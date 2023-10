Rishi Sunak s’en prend à ses critiques « extrêmes » de Net Zero alors qu’il ouvre sa première conférence du Parti conservateur en tant que Premier ministre

CHARGED-UP Rishi Sunak s’est déchaîné sur ses critiques « extrêmes » de Net Zero lors de son ouverture son premier Conférence du Parti conservateur en tant que Premier ministre.

Après avoir retardé l’interdiction des nouvelles voitures à essence d’ici 2030 et promis de mettre fin à la guerre contre les automobilistes, il a prévenu : « Ils sont venus pour moi et ils continueront à venir ».

Le Premier ministre Rishi Sunak a dénoncé les critiques réveillées de Net Zero lors de la conférence du Parti conservateur Crédit : PA

S’adressant hier soir aux fidèles conservateurs pour la première fois depuis qu’il a pris les clés du numéro 10 l’année dernière – malgré la défaite d’un vote des membres – M. Sunak a insisté sur le fait que son leadership passait à la vitesse supérieure.

Et il a repoussé les appels à des réductions d’impôts immédiates en se comparant à la prudente Margaret Thatcher.

Se présentant comme la véritable option de changement lors des élections de l’année prochaine, le Premier ministre a déclaré : « Nous ne pouvons pas être dominés dans ce débat par des gens extrêmes qui pensent simplement qu’il faut faire cela à n’importe quel prix pour les gens, les gens ordinaires. »

Plus tôt dimanche, il avait défendu avec passion son ralentissement des objectifs verts, en déclarant : « Le changement peut être inconfortable pour les gens. Les gens peuvent le critiquer, mais je crois qu’il faut faire ce qu’il faut pour le pays. »

Et il a déclaré qu’il ne broncherait pas simplement parce qu’il y avait eu une réaction violente, ajoutant : « Je ne vais pas hésiter à le faire. »

« Si je crois que la bonne chose à faire est de tracer une nouvelle voie vers le zéro net qui permettra aux familles ordinaires d’économiser 5 000 £, 10 000 £, 15 000 £, 20 000 £, je vais le faire. «

Il a insisté : « c’est bien de me critiquer, c’est bien d’être en désaccord avec moi – mais il faut ensuite expliquer aux familles pourquoi vous pensez qu’il est juste d’imposer ces coûts.

« Je ne pense pas que ce soit le cas et c’est pourquoi nous traçons une nouvelle voie. »

Au cours de la première journée complète de la conférence, M. Sunak a continué d’être harcelé par des appels à des réductions d’impôts tout en essuyant des tirs nourris pour avoir menacé de supprimer la partie nord du HS2.

Le gros monstre du Cabinet, Michael Gove, a intensifié la pression pour réduire les impôts avant les prochaines élections.

Le secrétaire à la mise à niveau a appelé à des cadeaux suggérant que l’impôt sur le revenu ou l’assurance nationale soit réduit plutôt que les droits de succession.

Il a déclaré : « Nous devrions inciter les gens à travailler plus dur, nous devrions nous assurer qu’ils soient mieux récompensés pour l’entreprise, les efforts, les efforts qu’ils ont déployés. »

Mais M. Sunak résiste aux demandes en affirmant que la meilleure réduction d’impôts qu’il puisse apporter est de réduire l’inflation qui frappe les ménages.

Le Premier ministre a déclaré qu’il s’agissait d’une « approche profondément conservatrice », affirmant que Margaret Thatcher et Nigel Lawson avaient adopté la même approche.

Il a déclaré : « Cela s’inscrit dans la tradition des grands gouvernements conservateurs, réduire l’inflation, car c’est la base sur laquelle bâtir une économie forte.

« Et c’est la meilleure façon d’aider les gens à faire face au coût de la vie. »

« C’est l’inflation qui fait monter les prix des choses, l’inflation qui fait que les gens se sentent plus pauvres, plus vite nous réduisons l’inflation, mieux c’est, et c’est pourquoi c’est la bonne priorité, et nous faisons de bons progrès. »

M. Sunak a été soutenu par un certain nombre de sondages d’opinion récents montrant que l’avance du Labour se rétrécissait à son plus bas niveau depuis son entrée en fonction.

Mais le chef du parti conservateur, Greg Hands, a déclaré que le gouvernement se présenterait aux élections générales de l’année prochaine en tant qu’« outsider ».

Il a déclaré aux membres : « Je sais que ces dernières années, vous aurez eu des conversations difficiles avec les électeurs, et certainement moi.

« Mais je dirais seulement trois choses à propos de ces conversations. Premièrement, chaque conversation que j’ai eue sur le pas de la porte a été améliorée par la mention de Rishi Sunak et du travail qu’il fait en tant que Premier ministre.

« Deuxièmement, il n’y a aucun enthousiasme pour Sir Keir Starmer et encore moins de confiance en lui. Et troisièmement, partout où les travaillistes dirigent quelque chose dans le pays, ils le gèrent mal. »

M. Hands a également accusé Sir Keir d’être un « homme qui dira littéralement tout ce qui lui convient à ce moment-là », avant de montrer au public une paire de tongs à l’effigie du leader travailliste.