Rishi Sunak s’en prend à l’antisémitisme honteux en disant aux racistes : « Pas dans notre pays »

RISHI Sunak a dénoncé hier soir « l’antisémitisme honteux » qui frappe nos rues en disant aux racistes : « Pas ici, pas en Grande-Bretagne… pas dans ce siècle ».

Le Premier ministre a déclaré qu’il comprenait la terreur qui déferlait sur les communautés juives du Royaume-Uni et s’est engagé à sévir contre les voyous attisant la haine et la division.

Le Premier ministre Rishi Sunak assiste à la synagogue Finchley United, dans le centre de Londres Crédit : PA

Il s’est exprimé après que les écoles juives ont été contraintes de fermer pour des raisons de sécurité, tandis que les policiers ont mis en garde contre une « augmentation massive » des incidents antisémites.

S’exprimant à l’occasion de la semaine anniversaire de l’attaque terroriste barbare du Hamas, le Premier ministre a déclaré à Israël : « La Grande-Bretagne est avec vous ».

Il a ajouté : « À notre communauté juive du Royaume-Uni : je sais que vous souffrez et que vous êtes sous le choc de ces actes terroristes ignobles.

« Dans des moments comme celui-ci, lorsque les Juifs sont attaqués dans leur pays, les Juifs du monde entier peuvent se sentir moins en sécurité.

« Nous avons été témoins de comportements d’intimidation et d’antisémitisme honteux en ligne et dans nos rues, avec des tentatives visant à attiser les tensions.

Des hommes juifs orthodoxes croisent des policiers alors qu’ils patrouillent autour de Stamford Hill, au nord de Londres Crédit : Getty

« Je dis : pas ici. Pas en Grande-Bretagne. Pas dans notre pays. Pas dans ce siècle. Nous ferons tout notre possible pour protéger le peuple juif dans notre pays.

« Et si quelque chose fait obstacle à la sécurité de la communauté juive, nous y remédierons.

«Je suis sans équivoque. Nous sommes aux côtés d’Israël, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours. Et je suis à vos côtés, la communauté juive britannique, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours. »

L’attaque du Hamas samedi dernier a été l’attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l’Holocauste.

Plus de 1 200 personnes ont été massacrées, dont des bébés et des enfants.

D’autres ont été arrachés à leurs amis et à leur famille, kidnappés et sont retenus en otages à Gaza.

M. Sunak a déclaré : « Aucun mot ne peut décrire l’horreur et la barbarie déclenchées en Israël il y a une semaine.

« Filles, fils, mères, pères, maris, femmes, grands-parents enlevés aux gens de la manière la plus cruelle et la plus horrible possible.

« Des centaines de personnes ont été tuées, de nombreuses blessées ou portées disparues et d’autres vivent l’agonie inimaginable de voir un être cher kidnappé et retenu en otage.

« Des citoyens britanniques faisaient partie des victimes. Et tandis que nous continuons à en apprendre davantage, je sais qu’il y a des familles ici et en Israël qui souffrent profondément et sont tourmentées.

« Mes pensées et mon cœur vont à tous ceux qui souffrent à la suite de ces attaques.

« Je sais que les jours et les semaines à venir continueront d’être très difficiles. Au peuple d’Israël, je dis que la Grande-Bretagne est avec vous. Ce qui s’est produit est un acte de mal pur et Israël a parfaitement le droit de se défendre.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider Israël à rétablir la sécurité qu’il mérite. »