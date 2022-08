Rishi Sunak s’engage à abandonner les autoroutes intelligentes dangereuses s’il devient Premier ministre

Les autoroutes intelligentes DANGEREUSES et les quartiers à faible trafic qui bloquent les ambulances seraient abandonnés sous un gouvernement Rishi Sunak.

L’ancien chancelier promet aujourd’hui d’arrêter la “guerre contre les automobilistes” avec une série d’engagements pour protéger les conducteurs britanniques.

Rishi Sunak promet d’abandonner les autoroutes intelligentes dangereuses s’il devient Premier ministre Crédit : Getty

M. Sunak – qui a réduit les taxes sur le carburant dans l’un de ses derniers actes au gouvernement – ​​a également promis de réprimer les entreprises de stationnement privées voyous qui arnaquent les automobilistes.

Il apporterait une nouvelle version du code de pratique du stationnement qui oblige les entreprises à être plus indulgentes avec les frais, introduirait un nouveau processus d’appel à l’échelle nationale et obligerait les entreprises à installer davantage de panneaux dans les parkings.

Et il a juré de veiller à ce que les zones rurales ne soient pas laissées pour compte dans le passage aux voitures électriques.

Les ministres ont déjà suspendu le déploiement des autoroutes intelligentes pendant cinq ans pour des raisons de sécurité.

Des autoroutes intelligentes – qui impliquent l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme voie supplémentaire – ont été introduites pour augmenter la capacité routière.

Mais les militants disent qu’ils ont entraîné des morts inutiles lorsque les voitures tombent en panne et n’ont nulle part où s’arrêter en toute sécurité.

M. Sunak a déclaré aujourd’hui que les autoroutes intelligentes étaient “dangereuses” et s’est engagé à “arrêter la poursuite de politiques qui vont à l’encontre du bon sens”.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni est une nation passionnée par la conduite automobile, car la conduite offre la liberté.

«Nous devons cesser de rendre la vie difficile à la grande majorité des personnes à travers le Royaume-Uni qui dépendent d’une voiture comme principale source de transport vers les soins de santé, l’emploi et d’autres choses essentielles au quotidien.

« Nous devons écouter les pilotes et être à leurs côtés.

“En tant que chancelier, j’ai introduit la plus importante réduction des taxes sur le carburant depuis une génération, et en tant que Premier ministre, j’irai plus loin pour que nous arrêtions la guerre contre les automobilistes une fois pour toutes.”