs contestations judiciaires et condamnations de la part des groupes d’aide aux réfugiés et de l’ONU. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que le plan violerait le droit international et saperait la «tradition humanitaire» britannique.

L’interview de Rishi Sunak sur Piers Morgan Uncensored sera diffusée sur TalkTV à 20 heures jeudi.